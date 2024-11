Vyšetřování ztráty třídní knihy

Včera mě pobavil jeden známý (v žádném případě kamarád), kterému (ač jsem vývojář a ne technik) občas něco dělám na počítači, jako je odvirovávání, konfigurace, záchrana dat ze (softwarově) poškozeného média, apod.

Znám ho již 10 let, ale vídám ho teď jen asi 3x ročně (dříve asi jednou týdně). Je to člověk, který má všechno tak nějak na háku. Po vystudování střední školy šel pracovat jako skladník do nejmenované společnosti, kde kradl vysokoteplotní maziva, která následně prodával (pod svým reálným jménem) na Bazoši. Tak na něj přišli a vyhodili ho. Našel si jinou práci, kde pracuje dodnes, opět pracuje ve skladě, kde údajně už nic neukradl, ale dostal vytýkací dopis, protože VZV narazil do nějakého pilíře, který poškodil a poškození zamaskoval, aby nebylo vidět a údajně hrozilo zřícení regálů a milionová škoda, v nejhorším případně i nějaké ty ztráty na životech, přičemž byl odhalen bezpečnostní kamerou. Mezitím se stačil oženit, za 14 dní (to není nadsázka, opravdu to byly jen 2 týdny) se s manželkou pohádali a okamžitě rozvedli. Kam se hrabou celebrity. Ale to není podstatné.

Je to přesně ten typ, který si týden po výplatě žije jako král, všude jezdí taxíkem a pokud je doma, jídlo si nechává vozit. Po zbytek měsíce se pak živí instantními polévkami a rohlíky. Jednoho krásného dne se rozhodl, že si cíleně nabere úvěry, které nebude splácet. A jak si usmyslel, tak i udělal. Je příležitostným uživatelem lehkých drog, ale jestli čekáte, že většina peněz padla na ně, pak jste na omylu. Začalo to dovolenou v Egyptě, na kterou jel ještě se svou tehdejší přítelkyní (před svatbou), no a zbytek prohrál na online hazardních hrách, takže na drogy nakonec padla jen malá část. Dokonce se mu zpočátku dařilo a byl údajně 200 000 Kč v plusu (tvrdí on). Pak ale začal prohrávat a tak vymyslel (nebo mu to někdo poradil), že se nechá zapsat na nějaký registr chráněných osob, což mají být lidé, kteří propadli hazardu a mají to nějak oficiálně stvrzené a pokud dojde k tomu, že něco prohrají, tak podle zákona to musí ta sázková kancelář takovému člověku vrátit. Jestli to je nebo není pravda, netuším a ani se mi to nechce ověřovat, já jen přeprodávám, co mi říkal on. Takže měl v plánu, že pokud vyhraje, tak to vybere, pokud ne, bude se hádat a soudit. To mu ale nakonec nevyšlo, protože ta sázková kancelář na to, že je na nějakém seznamu, údajně přišla.

Nicméně pak mu začaly chodit výzvy a upomínky od různých společností na nesplácení úvěrů včetně telefonního operátora, kde pro změnu přestal platit za komunikační služby (i zde vytvořil dluh zatím téměř 10 000). A právě z těchto upomínek má děsnou srandu. Když jsem byl u něj, nechával mě to číst a jednotlivé maily komentoval. Říkal, že mu to připomíná hru Járy Cimrmana (respektive Ladislava Smoljaka) – Vyšetřování ztráty třídní knihy, kdy se pedagogové a nakonec i vysoký úředník neúspěšně snaží z žáků dostat přiznání, kam zašantročili třídní knihu. A sám mi pak aktivně četl znění některých mailů i s vlastním komentářem, což znělo dosti komicky, protože mu třeba přišla třetí „poslední výzva“, jeden právník předal případ jinému a předtím vyhrožoval, že mu to předá (přesně jako v onom Vyšetřování ztráty třídní knihy), kromě toho měly poslední 4 maily konkrétní společnosti předmět nadepsaný velkými písmeny (nevím, zda má zrovna toto vzbudit nějaký respekt) no a aby toho nebylo málo, tak komicky vyznělo i samotné příjmení toho známého, které je de facto vulgární výraz. Nakonec jsme se smáli oba, přestože je mi jasné, že drtivá většina těch mailů je generovaná a odesílána automaticky, některé formulace už opravdu vyzněly jako prosba, aby vůbec něco věřiteli splatil (jedinečná příležitost k odpuštění části dluhu, apod.). Celkově mu přišlo minimálně 220 výzev k uhrazení pohledávky (reálně ještě víc, ale přestal jsem to počítat). S jeho vědomím a svolením jsem si vyjel seznam předmětů výzev jedné konkrétní firmy, nazvěme ji DreamFinance (reálný název je jiný ale velmi podobný) a vypadá takto (text je přímo zkopírován, nijak neupravován, pokud se zpráva objeví 2x se stejným předmětem, pak to považujte za 2 zprávy, nikoliv jednu uvedenou 2x). Identifikační číslo případu jsem vyhvězdičkoval:

