„Stokrát lhal, ale já mu věřím!“
Pak jsou lidé, kteří si sice myslí, že Turek příspěvky opravdu napsal, ale jsou toho názoru, že vše se dá věrohodně nafejkovat, takže bychom bez jednoznačného důkazu neměli brát takové informace v potaz, protože i když to tentokrát pravda nejspíše je, byl by to nebezpečný precedent a příště by někdo mohl něco podobného cíleně zinscenovat, aby politika znemožnil a vyřadil z politické scény. Tento názor je racionální a nechci proti němu nic namítat. Pak jsou ale i takoví, kteří jsou pevně přesvědčeni, že Turek nic takového nenapsal, vše je zmanipulováno a je to dílo zástupců pětikoalice, která se nedokázala smířit s volební porážkou. A tady už lze říct, že logika je zcela v troskách.
Turkovi jeho příspěvky vmetla do krychle již dříve paní Jana Bobošíková. Ta ani vzdáleně nepatří do klubu pětikoalice. Nikdo její tvrzení nijak nezpochybňoval, snad s výjimkou samotného Turka, který se tvářil překvapeně a postavil se tomu stejně jako to dělá vždycky, když ho někdo při něčem načapá. Styl jeho výroků byl velmi podobný tomu, s čím přišel Deník N. Pro připomínku – „Kellner do plynu“. Ta ale samozřejmě neměla přístup k příspěvkům, které zveřejnil Deník N, protože ty byly přístupné pouze přátelům a ne široké veřejnosti, takže je na něj nemohla vytáhnou už dříve ona sama.
K autorství screenshotů Turkových výroků se přihlásil novinář Vojtěch Dobeš. Přiznám se, že toto jméno mi bylo neznámé a o jeho novinářských ani charakterových vlastnostech nevím nic. Mohl to všechno skutečně nafejkovat? Čistě logicky – je to velmi nepravděpodobné (byť technicky to není žádný problém). První problém je, že by tím sám příliš riskoval. Nemohl mít jistotu, že na základě URL příspěvků nakonec Meta nevydá důkaz, že takové příspěvky nikdy neexistovaly, byť tato pravděpodobnost je velmi nízká. Jsou tu pak ale důvody daleko pádnější. Jestliže novináři iDnes oslovili ostatní uživatele z oněch screenů a všech 10 oslovených potvrdilo pravost, pan Dobeš neměl moc možností, jak to udělat. Všichni ti lidé byli totiž Turkovi přátelé, respektive lidé nacházející se na profilu Filipa Turka v sekci „přátelé“. Pan Dobeš jistě mohl oslovit pár svých kamarádů, kteří požádali Turka na FB o přátelství a on jim to odsouhlasil. Pak vytvořil zmanipulované screeny, iDnes tyto lidi oslovil a oni už byli předem připraveni veškerou pravost potvrdit. Tady je ale problém, že lze zpětně ověřit, kdy došlo k přidání do přátel, takže by se provalilo, že tito lidé byli přidáni někdy v roce 2024, zatímco příspěvky byly i vice než 10 let staré. Tato možnost je tedy neprůchodná, pokud se u těchto lidí prokáže, že byli přidání mnohem dříve.
Pak je zde ještě další (mnohem pravděpodobnější) možnost, že tito lidé patří skutečně dlouhodobě mezi Turkovy přátele a pan Dobeš nad nimi nemá žádnou moc. Takže pan Dobeš vytvořil fake příspěvky Filipa Turka, které nikdy nenapsal (zde by pak logicky hrozilo, že jeho přátelé vše kategoricky popřou, protože se to prostě nestalo), přidal tam pár reakcí jeho přátel a když si je pak iDnesáci prověřili, tak jak na potvoru všichni potvrdili jejich pravdivost, i když pravdivé nebyly. To mi teda vysvětlete...
Pokud bych chtěl vyloženě stát na Turkově straně, mohl bych obhajobu stavět na tom, že Turek mohl napsat nějaký příspěvek, který měl podobný charakter, na něj následně reagovali jeho přátelé, pan Dobeš ho lehce změnil, aby vyzněl drsněji, než tomu bylo ve skutečnosti, ale reakce přátel zůstaly kontextově konzistentní, a když je pak redaktoři iDnes kontaktovali, tak si matně vzpomněli, že něco podobného opravdu komentovali a vzhledem k časové prodlevě už si nepamatovali přesné znění, takže by jim to odkývali. To je takový starý psychologický trik – útok na nedokonalost mozku (možná o tom někdy napíšu článek). Ovšem příspěvky, které vytáhla paní Bobošíková, jsou zhruba na stejné úrovni, takže pan Dobeš ani nic měnit nemusel. Navíc podobně jsou na tom Trukovy příspěvky na jiných sociálních sítích. Nakonec i to, že tyto příspěvky byly Turkem či pověřenou osobou smazány, dosti napovídá o tom, že si byl či byla vědoma jejich závadnosti. Pravděpodobnost, že příspěvky nejsou reálné, je opravdu minimální.
Ideální by bylo, pokud by společnost Meta pravost potvrdila či vyvrátila, ale to ze dvou důvodů zřejmě nebude možné. Prvním je fakt, že příspěvky smazané takto dávno by již neměly být fyzicky přítomny na serverech (ne, není tak, že mají sloupec v DB nastaven na deleted = true), druhý je fakt, že Meta informace o uživatelích vydává pouze v závažných případech (vražda, terorismus, ohrožení dítěte,…).
Pokud chcete, můžete pana Dobeše označovat za práskače, jak je libo. Je docela možné, že lže v souvislosti s motivací pro zveřejnění příspěvků, ale možnost, že je nějakým zásadním způsobem zmanipuloval, je zcela marginální. Pokud někdo tvrdí, že to stále možné je, pak ano, ale lze to brát pouze jako teoretickou nepravděpodobnou možnost. Pokud je někdo o této možnosti naopak přesvědčen, nelze ho nazvat jinak než fanatikem.
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
Josef Ulman
