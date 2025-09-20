Tak jak to bylo s těmi drony?
Dvě desítky ruských dronů narušily polský vzdušný prostor. Co na to naši dezoláti? V prvé řadě došlo zcela samozřejmě ke zpochybnění. Protože Rus by nikdy nic takového neudělal, to dá rozum.
Museli to tedy být Ukrajinci. Znáte to – operace pod falešnou vlajkou, to už jsme někde slyšeli. Já sám jsem si v diskuzi pod zdejším článkem zateoretizoval, že by to tak vlastně šlo (pak jsem byl samozřejmě označen za prorusáka). Ukrajinci měli rozhodně možnost z nevybuchlých dronů poskládat několik funkčních, nějak si pohrát se softwarem a poslat je na Polsko. Motiv by tu byl – přimět státy NATO k sestřelování nepřátelských objektů ještě nad Ukrajinou. Není to nic proti logice. Zatímco já jsem tuto tezi považoval jen jako teoretickou možnost, dezoláti měli jasno. Takhle to prostě bylo...To vám potvrdí kdejaký Zaorálek.
Jenže...pak se začaly objevovat obrázky a dezoláti, když už byli tak rozjetí, tak začali zpochybňovat i svou vlastní teorii, které bezmezně věřili. Respektive takhle – oni věří oběma teoriím současně, ačkoli se fakticky vylučují (ano, starý dobrý doublethink z románu 1984). Nejdříve přišli s tím, že dům, který byl zasažen dronem (nebojte, k raketě se dostaneme), byl ve skutečnosti poškozen při bouřce, ke které došlo před dvěma měsíci. Tak alespoň tvrdí polský dezolát se jménem Rafal (můžete mu napráskat, že jsem ho tak nazval) a ostatní dezoláti (to jsou ti, co sebou na rozdíl od nás, hloupých ovcí, se sebou nenechají jednoduše manipulovat) to komplet sežrali a dále šířili. Takže polští manželé nechali 2 měsíce dům se zničenou střechou být jen tak ladem bez byť jen provizorního zakrytí střechy, rovněž před domem nechali na stejném místě stát svůj Citroen s rozbitým zadním oknem bez toho, aby ho aspoň zalepili fólií, jak se to běžně dělá, pokud teda nechcete, aby vám do vozu napršelo a vy měli zničený i interiér. Ale třeba počítali s tím, že by Rusové (oprava – Ukrajinci), mohli poslat na Polsko nějaké ty ruské drony, tak by se tohle mohlo hodit. Sice by ten dům takto viděly za ty dva měsíce minimálně desítky lidí, ale co...No a ono jim to vyšlo. Potom srdceryvně vyprávěli před kamerou, jak jen o chlup unikli smrti, ačkoli samozřejmě věděli, že kecají a že jim dům zničila bouřka. Ve světě ruských dezinformací naprosto standardní situace. Pro qué no?!
No...ale to samozřejmě není všechno. Dále se objevila fotografie, kde jeden z ruských dronů ležel na střeše králíkárny. To je třeba samozřejmě taky zpochybnit. Když už jsme se na to dali, ne? Takže se vyrojila spousta debaty o tom, jaký je to nesmysl, aby tam ten dron takto dopadl. Závěr je takový, že tam byl prostě naaranžován. Takže abyste tomu rozuměli...Ukrajinci zákeřně poslali na Polsko ruské drony. Ty spadly na polském území někde na pole. Tam to našel polský chovatel králíků, vzal dron, dotáhl si ho domů, opatrně položil na králíkárnu a vyfotil. On ten dron na tom poli totiž nepůsobil dostatečně fotogenicky (navíc tam bylo příliš ostré světlo a správný fotograf miluje hru se stíny), takže bylo nutné ho přemístit na králíkárnu.
Pokud se v tom nějak ztrácíte, nevadí, stačí, když si zapamatujete jen to, že Ukrajinci jsou prostě si špatní, protože poslali na Polsko dorny. Poláci jsou taky ti špatní, protože ty drony aranžovali na různá místa. Ale je tu jedno malé překvapení, ti špatní jsou i Bělorusové (I když ne tak moc jako Poláci nebo Ukrajinci), protože sami varovali Polsko, že na ně letí ruské drony a údajně jich pár i sestřelili nad vlastním územím (i ty, Běloruse!?). Takže je možné, že Rusové v tom nebudou tak úplně nevinně. Ale tak...o nic nejde.
