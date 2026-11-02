Deset let na zkoušku? Slováci s Čechy aneb Deklarácia Slovenského Národa
Martinská deklarace z 30. října 1918 byla veřejným politickým prohlášením slovenské reprezentace. Slovenská národní rada se v ní prohlásila za jediného oprávněného představitele Slováků v Uhrách a přihlásila se k československému státnímu programu. O desetileté lhůtě se v deklaraci nemluví.Současně vznikl Výkonný výbor Slovenské národní rady – užší orgán, který měl řešit praktické a politické otázky v převratném období. Právě při navazujících poradách 31. října se diskutovalo o tom, jak má být Slovensko v novém státě spravováno a jak má být do budoucna upraven jeho státoprávní vztah k českým zemím.
V zápisu z tohoto jednání se objevuje zásadní formulace: po přechodném období, nejpozději do deseti let, měl být státoprávní poměr Slovenska k Čechám, Moravě a Slezsku upraven dohodou jejich legitimních zástupců.Rozdíl mezi oběma akty je tedy zásadní. Dne 30. října se slovenská reprezentace přihlásila ke společnému československému státu. Dne 31. října se v užším kruhu řešilo, jaké má být budoucí postavení Slovenska uvnitř tohoto státu.
Nešlo o ustanovení, že Československo po deseti letech zanikne nebo že Slovensko automaticky získá právo vystoupit. Desetiletá lhůta se týkala budoucí dohody o státoprávním uspořádání. Vojtech Tuka z této skutečnosti roku 1928 vytvořil teorii „tajné klauzule“ Martinské deklarace a právního vakua po uplynutí deseti let. Takový výklad však šel podstatně dál než zápis z jednání.Desetiletá lhůta tedy nebyla z Martinské deklarace vyškrtnuta. Objevila se v zápisu z navazující porady následujícího dne – a týkala se budoucího státoprávního uspořádání, nikoli desetileté existence Československa „na zkoušku“.
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