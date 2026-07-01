TIGUE aneb čekání na tajemné „TO“
Na dezinformační scéně je to však poměrně známá věc, byť se rozhodně nedá říct, že každý dezolát v „to“ věří nebo je alespoň obeznámen s jeho (ne)existencí. Pojďme si tedy blíže vysvětlit, o co se jedná, což rozhodně nebude věc jednoduchá. Tajemné „to“ by se totiž dalo popsat jako „finální nespecifikovatelná globální utopická událost“. Budeme to tedy nazývat TIGUE (Terminal Indefinable Global Utopian Event). Podobně jako se černá díra nedá pozorovat přímo, neboť jakákoliv částice překonavší horizont událostí navždy z pohledu potenciálního pozorovatele unikne jakékoliv pozdější možné detekci, tato událost je, jak již bylo řečeno, „nespecifikovatelná“, existuje v jakési superpozici a teprve v době, kdy nastane, ji bude možné blíže specifikovat. To však neznamená, že s ní v teoretické rovině nejsme schopni nijak pracovat, podobně jako jsme schopni popsat jevy související jak s černou dírou tak třeba s kvantovým provázáním.
Na TIGUE můžeme pohlížet z několika různých aspektů, z nichž každý je poměrně netradiční a má zásadní vliv na danou oblast.
Aspekt časoprostorový
Z hlediska časoprostoru jde o to, že se TIGUE neustále přibližujeme, což asi není úplně překvapivé, neboť každá událost nacházející se libovolně v budoucnu, je nám každým dnem blíž a blíž. Paradox spočívá až v tom, že ačkoli se neustále přibližujeme a někdy se TIGUE nachází už přímo za dveřmi (což samozřejmě později doložím odkazem), je tato událost prakticky pořád stejně vzdálená. Toto vlastně popírá samotnou definici a podstatu „přibližování se“ a vše se tedy může jevit jako naprostá hloupost. Jenže...stejně jako existuje přímý rozpor mezi klasickou fyzikou našeho makrosvěta a kvantovou fyzikou (kdy například hypotetické částice letící po přímce přímo proti sobě rychlosti světla, se k sobě nepřibližují dvojnásobkem rychlostí světla, jak by se dle intuice mohlo zdát), existuje stejný rozpor mezi realitou a tajemným světem dezinformační scény a jejích stoupenců.
Aspekt geopolitický
TIGUE bude mít zcela zásadní dopad na mezinárodní politiku. Tato událost je totiž doprovázena zejména pádem Spojených států amerických a to jak pádem mocenským, skýtajícím vojenskou sílu a politický vliv, tak i ekonomickým. Zde se jednotlivé proudy vyznavačů TIGUE liší. Podle jedněch má vzniknout multipolární svět, ve kterém bude několik významných světových hráčů, podle jiného proudu se novým hegemonem stane Čína (může bejt) nebo Rusko (ani omylem :-D), případně aliance zemí BRICS. Všechny proudy se pak ale shodnou na jednoznačném a nevyhnutelném úpadku Evropy (minimálně její části), přičemž ta západní je již za horizontem událostí a tedy definitivně ztracena, zatímco východní je ve fázi, kdy má ještě vše ve svých rukou a může se z pomyslného drtivého gravitačního vlivu vymanit za předpokladu, že spící a zlo tolerující většina bude následovat hrstku osvícených (ty poznáte tak, že nedůvěřují všemu, co říká mainstream). Zde již ale můžeme pozorovat náznaky korelace s časoprostorovým aspektem, kde jsem zmiňoval „přibližování se“ TIGUE. Spojené státy totiž úspěšně krachují již minimálně 80 let, kdy se měly údajně napakovat na 2. světové válce, a pak už to mělo jít jen z kopce. V každém jednom bodě tohoto období pak platí, že „tentokrát už je to ale fakt!“. Pád Spojených států je zároveň spojen s pádem všech elit židovského původu jakožto i státu Izrael a velkým krachem anglosaské společnosti. Až tehdy dojde k definitivnímu odstranění fašismu* z povrchu zemského.
Aspekt ekonomický
TIGUE přinese nezbytný rozpad nadnárodních korporací. Největší ránu schytá zbrojařský průmysl, protože od teď už bude téměř výhradně mír, jen výjimečně se vyskytnou drobné konflikty lokálního charakteru, které nebudou mít dlouhého trvání. Obrovskou proměnou pak projde průmysl farmaceutický, kdy dojde k praktickému zrušení jakéhokoliv očkování, univerzální lék na rakovinu již nebude v trezoru čekat jen na procento nejbohatších, ale bude dostupný široké veřejnosti. Bude trvale zmrazen věk odchodu do důchodu na hranici 65 let (možnost pracovat v důchodu samozřejmě zůstane) bez ohledu na demografickou situaci, výše důchodu bude rovněž zafixována a bude dosahovat průměrné mzdy. Prostředky na dorovnání důchodů pak půjdou z ušetřených peněz na zbrojení, které tedy již nebude potřeba a dále pak ušetřené finance ze zrušení neziskovek.
