Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AI daňová reforma aneb Kde je náš Josef II.?

Josef Železný
Slovo „reforma“ jsme si v Česku poněkud znehodnotili. Posuneme věk odchodu do důchodu, změníme výpočet penze nebo zvýšíme daně a odvody – a máme reformu. Jenže skutečné reformy v minulosti vypadaly podstatně odvážněji.

Od Viléma III. přes Petra Velikého a Marii Terezii až po Napoleona najdeme panovníky, kteří neměnili pouze výši daní, ale samotný způsob, jakým stát získával své příjmy. Pro nás je zvlášť zajímavý Josef II. Jeho berní reforma z konce 80. let 18. století se nesnažila pouze získat více ze starého systému. Josefínský katastr měl nově zachytit hospodářsky využitelnou půdu a reforma zasáhla i do tradičních stavovských privilegií. Josef II. pochopil, že změnila-li se ekonomická realita, musí se změnit i to, z čeho a jak stát vybírá daně.

A právě tady se Josef II. potkává s umělou inteligencí. Tehdejší ekonomickou hodnotu představovala především půda. Dnešní sociální stát stojí do značné míry na lidské práci a odvodech z ní. Jenže robotizace, digitalizace a AI mohou tento základ postupně měnit. Firma může díky AI vyrábět více, mít vyšší produktivitu i zisk, a přitom zaměstnávat méně lidí. Hodnota nezmizí – pouze se přesune od práce více ke kapitálu a technologiím.Pro ekonomiku to může být úspěch, pro důchodový systém závislý na odvodech ze mzdy problém. Pokud na tuto změnu odpovíme pouze vyšším zdaněním zbývající práce, děláme přesný opak toho, co představovala josefínská reforma. Snažíme se získat více peněz ze starého daňového základu místo toho, abychom přemýšleli, zda se tento základ před našima očima nemění.

Odpovědí přitom nemusí být ani „daň z robotů“, která by trestala investice do produktivity. Skutečná reforma by měla řešit nový daňový mix. A pokud bude stále větší část prosperity vytvářena kapitálem a AI, měli by se na jejích výnosech prostřednictvím důchodového spoření více podílet i občané.

Josef II. potřeboval najít daňový systém pro ekonomiku své doby. My potřebujeme totéž pro ekonomiku AI. Otázkou tedy není jen, o kolik zvýšit daně, odvody či věk odchodu do důchodu. Otázka zní: Z čeho budeme financovat důchody ve světě, kde stále větší část hodnoty nemusí vytvářet lidská práce?

Jinak nereformujeme systém pro 21. století. Pouze se snažíme udržet systém století minulého.

Autor: Josef Železný | úterý 29.9.2026 8:20 | karma článku: 0 | přečteno: 33x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Josef Železný

Komplexy jako tvůrci dějin: Od rušení šlechty k boji proti akademickým titulům

Když nová Československá republika v roce 1918 zrušila šlechtické tituly, šlo o výmluvné gesto. Proklamovalo se jako symbolický konec starých pořádků a vítězství spravedlnosti.

25.9.2026 v 8:00 | Karma: 12,74 | Přečteno: 173x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Globálko naruby – Sopka Tambora aneb stalo se před 210 roky

Píše se rok 1816, který vstoupil do dějin jako „rok bez léta“. Mimořádně chladné a deštivé počasí zasáhlo Evropu i části Severní Ameriky.

31.8.2026 v 8:15 | Karma: 11,01 | Přečteno: 143x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Symbol odporu na Klínovci: Tragická kapitola srpna 1968

V srpnu 1968 se vysílač na Klínovci stal jedním z nejdůležitějších symbolů odporu proti sovětské okupaci.

28.8.2026 v 10:30 | Karma: 9,41 | Přečteno: 136x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Defenestrace - Napotřetí už legálně?

Nedávno jsme si připomněli významnou událost našich dějin, kdy se 23. května 1618 skupina ozbrojených šlechticů (v našem případě protestantská stavovská opozice) vydala na Pražský hrad.

8.7.2026 v 8:00 | Karma: 8,33 | Přečteno: 178x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Rozpaky nad „ruskými“ legionáři“ aneb:„Panská láska po zajících skáče!“

Podzim roku 1918 se do kronik československých dějin zapsal zlatým písmem. Ale zatímco v Praze bouřily davy nadšením z vyhlášení samostatné republiky a víry v lepší časy, tisíce kilometrů na východ bylo vše jinak.

16.6.2026 v 8:00 | Karma: 15,86 | Přečteno: 233x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Noční požár ubytovny v Trutnově. Dvěma lidem plameny odřízly cestu ven

Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
29. září 2026  10:12

V Trutnově v pondělí večer vyhořela ubytovna. Když hasiči dorazili k dvoupodlažní budově na...

vydáno 29. září 2026  10:08

Další den v provozu a také na lince 52 NA KNÍŽECÍ - U Watrovky - JINONICE jsou komplikace,...

Živě: Veřejná debata I v Praze

29. září 2026

Hasič na čtyřkolce spěchal k zásahu, cestou srazil otce se synem

Hasiči ze Sušice na Klatovsku havarovali po cestě k výjezdu. Muž na čtyřkolce...
29. září 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nehodou skončil pondělní výjezd dobrovolných hasičů ze Sušice na Klatovsku. Hasič, který jel na...

Josef Železný

  • Počet článků 60
  • Celková karma 10,37
  • Průměrná čtenost 880x
Mezi lety 2014 až 2018 jsem působil jako starosta a místostarosta města Ostrova (Karlovarský kraj), předtím jsem byl rovněž člen rady tohoto města. Většinu své profesní dráhy jsem však strávil v soukromém sektoru jako podnikatel a jednatel obchodní společnosti. Mezi oblast mého zájmu patří především dějiny, podnikání a politika. Jsem ženatý a mám syna, který vystudoval doktorát z mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní působí jako ředitel výzkumného centra o Asii a vyučující na CEVRO Univerzitě v Praze.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde