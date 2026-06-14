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Církev je nositelem víry, ale víra není církev. Církev jsou lidé omylní, a tedy smrtelní

Tato jednoduchá pravda, která tak přesně vystihuje věčné napětí mezi lidskou institucí a vnitřním prožitkem člověka, není novým objevem moderní sekulární společnosti. Naopak!

Je to červená nit, která se táhne celými dějinami lidské spirituality a výrazně se propisuje i do toho, jak dnes vnímáme posvátná místa.

Kdykoli v historii začala pozemská církev samu sebe příliš ztotožňovat s absolutní pravdou, dříve či později narazila na limity vlastní lidskosti.

Tento věčný zápas začal již ve chvíli, kdy křesťanství opustilo katakomby. Když bylo ve 4. století nejprve legalizováno a následně povýšeno na státní náboženství Římské říše, ocitla se církev poprvé v těsném spojení s politickou mocí a bohatstvím. Spojení trůnu a oltáře přineslo zkušenost, která se v dějinách opakovala vícekrát: kdykoli se náboženská pravda spojila s politickou mocí natolik, že přestala snášet odlišnost, dříve či později následovalo pronásledování a násilí. Jakmile se z intimního duchovního přesvědčení stane nástroj moci a zákona, lhostejnost se snadno promění v kacířství a pochybnost ve zradu.

Namátkou lze zmínit nucenou christianizaci Sasů za vlády Karla Velikého, albigenskou křížovou výpravu proti katarům, náboženské konflikty tudorovské Anglie či Bartolomějskou noc v Paříži. Chrámy se pak nestaví z pokory, ale z moci, a jejich základy bývají vykoupeny utrpením těch, kteří odmítli jít s davem.

Reakce hluboce věřících lidí na tyto světské svody nikdy na sebe nenechala dlouho čekat. Takzvaní Pouštní otcové odcházeli do egyptských samot, aby v chudobě a tichu hledali hlubší duchovní život. Někteří z nich zároveň kriticky vnímali rostoucí propojení církve se světskou mocí a hledali cestu, jak si uchovat původní radikalitu víry.

V našich dějinách toto téma rezonovalo snad nejsilněji právě v dobách, kdy náboženské spory stály lidské životy. Mistr Jan Hus ve svém klíčovém spise O církvi jasně oddělil „viditelnou“ instituci plnou papežů a kardinálů od „neviditelného“ společenství těch, kteří skutečně žijí v pravdě. Neúprosně poukazoval na to, že autorita církve nemůže stát pouze na úřadu či postavení, ale především na životě v souladu s pravdou, jejímž nejvyšším měřítkem je Kristus. O století později na něj navázal Martin Luther, který svým důrazem na princip Sola fide a osobní vztah člověka k Bohu výrazně posílil odpovědnost jednotlivce za vlastní duchovní život.

Tento rozpor mezi hlubokým vnitřním světem a lidským selháním institucí však dnes nevidíme jen v dějepisných knihách či na krvavých stránkách náboženských válek. Zažíváme jej i při vstupu do některých moderních sakrálních staveb. Na mnohé lidi působí studeně a odcizeně. Pokusit se v nich o meditaci či modlitbu bývá leckdy obtížné – jako by jim chybělo něco z lidského tepla a duchovní hloubky, které si spojujeme s posvátným prostorem.

O co intimněji na lidskou duši působí staré chrámy! Ty totiž neoslavovaly pouze Boha na nebesích, ale také poctivý lidský kumšt na zemi. Každý ručně vytesaný kámen, propracovaná řezbářská práce nebo staletími vyhlazená dřevěná lavice v sobě nesou otisk lidské ruky, srdce a pokory. V takovém prostoru člověk necítí prázdnotu strohé anonymity, ale hřejivou kontinuitu generací, které zde hledaly naději a útěchu před krutostí světa.

K odcizení mezi církví a částí současné společnosti přispívá podle mého názoru i jazyk, kterým někdy hovoří. Z kněžišť i náboženských textů se občas ozývají stále stejné formulace, které dnešnímu člověku nic neříkají. Místo aby duši povzbudily a nabídly živou vodu, spíše ji unavují a staví mezi věřícího a víru další zeď. Pak se nelze divit, že mnozí hledají duchovní inspiraci jinde.

Všechny historické zvraty, minulé náboženské terory i současná rozčarování mají společného jmenovatele: církev jako organizace má přirozený sklon podléhat stejným slabostem jako každá jiná lidská instituce. Není imunní vůči dobovým trendům, architektonickým omylům, mocenským hrám ani lidské pýše. Ve chvílích, kdy se snažila vládnout světu mečem nebo mocenským nátlakem, ztrácela něco ze svého původního poslání. Pokora je přitom jedinou cestou, jak si toto poslání uchovat, byť se toto slovo dnešnímu světu posedlému výkonem a rychlostí příliš nehodí.

Uznání vlastní omylnosti, smrtelnosti a historických vin je paradoxně to nejzdravější, co může každá církev udělat. Teprve ve chvíli, kdy si instituce uvědomí, že sama není světlem, ale pouze jeho správcem, může znovu nalézt důvěru lidí.

Myslím si, že nejsilnější místo v kostele, vedle eucharistie, má a vždy by mělo mít smysluplné kázání. Kázání o každodenním životě, jeho radostech, starostech a smyslu. A právě zde bývá často kámen úrazu. Opravdový, vnímavý a lidsky empatický kněz je dar, na který člověk nenarazí vždy. O to větší význam pak takoví duchovní mají pro své farnosti. Příliš často se totiž mše odbude v zaběhlém stereotypu a člověk odchází z kostela spíše v rozpacích nebo znovu pohlcen každodenností, než aby si odnesl inspiraci, povzbuzení či hlubší zamyšlení.

Dnešní doba, kdy mnoho lidí hledá duchovní ukotvení mimo zdi chladných moderních kostelů, tak není žádnou anomálií. Je to jen další kapitola v odvěkém příběhu. Příběhu o tom, že opravdová duchovní síla nespočívá pouze v budovách, institucích, státních nařízeních, rituálech či dogmatech, ale především v tom, co se odehrává uvnitř člověka – v jeho svědomí, pokoře, naději a schopnosti otevřít své srdce něčemu, co jej přesahuje.

Autor: Josef Železný | neděle 14.6.2026 23:38 | karma článku: 5,10 | přečteno: 76x

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Josef Železný

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Mezi lety 2014 až 2018 jsem působil jako starosta a místostarosta města Ostrova (Karlovarský kraj), předtím jsem byl rovněž člen rady tohoto města. Většinu své profesní dráhy jsem však strávil v soukromém sektoru jako podnikatel a jednatel obchodní společnosti. Mezi oblast mého zájmu patří především dějiny, podnikání a politika. Jsem ženatý a mám syna, který vystudoval doktorát z mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní působí jako ředitel výzkumného centra o Asii a vyučující na CEVRO Univerzitě v Praze.

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