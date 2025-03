Zelenského ztracené miliardy

Je neuvěřitelně snadné některými lidmi manipulovat. Bohužel. Příčina není nic menšího ani většího než obyčejná lidská hloupost.

Jak se dalo čekat, a ono určitá skupina lidí je tak snadno předvídatelná, že už to více snad ani nelze, došlo k nepochopení či překroucení Zelenského slov ohledně chybějících miliard. Dezinformační scéna samozřejmě hlásá, že došlo k rozkradení americké pomoci a to v závratné výši 100 miliard dolarů. To má být tedy jen ta výše rozkradené částky nikoliv celková pomoc.

Jak nám tedy dezinformační scéna celou věc popisuje? Spojené státy poslaly Ukrajině 177 miliard dolarů. Z tohoto si Ukrajinci 100 miliard „odklonili“. Poté Američané udeřili na Ukrajince „kde máte těch 100 miliard?“ a Ukrajinci odpověděli „my nevíme, prostě se nějak ztratily“. Ano, pokud by to takto bylo, byl by to opravdu problém. Ovšem realita je odlišná a to tak že zcela. Ostatně stačí k tomu schopnost chápat psaný text. Jak to tedy bylo?

Američané schválili pomoc Ukrajině v celkové výši 177 miliard dolarů. Následně přišli s tímto tvrzením. Na to reagovala ukrajinská strana, jmenovitě její prezident Zelenskyj a ten tvrdí, že z USA 177 miliard nepřišlo ani omylem. Čili nebylo to tak, že by se Američané dotázali, kde jsou jejich peníze, ale sám Zelenskyj se aktivně ohradil vůči jejich tvrzení. To samozřejmě nijak nevylučuje možnost, že Američané skutečně 177 miliard poslali a Ukrajinci z toho 100 miliard zpronevěřili. To je klidně možné. Tedy...bylo by, pokud by se jednalo o pomoc finanční. Nicméně...jednalo se o pomoc materiální a to ve formě zbraní. Čili pokud by se mělo jednat o nějakou zpronevěru, museli by Ukrajinci rozkrást zbraně a ty pak někde na černém trhu prodat. To asi není úplně realistická představa prodat nepozorovaně zbraně za 100 miliard, byť ani to se vyloučit zcela nedá. Ovšem je otázkou, proč by Zelenskyj sám přišel s takovouto hloupou výmluvou. Na případnou otázku ze strany USA (ke které nedošlo) „kde jsou ty zbraně za naše peníze?“ by stačilo jednoduše odpovědět „jsou na frontě, Rusové je zničili, jestli chcete, můžete se jet podívat na frontovou linii a jistě je tam najdete“. Jednoduché, vyřešeno. Neměl by žádný důvod tvrdit to, co tvrdí. Anebo jeden přece – Američané nyní poptávají svoji pomoc zpět, tak by samozřejmě bylo výhodné (byť jen teoreticky) tvrdit, že americká pomoc byla ve skutečnosti menší. To smysl jistě dává. Nicméně dezinformační scéna nepřišla s tvrzením, že Zelenký účelově lže, aby se vyhnul placení, ale s tvrzením, že Ukrajinci rozkradli americkou pomoc. Což je vlastně přesně to o co Trumpovi a Muskovi šlo. O tom svědčí nejen samotný Muskův tweet (v článku zmíněném), ale taky to, jak protrumpovská média o věci informují. Konkrétní tvrzení zní takto „Zelensky admits over 100 bil of US aid is missing“. To je jistě manipulativní tvrzení samo o sobě a správně by mělo být „Zelensky claims...“ namísto „Zelensky admits“. Zatímco falešné tvrzení říká, že Zelenskyj připouští, že půlka americké pomoci chybí, ve skutečnosti se ho nikdo na to neptal a on to tvrdí sám na základě výroku o 177 miliardách.

Bohužel takto je to, co se týká války na UA, se vším. Od bájné „genocidy na Donbasu “ přes tajemné „biolaboratoře“, Porošenkovo „vyhrožování“ až po Johnsonovo bránění uzavření mírové smlouvy v Istanbulu. Lži a manipulace jako na běžícím pásu. Pro rýpaly – já netvrdím, že Ukrajina nemá obrovské problémy s korupcí ani že nedochází k rozkrádání pomoci. Jenže lež je vždycky lež. Pokud si vymyslím, že Franta ukradl Tondovi krávu, bude to lež i v případě, že Franta je jinak opravdu zloděj a celkově pěkný parchant.

Přijde mi docela komické, když se dezoláti ohánějí inteligencí. Všichni jsou podle nich hrozně hloupí, přinejlepším ovce, které se chovají stádně a poslouchají vládu. Zatímco oni jsou ti chytří, kteří všechno prokoukli, nedůvěřují proto mainstreamu, ale fikaně hltají vše, co jim nabídnou tzv. alternativní média. Přitom nezvládají pochopit triviální logické konstrukce, každý s nimi zamete a když jim dáte udělat test, je z toho naprosté fiasko. To najednou nemají čas, test je neprůkazný, hloupý, špatně navržený, zmanipulovaný, atd. Je těžké si přiznat realitu, pokud se nám nelíbí. Ale takový je prostě život.

Test si můžete vyzkoušet zde:

Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-nevim-kam-se-ty-penize-podely-zelenskyj-postrada-100-miliard-dolaru-ze-slibene-americke-pomoci-40507310

Zdroj obrázku: FB – Trish Regan:

