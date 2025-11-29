Žopa!
A ne jen tak ledajakého. Nebyl to kluk z Moskvy, Petrohradu nebo Krasnodaru, ale z té nejzapadlejší sibiřské vesnice, která měla tak málo obyvatel, že všichni byli nějak příbuzní, a proto museli několikrát ročně pořádat seznamovací párty, kde se sjeli občané z různých jiných zapadlých vesnic z širokého okolí (a to okolí bylo na české poměry opravdu echt široké) a tam si vybírali partnery, aby se nekřížili mezi sebou...Takhle mi to prostě bylo řečeno...
Tento asi dvacetiletý kluk byl fajn, ale na počátku neuměl vůbec anglicky. Cokoliv domluvit byl problém, ale jelikož byl velmi inteligentní, nějak mu vždycky došlo, co se po něm chce. Chtěl jsem mu nějak vyjít vstříc a tak jsem si řekl, že se naučím aspoň pár základních slovíček rusky. Měl jsem už předtím nějakou mizernou zásobu a kostrbatou komunikaci s obtížemi zvládal. Asi jako když dáváte povely psovi – přines, sedni, lehni,...Často se mi stalo, že mi chybělo nějaké konkrétní slovo příliš často, a tak jsem vždy požádal někoho rusky mluvícího, aby mi ho řekl. No a tak se stalo, že jsem požádal Sašu, aby mi řekl, jak se rusky řekne „ale“. Saša byl velmi stručný člověk. Vždycky, když jste se ho na něco zeptali, tak trvalo 3 sekundy, než z něj vyšla odpověď a výsledkem bylo třeba jen jedno jediné slovo. Něco jako „rohlík“ z Otíka. Nicméně Saša nebyl momentálně ani nijak jinak zaostalý. Byl to prostě „stručný Saša“. Proto mě trochu překvapilo, že tentokrát se trochu rozpovídal. Po mé otázce zapřemýšlel, překonal i své typické 3 sekundy a řekl něco jako „no...ono v ruštině existuje více způsobů, jak říct „ale“, pokud chceš vědět, jak bych to řekl třeba mezi kamarády, tak asi nejlepší způsob, jak říct ale je - žopa!“. To mi přišlo trochu divné, protože jsem očekával, že to slovo, které z něj nakonec vypadne, mi bude alespoň trochu povědomé, kdežto žopa mi nepřišla povědomá ani trochu. Taky mi bylo divné, že Rusové používají jiný, kamarádský tvar, pro spojku, zatímco formální verze má tvar zase jiný. Ale tak i u nás řekneme hovorově třeba „páč“, zatímco správně je to „protože“, tak jsem se tím dál nezabýval. A tak jsem žopu začlenil do svého ruského slovníku.
Jednoho dne se mě další Ruska – Maria zeptala, proč pořád říkám „ale“. Tak jí vysvětluji, že u nás v češtině prostě „ale“ používáme zcela běžně. „Vy Češi jste prostě divní...“ odvětila. Mezitím jsem odešel, ale začalo mi to vrtat hlavou a pojal jsem podezření, že by žopa přece jen nemusela znamenat „ale“. Zašel jsem tedy znovu za Marií a zeptal se jí, co že to vlastně znemaná ta žopa.
„...tohle je žopa!“ řekla a ukázala prstem na svůj zadek. – Alex! Ten parchant! Proradný Rusák si ze mě udělal...žopu a bavil se tím, jak se zde několik dní ztrapňuji. Kde je ta potvora?! Nejen, že „žopa“ není „ale“, ale ono to ve skutečnosti není ani „zadek“, ale vulgárnější verze toho slova.
Přehrával jsem si v hlavě, jak vynadám Alexovi, až ho potkám a v té chvíli mi to došlo. On to nakonec vůbec nemyslel zle. Já jsem se ho totiž ptal anglicky. A anglicky se „ale“ řekne „bʌt “ (but). Problém je, že „zadek“ se anglicky řekne také „bʌt “ (butt).
Teď už dávalo smysl i to, proč mi Saša říkal, že mezi kamarády se „ale“ řekne jinak.
Josef Ulman
28 bodů a absurdní ruský narativ
Názory na příčinu války na Ukrajině se různí. Těch verzí je samozřejmě více, ale pojďme prozkoumat tři konkrétní a podívat se, jakou oporu mají v realitě a jak souvisí s „Trumpovými“ 28 body.
Josef Ulman
Proč se nemůžeme hnout z místa...
V práci děláme jednu takovou věc, kterou považujeme za naprostou samozřejmost – vyhodnocování. Vyhodnocujeme například využití systémových prostředků serveru...
Josef Ulman
My pravdu nechceme!
Rajchlova pornokauza ve mně ve svých počátcích nevzbuzovala vůbec žádný zájem. To se změnilo až když se kolem ní začaly šířit lži, nepravdy a dezinformace.
Josef Ulman
Velký vlastenecký výlet - obecné poznatky
Tak jsem konečně i já zhlédl dokument Velký vlastenecký výlet a toto rozhodně nebude jeho recenze, ale spíše shrnutí, co bychom si z něj mohli nebo měli odnést.
Josef Ulman
Že prý „za pravdu“...
Soud před 14 dny potvrdil učitelce Bednářové podmínku. Nechci teď hodnotit to, zda měla být trestána soudně, anebo je vyhazov ze školy trestem dostatečným. To je na jinou diskuzi.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...
Motoristé trvají na nominaci Turka. Udělali jsme vstřícné gesto, řekl Macinka
Nominaci Filipa Turka do vlády na místo ministra životního prostředí bere předseda Motoristů Petr...
Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína
Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z...
Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu
Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve...
Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště po celé Asii
Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii. Aerolinky se snaží...
- Počet článků 69
- Celková karma 21,99
- Průměrná čtenost 1870x
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.merridium.eu/?groupId=idnes