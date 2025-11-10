Velký vlastenecký výlet - obecné poznatky
Film mě vůbec v ničem nepřekvapil (toto není výtka) a v podstatě se dá říct, že jsem mohl ještě před jeho zhlédnutím sestavit na slepo seznam očekávaných poznatků a tento seznam by byl takřka zcela naplněn. V tomto článku se na něj budu odvolávat, ale kdo jej nikdy neviděl, může brát má tvrzení klidně obecně a nijak si je se samotným filmem nespojovat.
Nejdříve ale přece jen něco o filmu. Trochu jsem očekával, že počet „vlastenců“ bude vyšší a trochu pestřejší, docela by se mi tam líbil aspoň jeden intelektuál, který umí všechno okecat, i když stojí na nesprávné straně. Trochu paradoxně ani jeden z pánů na mě nepůsobí vyloženě nesympaticky, ale o to horší dojem ve mně vzbuzuje jediná žena – Petra. Působí na mě dojmem frackoidního děcka, které se neustále dožaduje lízátka a když ho konečně dostane, tak už ho zase nechce. Věčně skuhrající bytost, která neustále opakuje fráze typu „mě to vlastně ani nezajímá“, „já už tu vlastně ani nechci být“, je asi někdo, kdo má v dokumentu své místo (čili její zařazení je ok), ale sám bych s ní nechtěl strávit ani hodinu. Zpěv sovětské hymny její výkon hned ze stratu podtrhl a troufám si tvrdit, že po psychi(atri)cké stránce paní není zcela v pořádku. Možná to, že pochází „vysoce postavené komunistické rodiny“ vysvětluje mnohé. Ale jelikož se nechci ani tak zabývat dějem či jednotlivci jako spíše závěry, pojďme na to...
1. Dezoláta nezměníš!
Nejen lidé, kteří se zabývají dezinformacemi, moc dobře vědí, že snaha změnit názor dezoláta, je marná, a proto se o to ani nesnaží. Velmi správně, je to jejich plus, protože neztrácejí čas něčím, co nemá smysl. Nebo snad znáte osobně nějakého, který na základě dodaných faktů svůj názor změnil? Prohlásí je za podvrh, případně použije whataboutismus a je vymalováno! V souvislosti s tímto filmem je však nutné uznat, že se v něm ani nevyskytuje nic, co by názor některého z pseudovlastenců mohlo změnit. Oni zde pouze mohli zjistit, že na Ukrajině existuje nějaká frontová linie, kde ve velkém umírají lidé, že občas nějaká raketa zasáhne obytnou čtvrť, že každou chvíli houkají sirény varující před raketovým úderem a děti se učí někde v podzemí, přičemž některé z nich přišly o rodiče. Ale toto tito lidé vůbec nepopírali. Od toho zde byli jiní dezoláti a těch byla menšina. Tito vybraní mají pouze jinou představu o příčině konfliktu a tu nemohly osobními zkušenostmi, které měli během cesty možnost získat, jakkoliv změnit. Takže tady se jim asi ani moc nedivím…
2. Frustrace z EU
Je super, že došla řeč i na toto téma. Tohle je totiž pro všechny dezoláty naprosto typické. Pokud znáte někoho proruského, tím, že bude zároveň nenávidět EU, si můžete být téměř jisti. A tady bych vinil spíše EU než je samotné. Úplně by stačilo, kdyby si EU zachovala zdravý rozum v souvislosti se dvěma zásadními tématy – migrací a Green dealem. Spousta umírněných odpůrců EU by byla ochotna mávnout rukou nad nějakou propagací LGBT+ nebo přehnanou byrokracií. Migrace a GD jsou věci, které se jich bezprostředně dotýkají a EU se v tomto případě vydala ideologickou nikoliv racionální cestou. Víte, která velmi obecná věc způsobuje největší frustraci? Ne to, že se máte aktuálně špatně (ať už to plyne z finanční situace, nemoci, vztahů,…), ale z toho, že ztratíte vyhlídky do budoucna. A ano, oba tyto fenomény zadělávají na obrovské problémy do budoucna a tyto problémy mohou být z pohledu našich životů ireverzibilní.
3. Putin jako spasitel
Zatímco u předchozích bodů jsem měl pro naše „hrdiny“ nebo obecně dezoláty pochopení, tady ho postrádám zcela. I kdyby EU byla 10x horší, pořád zde nevidím sebemenší důvod k tomu, abych vzhlížel k této kreatuře z Kremlu nebo Rusku jako zemi. Putin není nic jiného než bezohledný sebestředný prolhaný vrah a zbabělec. Rusko je zemí, která nikdy nepoznala demokracii, kde neexistuje reálná opozice, kde jsou nepohodlní lidé zabíjeni režimem a kde by dezoláti nikdy nemohli dovolit to, co si mohou dovolit u nás nebo (zatím) kdekoliv v EU. Stručně by se to dalo říct asi takto – pokud někdo hledá spásu u Putina, je prostě...debil.