No, ale...pak samotní Poláci přišli s tím, že dům zničený bouřkou nakonec nezasáhl ruský dron, ale naopak polská raketa. Čili ti zlí Poláci, kteří chtěli všechno hodit na hodné Rusáky, se asi nějak pomátli alebo čo a přiznali něco, co jim úplně nehraje do karet. Asi nějaky rebel v jejich řadách nebo já nevím...No samozřejmě u dezolátů nastal totální poprask, protože máme viníka a není to Rusák, takže to je důvod k otevření Château d’Yquem ročník 1874. Akorát já se ptám – co to vlastně mění na situaci? No, prakticky vůbec nic. Polská raketa byla vystřelena právě z důvodu zničení ruského dronu. Čili zodpovědnost je pořád tam, kde byla. Onen ruský dron, který narušil polský vzdušný prostor, nakonec někde spadnout musel a mohl způsobit totéž (raketa nevybuchla). Z hlediska zodpovědnosti se nemění nic, z hlediska ohrožení taky ne. Jasně, pokud by byla situace taková, že by existovalo tvrzení, že polský dům zasáhl ruský dron a jednalo se o úmysl zasáhnout dům a následně by se zjstilo, že dům zasáhla polská raketa, byla by situace jiná. Ale tohle nikdo netvrdil. Takže nějaký pocit zadostiučinění je ze strany dezolátů naprosto scestný, navíc se ukazuje, že polská strana informuje velmi korektně a za to jí patří plus. Vraťme se ale trochu v čase...v listopadu 2022 zasáhla ukrajinská raketa při pokusu o sestřelení ruské rakety polské území a zabila 2 lidi. Dezoláti to tehdy prezentovali (a vlastně stále prezentují) jako úmysl ze strany Ukrajinců (samozřejmě bez důkazu jako vždy) zatáhnout Polsko do války. Prostě nemohlo se to stát tak, jak je popisováno, že by Ukrajinci chtěli sestřelit ruskou raketu a jejich raketa dopadla na polské územmí nechtěně. Nyní ale nastala situaci velmi podobná. Z toho plyne analogický závěr – Poláci se snaží zatáhnout Polsko do války.
Takže tu máme staré dobré operace pod falešnou vlajkou, kdy jsou vinni jak Ukrajinci tak Poláci. No...ale co se zase nestalo. Ruské stíhačky Mig-31 nám pár dní poté narušily estonský vzdušný prostor a to po dobu 12 minut (takže asi ten respekt před cizím vzdušným prostorem moc nemají, co?).
„Hodíme to na Zelenského!“
„I když žádné Migy-31 nemá?“
„I když je nemá!“
„Vy všichni, jak jste tady, tomu rozumíte?“
„Já jo!“
Ne, počkat...teď opravdu přeháním. Tady to na Ukrajince fakt hodit nejde, to by bylo moc i na dezoláty. Takže operace pod falešnou vlajkou škrtáme. No ale už nám asi nic jiného nezbývá. Nějaká provokace ze strany Estonska? To by asi šlo, ale jaká? Anebo...se se s tím budeme patlat, vždyť o nic nejde. No jo, vlastně. To je pravda. Vlastně o nic nejde...Tři stíhačky používané jako nosiče hypersonických Kinžalů nad Estonskem jsou vlastně pohoda. Takže tak.
Čili soudruzi...noty z Moskvy vypadají zjednodušeně asi tako: pokud to lze, popírejte čin jako takový. Prostě se vůbec nestal. Pokud jsou důkazy nezvratné nebo jich je příliš mnoho, je to operace pod falešnou vlajkou. Pokud nelze použít falešnou vlajku, bagatelizujte situaci. A nakonec...v Americe přece mlátí ty černochy!
Abych se ale vrátil k tomu, jak to chtěli hodit na Ukrajince, tak tady je poměrně zajímavé video. A ještě zajímavější je diskuze. Doporučuji přečíst (zvláště těm, kteří rádi některým bloggerům podstrkují, že si cíleně cherry-pickují jen to, co se jim hodí), pokud se vám nechce, vyberu pár perel sám:
„Stotožňujem da s tým, ze je to Ukrajinska praca.“ – samozrejme...
„1000% PRAVDA ten svetovy žobrák je schopny všetkeho zla.“ – a nie je to málo?
„Ved to bolo jasne uz od zaciatku.Zelenina je zakerak.“ – nie len od zaciatku...eště aj pred začiatkom to bolo jasne
„Knečně se potvrzuje varianta, o které jsem nepochyboval od samotného začátku“ – to si piš...ty jsi ani pochybovat nemohl, protože nemáš čím.
...atd...
Ano, prostě tohle jsou dezoláti. To jsou ti, o kterých celou dobu píšu. To jsou lidi, kteří v těch palicích opravdu nic nemají...Totální fanatici. Chcete jich vidět víc? Není problém. Je jich plný internet.
Josef Ulman
Má boj proti dezinformacím smysl?
Minule jsem se vyjadřoval k tomu, že dezoláta nelze přesvědčit fakty. To ukazuje praxe poměrně spolehlivě. Někdo si ale může položit otázku, zda má tedy vůbec boj proti dezinformacím smysl.
Josef Ulman
Dezoláta nepřesvědčíš...
Minulý týden měl premiéru film Velký vlastenecký výlet. Film jsem bohužel zatím neviděl (chystám se), ale potěšila mě jedna věc – reakce z řad široké veřejnosti pod články o tomto filmu.
Josef Ulman
Stokrát opakovaná lež je pořád lež
Množství dezinformací o válce na Ukrajině kvantitativně překonává předchozí covidové období. Ve válečném konfliktu je mnohdy nemožné si informace předložené jednou či druhou stranou ověřit. Mnohé si ale ověřit lze...
Josef Ulman
70% lidí bude volit Stačilo!
Mnohokrát jsem se ve svým článcích vyjadřoval k lidem označovaným jako dezoláti. O drtivé většině z nich se dá říct, že jsou objekty téže třídy a liší se jen v kosmetických detailech. Ale není to tak úplně vždy. Existují výjimky.
Josef Ulman
Masakr v Buči – debunkujeme debunkéra
Než budu pokračovat v dalším vyvracování série lží ruské propagandy, připravil jsem si zase nějakou tu praktickou ukázku, jak „chytře“ na to jde druhá strana a předvedeme si, co dělá špatně.
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
