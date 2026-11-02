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Deset let na zkoušku? Slováci s Čechy aneb Deklarácia Slovenského Národa

Josef Železný
Bylo Československo pro Slováky jen na deset let „na zkoušku“? Ne. Desetiletá lhůta ale skutečně existovala. Jen nebyla součástí Martinské deklarace.

Martinská deklarace z 30. října 1918 byla veřejným politickým prohlášením slovenské reprezentace. Slovenská národní rada se v ní prohlásila za jediného oprávněného představitele Slováků v Uhrách a přihlásila se k československému státnímu programu. O desetileté lhůtě se v deklaraci nemluví.Současně vznikl Výkonný výbor Slovenské národní rady – užší orgán, který měl řešit praktické a politické otázky v převratném období. Právě při navazujících poradách 31. října se diskutovalo o tom, jak má být Slovensko v novém státě spravováno a jak má být do budoucna upraven jeho státoprávní vztah k českým zemím.

V zápisu z tohoto jednání se objevuje zásadní formulace: po přechodném období, nejpozději do deseti let, měl být státoprávní poměr Slovenska k Čechám, Moravě a Slezsku upraven dohodou jejich legitimních zástupců.Rozdíl mezi oběma akty je tedy zásadní. Dne 30. října se slovenská reprezentace přihlásila ke společnému československému státu. Dne 31. října se v užším kruhu řešilo, jaké má být budoucí postavení Slovenska uvnitř tohoto státu.

Nešlo o ustanovení, že Československo po deseti letech zanikne nebo že Slovensko automaticky získá právo vystoupit. Desetiletá lhůta se týkala budoucí dohody o státoprávním uspořádání. Vojtech Tuka z této skutečnosti roku 1928 vytvořil teorii „tajné klauzule“ Martinské deklarace a právního vakua po uplynutí deseti let. Takový výklad však šel podstatně dál než zápis z jednání.Desetiletá lhůta tedy nebyla z Martinské deklarace vyškrtnuta. Objevila se v zápisu z navazující porady následujícího dne – a týkala se budoucího státoprávního uspořádání, nikoli desetileté existence Československa „na zkoušku“.

Autor: Josef Železný | pondělí 2.11.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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Josef Železný

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Mezi lety 2014 až 2018 jsem působil jako starosta a místostarosta města Ostrova (Karlovarský kraj), předtím jsem byl rovněž člen rady tohoto města. Většinu své profesní dráhy jsem však strávil v soukromém sektoru jako podnikatel a jednatel obchodní společnosti. Mezi oblast mého zájmu patří především dějiny, podnikání a politika. Jsem ženatý a mám syna, který vystudoval doktorát z mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní působí jako ředitel výzkumného centra o Asii a vyučující na CEVRO Univerzitě v Praze.

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