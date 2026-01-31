Tak zase nic...
Vše začalo tvrzením, že Petr Pavel je ubytovaný v luxusním komplexu Malaga Towers, jehož spolumajitelem měl být bývalý poradce prezidenta Zelenského Andrij Jermak.
Toto tvrzení se nakonec ukázalo jako nepravdivé, což prezident Petr Pavel doložil reálnými fotkami z místa jeho pobytu. Co toto ale znamená? I zde na diskuzích jsem dezoláty (a já se vážně tomu slovu nikdy nebudu vyhýbat) často nařknut, že za ně považuji lidi s „jiným názorem“ nebo dokonce, že žádní dezoláti ani neexistují a že jsem si vytvořil tzv. slaměného panáka. Já to od teď budu dělat jinak. Když někdo napíše dezinformaci a já si jí všimnu, udělám si screen, a pak ho bez jakýchkoliv rozpaků zveřejním. V textech budu uvádět konkrétní jména konkrétních osob a pokud by mě chtěl někdo zažalovat, jsem na to připraven. Pak ale ať se nikdo nediví, že po letech najdu na kdejakého budoucího „Turka“ kompro. Dezoláti zjevně existují a jsou to konkrétní lidé. I já, přiznám se, jsem měl kdysi tendenci vymýšlet si. V té době mi byly asi 4 roky, možná 5. Pokud si dospělý člověk vymýšlí, je to ubožák, který zůstal na úrovni takového pětiletého dítěte. A přesně takoví dezoláti jsou…Paradoxně jsou to lidé, kteří podle svých slov nenávidí lež a kteří kritizují média, zejména mainstream, že neustále lže (samozřejmě s tím, že tu lži nejsou schopni nijak doložit). Ano, toto jsou dezoláti. Pojďme ale dál.
K prezidentu Petru Pavlovi se tato dezinformace samozřejmě donesla a tak, aby spekulacím učinil přítrž, zveřejnil fotky ze své dovolené. Což byla ale voda na mlýn absolventům Vysoké školy života, kteří prokoukli svět. Tito borci začali nacházet „zjevné nedostatky“ na poskytnutých fotografiích. Jako první na mě na sociálních sítích vyskočil známý dezinformátor Matouš Bulíř. Ten přišel s tím, že obraz na fotce je příliš křivý, helma na stolíku údajně není tatáž, kterou měl prezident na své motorce a postel je nekompletní. Z toho odvodil, že se jedná o AI generovaný snímek. Člověk nepotřebuje být génius, aby všechny tyto argumenty smetl ze stolu po krátké optické analýze (i bez jakýchkoliv softwarových nástrojů). Podle stínu vrženém na stěně, jehož šířka se plynule zvětšuje, je zjevné, že obraz je mírně stočený (nemá totiž rám), helma je přesně tatáž, kterou má prezident na jiné fotce na hlavě a „chybějící“ kus postele je klasický optický klam, navíc s v kombinaci se šachovnicovou podlahou. To je situace jako přímo z učebnice optických klamů, kdy nedostatek kontrastu mezi sousedícími plochami, které jsou obklopeny naopak vysoce kontrastním okolím (proto se tak často používá právě šachovnice), oklamou mozek (je-li přítomen), který zamění jednotlivé objekty. Při pohledu na interiér jsem nabyl přesvědčení, že budu schopen dohledat i konkrétní hotel, ze kterého snímek pochází, ale aktuálně na to nebyl čas, tak jsem Bulířovi ani nenapsal své postřehy a chtěl to nechat na večer. Jelikož znám ale dezinformační scénu jako své boty, okamžitě mi bylo jasné, že se objeví spousta známých jmen, které začnou unisono tvrdit totéž, co Bulíř. A u jednoho jména bylo mé přesvědčení stoprocentní. Známý dezinformátor a youtuber František Kubásek. To byla sázka na jistotu. Ten člověk se jaktěživ nikdy v ničem netrefil a naběhl si na kteroukoliv dezinformaci, která o něj jakkoliv zavadila. Nemýlil jsem se. Co mě ale překvapilo, byl fakt, kolik známých dezinformátorů na tuto hloupost naskočilo (Turek – později smazal, jak je jeho dobrým zvykem, Konečná, Vávra,…). To byla neskutečná lavina sebeztrapňujících se tragédů. Lidi, kteří o sobě rádi tvrdí, že mají svůj názor, papouškovali Bulířovy (nebo teda nevím, kdo s tím přišel jako první) nesmysly jako by za to byli placeni. Typický stádový efekt lidí, kteří o sobě vždy prohlašovali, že nejsou stádo.
