Že prý „za pravdu“...
Co je ale komické a co se často vyskytuje v diskuzi pod články o této bizarní osobě, jsou hlášky o tom, že byla odsouzena „za pravdu“. Ostatně sama ona sama prohlašuje, že si za vším stojí. Tak se pojďme na tu „pravdu“ podívat.
V prvé řadě od učitelky českého jazyka by se dalo očekávat, že náplní její práce bude výuka českého jazyka. Nemyslím si, že učitel by nemohl s žáky probrat i zcela jiné téma, než mu nařizují osnovy, ale zde to vypadá, že tím učitelka zaplácla celou vyučovací hodinu. Jak by se asi stejní lidé, kteří se jí zastávají, tvářili, kdyby ve škole vyučovala třeba muslimská učitelka a místo češtiny začala žákům cpát do hlavy, jak je ten Izrael zlý a jak se 7. října 2023 vůbec nic nestalo. Je to úplně totéž.
Začneme tedy tvrzením, že se v Kyjevě nic neděje. Přesto, že v okolí Kyjeva probíhaly poměrně intenzivní boje a byla snaha město obklíčit, samotný Kyjev příliš dotčen nebyl. Zasáhlo jej několik raket, které dopadly zejména na obytné domy. Při raketovém útoku na Kyjev například zemřela ruská novinářka Oxana Baulinová. Tento výrok Bednářové bych tedy označil jako sporný, nikoliv vyloženě lživý. Možná by si ale takové „nic neděje“ zasloužila sama Bednářová.
Další tvrzení se týká toho, že Rusové na Ukrajině byli zabíjeni jen proto, že jsou Rusové. Nic takového nebylo zjištěno žádnými nezávislými novináři ani zahraničními pozorovateli. Tvrdily to pouze zdroje ruské – RIA Novosti, ministerstvo zahraničních věcí RF apod. Naopak EEAS tvrdila, že se jedna o dezinformace, ke stejným závěrům došly OSCE a Amnesty International. V Donbase došlo podle OSN v letech 2014-2021 k 13-14 000 obětem z toho 3000 z nich byli civilisté. Celkový počet obětí byl odhadnut nejen na základě dílčích informací o obětech, ale byl konfrontovám i se sčítáním obyvatel. Za toto období se nezměnilo etnické složení obyvatel Donbasu a žádný údaj nenasvědčuje genocidě. Nebyly ani nalezeney hromadné hroby a fotografie, které představila ruská média pocházely z úplně jiných koutů světa (například z bojů drogových gangů v Mexiku). Bednářová prezentovala tedy něco, co minimálně nebylo nezávisle potvrzeno, jako fakt.
Další tvrzení už je ale vyložená lež. Bednářová popisuje, jak docházelo k údajným vraždám Rusů. „Zatloukly se dveře a barák se zapálil“. Nic takového neuvádějí ani ruské zdroje. Pokud zadáte tato klíčová slova do ruských vyhledávačů (neb každý správný dezolát ví, že pouze ruské zdroje jsou ty pravdivé), najde to maximálně informace o konfliktu v Oděse, ale ten probíhal jinak, jak už jsem v minulosti zmiňoval. Možná sama Bednářová už neví, co mluví a všechno se jí to nějak plete. Nebo vyloženě cucá z prstu.
Další tvrzení je ještě ujetější. Ukrajinci měli ruské civilisty zaživa stahovat z kůže. Ani zde ruská či ukrajinská média o ničem takovém neinformují. Našel jsem akorát článek, který popisuje mučení zajatých vojáků včetně „strhávání kůže“, ale jak na potvoru mělo se jednat o mučení naopak ukrajinských vojáků separatisty. A to není to, co hledáme. Nemůžeme zcela vyloučit, že se takové případy staly. Bednářová však nemluví o ojedinělých případech, ale že „se to dělo neustále“. Tady můžeme v klidu říct, že je to lež. Pokud někdo nesouhlasíte, ok, dodejte odkazy na články, které toto tvrzení podporují.