Aspekt společenský
Společenský dopad bude vyloženě kolosální a je tím, na co celá scéna celé ty roky, desetiletí a dokonce i staletí primárně čeká. Jde hlavně o to, že nastane situace, kdy „se ukáže pravda“. Jakmile nastane TIGUE, vyjde na povrch, že elity nám celou dobu lhaly. Pro někoho praskne tajemství, že Země ve skutečnosti nemá tvar geoidu, jak je nám již dlouho podsouváno, ale je topografickou rovinou, bude odhalen pravý původ covidu, jakož i pravda o vražednosti vakcín, ukáže se i pravda o genocidě na Donbasu, odhalí se tajemství skryté v desítkách kilometrů podzemních tunelů Azovstalu, pravda o účincích a zrůdném způsobu získávání adrenochromu, zařízeních jako je HAARP, tajných biolaboratořích na území Ukrajiny, bude odhaleno tajemství vysílačů 5. generace, pravda o 11. září, léčivých účincích Sava a Ivermektinu...u nás za vydatného přispění právnického esa Jindřicha Rajchla budou vyřešeny kauzy dozimetr, kampelička, bitcoin...a tohle všechno je jen zlomek toho, co nám TIGUE přinese. Pouhým odhalením toho, co všichni, kdo nejsou ovce, dávno tušili či dokonce věděli (ale nesměli o tom mluvit), to ale samozřejmě nekončí. To by samo o sobě sice přineslo určitou úlevu, ale nepřineslo by to kýžený pocit zadostiučinění. Budou tedy zatčeni a uvězněni lidé jako je Joe Biden, Volodymyr Zelensky, Bill Gates, George Soros, Ursula von der Leyen...z našich lidí pak Petr Fiala, Petr Pavel, Vít Rakušan a dokonce i Markéta Adamová Pekarová vymění dvojici svetrů za jedny vězeňské tepláky...z celebrit pak Ondřej Vetchý, Jan Hřebejk, Zdeněk Svěrák, Eva Holubová...z méně známých pak Mike Oganesjan, Vojtěch Pšenák, Oldřiška Blujová alias Tereza Hofová a další...ale ani tímto tato radostná událost zdaleka nekončí. Budou odměnění všichni ti, kteří odolali tlaku stávajících vládnoucích elit. Všichni ti, kteří neohnuli hřbet, nedali si na profil ukrajinské vlajky, za covidu se nenechali očkovat, nenosili roušky, piloti, co raději přišli o práci, než by na nás rozstřikovali chemikálie, majitelé osmi a víceválců či dieselových SUV...prostě stejně jako se letopočet dělí na „před Kristem“ a „po Kristu“, bude se svět dělit na před a po TIGUE. Po této události bude už jen dobře. Tedy samozřejmě ne pro všechny. Pro prozápadní bruselské zaprodance bude jen hůře, ale spravedlnosti bude učiněno zadost.
TIGUE je dokonalý psychologický konstrukt. Je to moderní ekvivalent křesťanského Druhého příchodu, akorát bez Ježíše a s větším množstvím hliníkových folií na hlavě. Splňuje totiž základní lidskou potřebu: touhu po spravedlnosti a uznání. Pro lidi, kteří mají pocit, že v dnešním složitém světě selhali nebo jim ujel vlak, je TIGUE ultimátní satisfakcí. Krása „nespecifikovatelné globální utopické události“ spočívá v tom, že nikdy nesmí nastat. Kdyby totiž nastala, zkolabovala by do nudné reality, kde by se ukázalo, že chleba stojí pořád stejně, exekuce nezmizely a Bill Gates jim čipem v rameni opravdu neřídí trajektorii ranní stolice. TIGUE tak zůstane tam, kde je jí nejlépe – v zářivé, bezpečné budoucnosti. Hned vedle levného ruského plynu a stoprocentní jistoty, že Amerika už zítra, ale opravdu už zítra, definitivně zkrachuje.
Protože znám místní diskutéry jako své boty, je mi jasné, že dorazí paní, která je velmi Moudrá se svou hláškou o slaměném panákovi, případně dorazí nějaký její zástupce, který sdělí, že žádná taková věc jako TIGUE se na dezinformační scéně ani jinde nevyskytuje a že jsem si ji vymyslel, abych měl onoho svého slaměného panáka. OK...takový argument beru pod jednou podmínkou. Že mi vysvětlí o čem tedy povídala jedna z uctívaných osob dezinformační scény – Soňa Peková ve svém legendárním videu. Toto video sice ze všech hlavních zdrojů bylo z nějakého důvodu již smazáno (já mám samozřejmě kompletní zálohu, ale není mi umožněno ji zde nahrát neboť se jedná o cizí materiál), ale z kontextu článků a fragmentů z videa Patrika Kořenáře je, myslím, celkový kontext odvoditelný. No a je tam tedy to mnou slibované sdělení, že od TIGUE nás dělí „...posledních pár dní“ (k dnešnímu dni už jsou to 2 roky). Na to by jistě mohl jeden místní diskutér posedlý pojem „cherry pick“, který použije kdykoliv, kdy někdo použije ilustrační příklad, který mu není po chuti, namítnout, že jsem si vybral Soňu Pekovou jako jediného zástupce a nikdo další takový není, mám špatnou zprávu. O TIGUE (samozřejmě oni to takto nenazývají) hovoří i spousta dalších. Ze známých jmen dezinfo scény například expert přes plochou Zemi Michal Hašek alias Shark. Mluvil o něm i Vladimír Putin, který ho nazývá „Novým spravedlivějším světovým řádem“. Zkuste...
Hvězda dezinformační scény zasvěceně Soňa Peková hovoří o TIGUE
Původní nesestříhané video již bohužel „není k dispozici“
*Definice pojmu „fašismus“ používaná stoupenci dezinformační scény se liší od jejího původního významu. Pokud se takového člověka zeptáte, jaká je ideologická podstata fašismu, odpověď nedostanete. Pojmem „fašista“ se tedy obecně označuje člověk sympatizující s postoji EU, případně takový jedinec vyjadřuje kritické názory vůči Rusku.
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Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.dz-test.cz/?groupId=idnes