K večeru jsem se chtěl k původnímu příspěvku vrátit a dohledat konkrétní hotel, ale zjistil jsem, že už to za mě udělali jiní, takže mi ušetřili práci. Budiž ke cti Matouši Bulířovi, že nakonec sám uznal, že se mýlil, což u lidí tohoto typu je velmi vzácné. Někteří dezoláti to ale nezvládli a tvrdili dál, že se jedná o podvod z Pavlovy strany, respektive přímo od jeho údajného loutkovodiče Koláře, jak sami deozláti neustále tvrdí.
Co si z toho odnést?
Kauza je jedním z mnoha důkazů, kam vede urputná snaha najít cokoliv konspiračního. Nízká (až nulová) úspěšnost dezolátů dokládá, že se jedná o lidi se značným intelektuálním deficitem. Najít racionální vysvětlení pro údajné nedostatky na fotografiích, je až dětsky snadné, podobně jako vyvrátit lži učitelky Bednářové, o které jsem psal dříve nebo video proruského kolaboranta Martina Valouška, o kterém jsem psal také nebo zmiňovaného dezinformátora Františka Kubáska a dalších „hvězd“ dezinformační scény. Tito lidé se sice tváří velice objevně, hovoří úderně, ale prostě, kde nic není...však to znáte. Já snad nevím o jediném příkladu, kdy se tito dezinformátoři v něčem trefili a něco skutečně objevili (nepočítám situace, kdy jen zopakovali něco, co objevil někdo zcela jiný mimo jejich komunitu). Je prakticky jisté, že pokud by Petr Pavel skutečně podnikal něco nekalého (což nelze nikdy vyvrátit), tito lidé by se o tom dozvěděli až z médií. Co tyto lidi vede k tomu, že si myslí, že vidí dál než zbytek společnosti? Klasický Dunning-Kruger efekt. Tento jev ještě umocňují různé „internetové testy“, kde je napsáno „Toto vyřeší jen 2% lidí“ a samozřejmě realita je taková, že to naopak vyřeší 98%. Většinou se také nejedná o intelektuální test, ale o test pozornostní. Tito lidé pak mají sebevědomí, ale nemají intelekt. To se nedá nijak nafejkovat. Toto není snaha o jejich dehonestaci (byť by to bylo zasloužené vzhledem k jejich tendenci lhát), to je prostě realita. Ti lidé jsou reálně hloupí.
Pokud chcete vědět, jak jste na tom s reálnou inteligencí, máte možnost vyzkoušet si test, na který mám odkaz v mém zdejším profilu. A pokud máte radši zábavnější formu z praxe a nechcete řešit nudné matematicko-logické konstrukce, měl bych jeden dobrý tip. Je to toto video, na kterém má lukostřelec sestřelit jablko z podnosu na hlavě Heidi Klum. Dá se samozřejmě logicky snadno odvodit, jak celý trik funguje, ale to není vaším úkolem. Tím je najít jednoznačný a nezvratný důkaz, že ve skutečnosti jablko žádný šíp nesestřelil. Video obsahuje něco fyzicky zcela nemožného (asi jako by železná koule plavala na vodní hladině). Nehledáme tedy neexistenci letícího šípu jako takovou, ale zjevný existující nesmysl. Abyste nemuseli koukat na celé video, tento zjevný důkaz se nachází někde mezi třetí až čtvrtou minutou. Pokud se vám tento důkaz podaří najít, pak jste inteligentnější než 98% dezolátů ;-). Google ani AI vám s tím ale nepomůžou. Sám jsem odpověď nikde nenašel.
Ačkoli to nedělám úplně běžně, tentokrát zavítám do diskuze, abych reagoval na případné tipy. Byť je to asi zbytečné, neboť ten, kdo důkaz najde, si bude stoprocentně jistý, že je to ono. Good luck!
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.merridium.eu/?groupId=idnes