Výzva k úhradě pohledávky

Hrozí Vám postoupení na oddělení vymáhání pohledávek

Pohledávka byla postoupena na oddělení vymáhání pohledávek

PŘEDÁNÍ PŘÍPADU INKASNÍMU SPECIALISTOVI

Poslední výzva před zahájením inkasního řízení

Oznámení o zahájení inkasního řízení

Předání případu ID: C******O advokátní kanceláři

Stále nedošlo k úhradě plateb po splatnosti - případ ID: C******O

Upozornění na riziko zesplatnění úvěru ID: C******O

Jak odvrátit zesplatnění Vašeho úvěru ID: C******O?

Výzva k úhradě a k aktualizaci kontaktních údajů

Poslední výzva k úhradě před zesplatněním dluhu ID: C******O

Oznámení o předání pohledávky

Oznámení o pověření k jednání o finančním případu ID: C******O

Úhrada dlužné částky - možnost splátkové dohody

Upozornění na negativní zápis týkající se finančního případu ID: C******O

Inkasní řízení ve věci úhrady dluhu a výzva k aktualizaci kontaktních údajů

Předání případu ID: C******O advokátní kanceláři

Upozornění na negativní zápis týkající se finančního případu ID: C******O

Oznámení o plánované osobní návštěvě

Registr aktivit a činností za dobu správy případu ID: C******O

OZNÁMENÍ O PŘEVZETÍ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ KLIENTA

VÝZVA K ZAPLACENÍ DLUŽNÉ ČÁSTKY

NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ | PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU VĚŘITELE K ODPRODEJI POHLEDÁVKY ZA VAŠÍ OSOBOU

A to ještě nejsme u konce, případ stále běží. Několik emailu pak tvoří nářky věřitelů, že se ho snaží kontaktovat, ale on nebere telefon. A nebere a nebere…Proč tohle všechno píšu? Je to vlastně komické a smutné zároveň. Týpek, který má všechno na háku, celý dosavadní život jen podvádí (byť se jedná o pro tyto společnosti malé částky a dohromady netvoří ani milion), je vysmátý...Část svého dluhu sice asi bude muset zaplatit, ale další části se zjevně vyhne, neboť mu za přispění nějakého zaměstnance místní křesťanské charitativní organizace, který je právník, bylo umožněno oddlužení. Neznám podmínky a nevím, jak to nakonec dopadne, možná nakonec spláče nad výdělkem, ale každopádně má z toho zatím děsnou srandu, že se tímto vyloženě chlubí a baví...Jsem si vědom, že celkově je to jen velmi velmi malá ryba, jsou lidé, co mají podvody za miliardy a ne blbý necelý milion, nakonec ten člověk dokonce i několik let pracuje, takže nežije z dávek (což bude dle mého soudu právě jeho největší slabina), ale stejně mi přijde systém na tyhle neplatiče jako docela bezzubý...Tak či tak se ukazuje, co se dalo očekávat, že možnost oddlužení se bude zřejmě hromadně zneužívat. To samozřejmě nelze usuzovat z jednoho konkrétního případu, ale divil bych se, kdyby tomu tak nebylo.