4. Vlastenci nejsou vlastenci
Toto je krátká ale velmi důležitá část dokumentu. Ukazuje se totiž, a zde to dotyční sami také přiznali, že vlastenci ve skutečnosti žádnými vlastenci nejsou. To plně koresponduje se všemi dříve provedenými anketami a rozhovory, kdy dezoláti tvrdí, že by při napadení naší země nehnuli prstem. A to zejména proto, že stát pro ně nic nedělá a že nám už zde nic nepatří. Jako další důvod (netýká se VVV) často uváděli, že nebudou bojovat za Fialu, atp. Toto ale můžeme ignorovat, protože je jasné, že za Babiše by nebojovali zrovna tak a nebojovali by ani za jakékoliv jiné vlády (pominu fakt, že napadení vlasti je napadení vlasti a ne napadení vlády). Ale zpět k předchozím argumentům resp. záminkám. Paradox je, že Rusko jako země pro své občany dělá tak maximálně velké kulové, kde život jednotlivce nemá žádnou cenu, ale Rusové jsou přesto až fanatičtí vlastenci (a to včetně těch, kteří nemají rádi Putina). Ruský vlastenec sice nemá nic, ale hrdosti má na rozdávání. Otázkou je, na co je hrdý, ale to už je zase jiný příběh. Ano, je pravda, že spousta věcí v ČR nám nepatří, ale důvod, proč tomu tak je, jsem popisoval i v některých předchozích článcích a paní „z komunistické rodiny“ by to také mohla vědět. Pokud připravíte lidi o kapitál, pak zcela logicky nelze očekávat, že tito lidé budou vlastnit důl nebo fabriku. Mimochodem...možná se měl někdo z tvůrců filmu zeptat, čím konkrétně oni sami přispěli k tomu, aby byl náš stát lepší. Co oni udělali pro stát?
5. Opakování, opakování, opakování…
Mám pár známých, kteří nejsou proruští, a přesto i z jejich úst jsem slyšel popisovat nějakou situaci tak, jak ji prezentuje ruská strana. Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že oni jinou verzi ani nikdy neviděli. Já nemohu mít za zlé někomu, kdo tvrdí, že proukrajinští nacionalisté upálili v Oděse Ukrajince proruské. A dokonce ani nemůžu všechny tyto lidi označit za dezoláty. Mnozí z nich se prostě o situaci hlouběji nezajímají a viděli několik videí, které konflikt takto opravdu zachycují. Stejně tak mohli slyšet Davida Arakhamiu, jak popisuje, že Boris Johnson jim řekl, ať bojují dál a tudíž zabránil mírové dohodě. A tyto lži se neustále opakují, zatímco reálnou verzi měli tito lidé možnost vidět jednou nebo vůbec. I kdyby existoval krásný a informačně dokonalý dokument o těchto událostech, asi byste se na něj podívali maximálně jednou. Zatímco dezinformační scéna toto téma recykluje non stop. Opakování je nejzákladnější nástroj propagandy a ovlivňuje dokonce i ty, co v něj nevěří.
6. Reakce publika
Reakce potrefených hus v podobě publika je velmi očekávaná a komická. Bez ohledu na to, zda film viděli nebo ne, ví přesně, že byl zmanipulovaný, že jeho protagonisté jsou herci (a nejedná se tedy o žádné vlastence, dezoláty, apod.) a že jejich reakce jsou předstírané. A celé je to vlastně propaganda. To ovšem vůbec nedává smysl. U trojice totiž k žádnému prozření nedošlo, takže mi není jasné, co mělo být předstírané. A co je na tom komického? No...pokud člověka, který tvrdí, že reakce a názory protagonistů jsou předstírané a hrané, oslovíte a zeptáte se ho s čím konkrétně z toho, co tito lidé vyslovili nebo udělali, nesouhlasí, tak takový člověk vám prostě není schopen na tuto otázku odpovědět. (Zkuste si to). Čili oni sami by se zachovali podobně, mají podobné názory, ale vědí, že v případě těch tří je to faleš, ačkoli to logicky naprosto nedává smysl a není tedy jasné, co konkrétně na tom kritizují. Nakonec ona jediná žena mezi účastníky podala předžalobní výzvu na jednoho z tvůrců, plus k tomu natočila kritické video, takže teorie o zaplacených hercích (ve smyslu hraných rolí) troskotá i z této strany. A to je vlastně jeden z nejtypičtějších rysů dezolátů, že oni vlastní pocit, který nemají ničím podepřený, povyšují nad reálná fakta i logiku.
Na závěr bych se ještě jednou vyjádřil k paní Petře. Ona ve svém doplňujícím velmi ukřivděném videu má touhu dovysvětlit, že nějaký hřbitov na ni nedělá žádný dojem a že z ní nelze vypáčit žádnou emoci. To bych asi tak nějak chápal a neměl s tím zásadní problém. Ono ani žádné emoce nejsou třeba. Stačí smysl pro spravedlnost. Pokud někde na ulici dva mladíci napadnou dědu, ukradnou mu peněženku a zraní ho, tak se z toho taky hroutit nebudu, tím spíše, pokud toho dědu osobně ani neznám. Ale jedno mi to nebude, protože je to prostě svinstvo. Stejně tak jako je svinstvo invaze na Ukrajinu. Asi nebudu spekulovat, že si to děda zavinil sám, že situaci zbytečně eskaloval. Taky bych mohl prohlásit „není to moje válka“. Asi bych si pak ale sebe nevážil zrovna tak, jako si nevážím dezolátů.
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
|Další články autora
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí.