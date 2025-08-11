Stokrát opakovaná lež je pořád lež
Pokud vám někdo řekne, že se máte o válce na Ukrajině dovzdělat a ne jen přebírat mainstreamovou propagandu, můžete si být prakticky jisti, že sám neví nic než jen to, co mu předložily dezinformační weby. Takový člověk pak z těchto webů přebírá slovo od slova a pokud ho vyzvete, aby uvedl pár příkladů, které byly i na něj moc a neuvěřil jim, neuvede vůbec nic. Ale pořád má pocit, že je objektivní, že je lépe informovaný, že s ním nikdo nemanipuluje a jak na celý blbý mainstream vyzrál.
Co se ruské propagandy týče, můžu s klidným svědomím říct, že téměř nic se neudálo tak, jak tato propaganda praví. Samozřejmě válka na Ukrajině není nic jiného než klasická dobyvačná válka jejímž účelem jsou územní zisky. A takový čin se bez ospravedlňující propagandy neobejde. Pojďme se tedy podívat na stručný výčet těch proruských nesmyslů, který je jen dalším pokračováním jiných manipulací, které jsem zmiňoval již v předchozích článcích.
Američané financovali státní převrat na Ukrajině. I sama Viktoria Nuland to přiznala!
Tak určitě...Už selským rozumem – mluvčí ministerstva zahraničí USA asi sotva bude na veřejném shromáždění přiznávat, že se Spojené státy podílely na protistátních aktivitách. Ale pojďme se na ten projev podívat. Victoria Nuland na něm pronesla, že USA na podporu demokracie na Ukrajině vynaložily 5 miliard dolarů. To je poměrně vysoká částka. Co vám ale dezoláti nesdělí, že je to kumulativní částka od roku 1991. Tedy za 22 let (k datu projevu Nulandové). Co ale rozumíme tím „podpora demokracie“? Jedná se o financování médií, vzdělávacích programů, nevládních organizací, boje proti korupci, podporu malých podniků, zemědělství a ekologických iniciativ, výměnných programů apod. Čili jde se o podobné věci, které USA financovaly v ČR (jen podpora rádia Svobodná Evropa vyšla za stejné období na více než polovinu zmiňované částky). Můžeme mít výhrady k obsahu jednotlivých programů (který ani já ale ani dezinformátoři neznají), ovšem nazvat to podporou státního převratu je prostě mimo. Žádný důkaz o zapojení USA do státního převratu na Ukrajině jsem dodnes neobdržel. Ani uniklý odposlech rozhovoru paní Nuland s americkým velvyslancem na UA takový důkaz neposkytuje. Jediné, co zachycuje, je zmínka o tom, že nejlepší volbou na post premiéra je Arseny Jacenyuk, ale nic o tom, že by ho Spojené státy měly do jeho pozice nějak „nainstalovat“.
Masakr na Majdanu jako podpora ruského narativu
Je paradox, že prorusky smýšlející lidé používají události tzv. Euromajdanu pro podporu své verze příběhu. Ano, při demonstracích zemřelo více než 100 lidí, nicméně jasná většina obětí jde na vrub tehdejšímu proruskému prezidentovi Janukovyčovi a jeho režimu. Ten nechal střílet do lidí ostrými náboji (nasadil proti nim odstřelovače jednotky Berkut) a tedy prvními oběťmi Majdanu byli, tak jako naprostá většina obětí, demonstranti. Jmenovitě Serhij Nihoyan a Michail Žižněvsky. Demonstrace nicméně pokračovaly a eskalovaly a Janukovyč v obavách o svou bezpečnost prchl do Ruska, parlament ho poté zbavil funkce. Toto zbavení funkce neproběhlo podle ukrajinské ústavy, což mnozí považují za problém. Parlament ale neměl jinou možnost, protože prezident prostě přestal vykonávat svou funkci. Pokud by nám šlo pouze o výsledek a ne procesní záležitosti, Janukovyč by byl tak či tak zbaven funkce, protože ztratil podporu i své Strany regionů, byl obviněn z vlastizrady a později i uznán vinným. Samozřejmě nikdo, ani Janukovyč, by se neměl bát toho, že bude lynčován a jediný, kdo má právo trestat, je soud. Pokud by vše proběhlo podle práva (což nemohlo, jelikož ukrajinské právo nepočítalo s tím, že prezident uprchne), výsledek by byl stejný a Janukovyč by byl sesazen tak či tak.
Porošenko vyhrožoval proruským regionům, že nedostanou důchody, jejich děti nebudou chodit do školy, ale krčit se někde ve sklepě
Další z oblíbených manipulací dezolátů. Tentokrát dokonce podpořená videem (stejně jako „přiznání“ Nulandové nebo zabránění míru ze strany B. Johnsona). Problém takových videí je, že jsou sestříhaná tak, aby to budilo přesně ten dojem, jaký chce manipulátor navodit. Porošenko totiž tato slova opravdu pronesl. Nejednalo se ovšem ani v nejmenším o výhrůžky. Byla to kritika cesty, kterou si separatisté sami zvolili. Nejdříve poděkoval občanům Oděsy za to, že si zvolili cestu míru na rozdíl od separatistů a vyjmenoval, jaké problémy jim takové rozhodnutí přinese do života. Že nebudou mít práci, tím pádem ani důchody. Že zatímco děti žijící v oblasti, kde je mír, budou chodit do školy, ty jejich se budou krčit někde ve sklepě. Vůbec to nebylo myšleno tak, že etnické Rusy odstřihne od důchodového systému nebo jim jeho režim bude házet klacky pod nohy. K tomu je ovšem potřeba si jeho projev poslechnout celý (respektive tu konkrétní část) a ne jen hltat to, co vám předhodí různí rajchlové.
Alej andělů
Alej andělů je u proruských dezolátů velmi oblíbené téma. Jedná se o pomník dětským obětem konfliktu na Donbasu. Proruskou stranou je prezentován tak, že tyto děti měla zavraždit svou bezohledností ukrajinská armáda. Zde se mi nepodařilo dohledat autentické vyjádření jeho autorů (web zřizovatele již neexistuje a v archivu o tom není nic relevantního). Někteří bloggeři tlumočí jejich postoj tak, že pomník nechali postavit všem dětským obětem a nikde a priori nezmiňují vinu jedné či druhé strany konfliktu, jiní o něm hovoří jako o propagandistickém díle. Původní zdroj je ale nedohledatelný, takže se zaměřme pouze na fakta. Ty pomníky jsou ve skutečnosti dva – jeden v luhanské a druhý v doněcké oblasti. Pokud někdo hovoří o aleji andělů, má pravděpodobně na mysli ten v doněcké oblasti, neboť ten v luhanské je jen ulička v parku s umělecky nehodnotnou plastikou a 33 zasazenými stromy. Ale účel je stejný. To uvádím proto, aby někdo nebyl zmatený, pokud si vyhledá alej andělů a najde mu to tu luhanskou. Pomník v Doněcku je důstojnější a velkolepější. Byl věnován 147 dětským obětem konfliktu. Jenže...tyto oběti nemá na kontě pouze ukrajinská armáda. Podle OSN totiž většina dětí nezahynula při dělostřeleckém ostřelování ale následkem použití min a detonace nevybuchlé munice. Nelze spolehlivě určit, která strana konfliktu zabila kolik dětí, ale je jisté, že dětské oběti nelze přisuzovat pouze jedné z nich. Kde byli křiklouni, kteří dnes vyzývají Ukrajinu, aby složila zbraně, protože jen prodlužuje konflikt a zvyšuje počet obětí, když tyto zbraně (mnohdy poskytované přímo Ruskem) pozvedli separatisté? Proč tehdy nevřískali stejně jako vřískají dnes? V neposlední řadě...počet dětských obětí ruské invaze je dnes mnohonásobně vyšší, než počet dětských obětí konfliktu UA armády se separatisty. Co chcete vlastně Ukrajině vyčítat? A proč totéž nevyčítáte Rusku?
Genocida na Donbase
Tohle je téma, kterému jsem již věnoval celou kapitolu. Nic takového, jako je genocida na Donbase, nebylo nikdy prokázáno. Ani pozorovatelé OBSE ani reportéři všemožných médií na nic takového nenarazili, nenašly se žádné masové hroby ani další indície. Několikrát mi někdo poslal video, na kterém bylo palubní kamerou zachyceno, jak ozbrojení muži vyskočili z auta a vystříleli posádku jiného (civilního) vozu někde na Ukrajině a bylo to prezentováno jako vyvražďování etnických Rusů. Ve skutečnosti se ale jednalo o válku gangů, která nesouvisela přímo s konfliktem, jen využívala chaotické prostředí války k páchání zločinu za účelem zisku. Kriminalita v té oblasti byla vysoká. To neznamená, že ze strany ukrajinské armády nedocházelo k žádným válečným zločinům včetně střelby na civilisty. Pozorovatelé OBSE zaznamenali takových případů několik, zrovna tak zaznamenali válečné zločiny na straně separatistů. Podle ruské strany UA armáda zavraždila 14 000 civilistů. Ve skutečnosti se jednalo o celkový počet obětí konfliktu (tedy vojáků i civilistů) na obou stranách. Jaký že je aktuálně počet obětí ruské invaze?
Zloduch Zelensky
Je s podivem, že ruská invaze začala v roce 2022 za vlády „zloducha“ Zelenského. Ono totiž pokud jde o civilní oběti, jejich počet rok od roku klesal a za dobu od nástupu Zelenského na post prezidenta po zahájení ruské invaze klesl počet civilních obětí konfliktu na Donbase na 78. Není to málo, když jde o lidské oběti, ale je to o 2 řády méně než v nejhorších letech a o řád méně než v předchozím období. Zelenskému lze jistě vyčítat nenaplnění předvolebního slibu o ukončení války na Donbase, je však třeba vzít v úvahu okolnosti (silná podpora separatistů ze strany Ruska). Každopádně načasování ruské invaze na Ukrajinu je přinejmenším podivné, pokud věříme verzi, že šlo primárně o ochranu občanů.
Nechvalně proslulý Azov
Azov je ruskou propagandou prezentován podobně jako nějaká jednotka SS. Jednotka, která ovládá celou Ukrajinu a je potenciálním ohrožením míru snad celé Evropy. Jenže v reálu měl celý ten slavný Azov nějakých 1000 členů (srovnejte třeba s Waffen SS) s tím, že ne všichni byli fanatičtí neonacisté a její politický vliv byl minimální. Tato jednotka byla později začleněna do regulérní ukrajinské armády s tím, že nacistické projevy byly zakázány a noví členové prověřováni. Podle některých zdrojů měla jednotka v této fázi až 3000 členů včetně zahraničních dobrovolníků.
Tajné vražedné biolaboratoře
O této konspirační teorii, kterou pomáhala šířit i známá dezinformátorka Soňa Peková, se dnes již příliš nemluví. Mělo se jednat o tajné, Američany financované, laboratoře vyvíjející biologické zbraně. V reálu na nich tajného nebylo nic, však existovaly již z dob Sovětského Svazu. Po jeho rozpadu byly převedeny na nevojenské účely, zkoumal se zde např. anthrax, ptačí chřipka, mor hlodavců, apod. A ano, částečně byly financovány i z amerických (a evropských) grantů tak, jako spousta jiných po světě. Bylo by ze strany USA jistě hloupé, pokud by nechaly výzkum biologických zbraní provádět Ukrajince, u kterých by hrozil únik dat do Ruska mnohem více než u spolehlivějších partnerů. Tak či tak, žádné důkazy, jak už bývá u ruské strany špatným zvykem, ohledně vývoje biologických zbraní, poskytnuty nebyly. Nakonec ani samotní Ukrajinci během války žádné biologické zbraně nenasadili. Ale to se dá samozřejmě okecat – mazaní Rusové je stačili vybombardovat ještě předtím, než je Ukrajinci stačili použít, že?