Další lež je, že Ukrajina získala 900 miliard dolarů za té, že nikdy nevstoupí do NATO. Tady už učitelka ukazuje i svou intelektuální nedostatečnost, kdy je toto nesmysl hned z několika důvodů a mimochodem tato částka by byla zhruba polovina ruského HDP. Ale chápu, že zrovna jí to nepřijde vůbec divné...
Bednářová pokračuje další lží, že Ukrajina začala jaderné zbrojení. Ukrajina resp. Zelensky o možnosti pořídit si jaderné zbraně hovořil, ovšem to bylo až po začátku ruské agrese, tudíž to nemohlo být příčinou války, ale naopak by to bylo důsledkem a to se ještě jednalo jen o teoretickou rovinu.
O muničním skladu ve Vrběticích hovořila jako o jaderném, údajně měl o něm hovořit i sám Putin, kterého popisuje jako snaživého a mírumilovného člověka hledajícího kompromis. O ČT pak hovoří jako o médiu, které je financované G. Sorosem. To je samozřejmě další lež a pokud by toto tvrzení měla nějak doložit, opět by byla v koncích. Bednářová však tvrdí, že pracovala s ověřenými fakty. Takže já se ptám KDE ta pravda je? Mohl bych ji vidět?
Můžeme se bavit o tom, zda tato tragická postavička českého školství měla být pouze vyhozena ze školy nebo stíhána trestněprávně. Každopádně na škole něco takového učit nemá. Neprojevila ani schopnost žádné sebereflexe. Z výše uvedeného je zjevné, že dezoláti (a Bednářová jím jednoznačně je) mají zcela jinou definici pravdy. Pravda je jednoduše to, co vyhovuje jejich vidění světa. Neumí ji doložit (mají pár univerzálních výmluv, proč to nelze), neumí ji logicky dovodit, ale pokud mají pocit, že něco pravda je, tak to prostě pravda je. Nehrajme nikdy jejich hru! Můžu si vážit člověka, který má jiný názor. Je spousta lidí, kteří hlásají něco jiného než hlásá mainstream a rozhodně to nejsou dezoláti (ačkoli někdo je tak nazvat může). Třeba Lukáš Kovanda rozhodně není mainstream a rovněž rozhodně není dezolát. Za covidu Jiří Beran hlásal také něco jiného než mainstream a na rozdíl třeba od Pekové to není dezolát. Dokonce přes ideologický nesouhlas si mohu vážit i komunisty, jakým je Jiří Dolejš. Ovšem vážit si někoho tak prolhaného jako je Bednářová a její fanklub, to vážně nemohu.
Sorry jako...
Josef Ulman
Přiznání – obava z důsledků karmického zákona
Celý život se snažím být pravdomluvný a páchat jen přiměřené množství hříchů, které jsou nezbytné k tomu, abych nebyl jen vyloženým sucharem.
Josef Ulman
„Stokrát lhal, ale já mu věřím!“
Jsou lidé, kterým je zcela jedno, jestli jsou příspěvky Filipa Turka pravé či nikoliv. Ať už je za tím cynismus nebo pokrytectví, nebudu to momentálně řešit.
Josef Ulman
Záhada, která není až tak záhadná
Řeč není o ničem jiném než zániku známé Dyatlovovy výpravy. Přesto, že jde o velmi starou věc, pořád na toto téma vznikají nové články. A teď vznikl další...
Josef Ulman
Turkovy kauzy a pokrytectví lidu
Kauzy okolo Filipa Truka jsou absurdní hned z několika pohledů. Nebudu se příliš soustředit konkrétně na jeho osobu, ale spíše na jeho zastánce.
Josef Ulman
Bez ignorace reality nelze volit komunisty
Nebudu se nijak vrtat v morální stránce věci, protože ta dnešní voliče komunistů zjevně nijak netrápí a zajímá je pouze ekonomická část.
- Počet článků 64
- Celková karma 21,81
- Průměrná čtenost 1901x
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.merridium.eu/?groupId=idnes