Pravý sektor a ukrajinský nacionalismus
Ukrajinský nacionalismus bezpochyby existuje. Tak jako existují lidé velebící Stepana Banderu. Míra nacionalismu je dána historickým kontextem a i když v ukrajinských řadách jistě najdeme v současnosti extrémisty schopné páchat ta nejhorší zvěrstva, celková míra nacionalismu na Ukrajině je nízká. Onen démonický Pravý sektor získal ve volbách v roce 2014 1.8% hlasů, takže z tohoto pohledu byl podobně bezvýznamný jako u nás třeba Trikolora. V roce 2019 pak nacionalistické strany Ukrajiny vytvořily koalici a získaly 2.15% hlasů. Jistě není problém udělat kompilaci hajlujících Ukrajinců a takové video bude mít mezi intelektuálně slabšími občany vysokou odezvu. Zároveň se nikdo nesnaží tvrdit, že členové Pravého sektoru nejsou extrémisté, že nepořádali tábory pro děti, kterým svou propagandu vštěpovali a učili je nenávisti k Rusům. Také nelze tvrdit, že podobného smýšlení nejsou i někteří lidé mimo Pravý sektor. V celkovém kontextu se však jedná o okrajovou skupinu, která je sice početná v absolutních číslech, ale nikoliv poměrově ve společnosti (a to bych klidně mohl napsat celý článek o nacionalismu v Rusku). Za zmínku stojí, že všechny závažné praktické projevy ukrajinského nacionalismu se objevily po anexi Krymu. Do té doby Rusové spokojeně jezdili na Ukrajinu na dovolenou a žádné problémy nebyly. Politické rozdíly mezi východem a západem UA jistě existovaly a volební mapa vypadala jako když někdo oddělí východ od západu, ale praktický dopad ve formě nějakých nepokojů to nemělo.
Boris Johnson a jeho zastavení mírové dohody
Tvrzení, že za krach mírových jednání v Istanbulu v dubnu roku 2022, může Boris Johnson, je také jedna z oblíbených dezinformací a nevychází z ničeho jiného než z rozhovoru Davida Arakhamíi s ukrajinskou novinářkou. Zde je situace podobná jako v případě výše uvedeného Porošenkova „vyhrožování“. Kdo si poslechne celý rozhovor zjistí, že hlavním důvodem krachu jednání byla nedůvěra v Rusko. Rusko si totiž (ostatně jako celou dobu), kladlo požadavky, jejichž naplněním by se Ukrajina stala prakticky bezbrannou vůči jeho pozdějším výpadům (stažení vojsk z Donbasu, snížení velikosti armády, nevstoupení do žádné aliance, nemožnost vlastnit zbraně určitého typu,…), další problém viděl David Arakhamía v tom, že naplnění bodů dohody bylo v rozporu s ústavou a na závěr jen dodal, že nakonec Boris Johnson řekl, že s Ruskem jako jeden z garantů nic nepodepíše a že mají Ukrajinci prostě bojovat dál. A právě tato věta se stala okamžitě zdrojem manipulací.
Ruská invaze je legitimní! Rozhodl tak mezinárodní soudní dvůr v Haagu
Ano, i takový nesmysl jsou schopni dezoláti vstřebat a dále šířit. A pořád mají ten pocit, že ví víc. Soud v Haagu o ničem takovém ani nerozhodoval. Soud rozhodoval o žalobě, kterou Ukrajina podala již v roce 2017 a týkalo se porušení dvou dohod – ICSFT a CERD (více zde), další žaloba se týkala ruské invaze, kdy Ukrajina vinila Rusko z porušení úmluvy z roku 1948. Soud pouze konstatoval, že na Ukrajinou popisované činy se tato úmluva nevztahuje. Žádný mezinárodní soud nikdy nerozhodl o legitimitě ruské invaze na Ukrajinu.
Na Donbase je ruská menšina většinou
Nic takového! V žádném regionu na Ukrajině s výjimkou Krymu netvořili etničtí Rusové většinu. Něco jiného je pak ruskojazyčná menšina. Jenže mezi tu patří třeba i prezident Zelensky.
...a takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. I tak to do této fáze dočetlo nejspíše jen pár čtenářů. Ruských lží a dezinformací o Ukrajině je opravdu mnoho. Téměř každá událost je prezentovaná jinak, než se doopravdy stala. Nakonec ale stejně...i kdyby to všechno pravda byla, pořád to nedává Rusku právo napadnout Ukrajinu a už vůbec ne anektovat její území. Ukrajina (či jakákoliv jiná země) má právo na vstup do libovolné organizace, pokud ji ta organizace sama přijme, pokud by skutečně docházelo ke genocidě, pak by byl v krajním případě na místě zásah nějaké mezinárodní aliance, anexe území Ruskem je tak či tak pořád mimo jakékoliv právo.
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu".
