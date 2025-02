Směšná argumentace dezolátů

Existují dva přístupy práce s informacemi. Vědecký a dezolátní. Zatímco vědecký začíná prakticky od nuly a postupem času se zjišťují a následně zpřesňují zjištěné skutečnosti...

...v případě dezolátního přístupu víme dopředu, jak má pozorování dopadnout (tzv. přání otcem myšlenky), jaké z něj mají plynout závěry a „fakta“ se tomu tomu prostě už musí nějak přizpůsobit. A dezoláti? Ti se nakonec vždycky přihlásí sami, aniž byste je jmenovali či jakkoliv blíže specifikovali. A i kdyby v ničem jiném, tak v tomto je na ně stoprocentní spoleh. Jsou to ty nejlepší potrefené husy, jaké můžete potkat. Jelikož je takový přístup de facto založen na lžích, zcela nevyhnutelně vznikají paradoxy. A že jich je!

Aktuálně je největším trnem v oku těchto lidí prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Údajně velký zaprodanec Západu, který zcela kašle na nějaký ukrajinský lid a jen hájí tzv. „americké zájmy“. Alespoň takto ho dezolé scéna po celou dosavadní dobu prezentovala. Do své pozice nebyl zvolen v demokratických volbách ale dosazen Amerikou, která je (byla) zdrojem veškerého světového zla. Čili klasika – zmanipulované volby a zlí Amíci nainstalovali svého chlapa. Vše samozřejmě zcela bez důkazů, protože na důkazy se v této komunitě prostě nehraje a platí zlatý axiom – kdo ví, ten ví. Jen jako zajímavost bych připomněl, že Zelenskyj byl „dosazen“ do role prezidenta Ukrajiny v roce 2019, čili v době, kdy vládl Spojeným státům nějaký Donald Trump. Zelenskyj vládnoucí proti vůli ukrajinského lidu zatáhl Ukrajinu do války, která není válkou, ale speciální vojenskou operací, tím, že po míru prahnoucího Putina přinutil, aby pod záminkou společného cvičení s běloruskou armádou, se kterou si na svém území přece může dělat, co chce, přesunul na území ukrajinské, kde si...vlastně taky může dělat, co chce, protože Ukrajina je přece „ruské historické území“. Vždyť to ten Putin tomu Carlsonovi loni v tom rozhovoru jasně říkal. Je fakt, že v roce 2008 říkal, že s Ukrajinou nemají vůbec žádné územní spory a plně respektují její současné (tehdejší) hranice, ale tak...spletl se. Šel tam přece z dobrého úmyslu, který ještě ani samotní dezoláti nemají úplně dořešený, ale je to buď vstup Ukrajiny do NATO, anebo ochrana etnických Rusů na Donbasu. Ukrajinci to však takto nenechali a na pokojně invadující ruské jednotky na svém území začali útočit. Což je vlastně jejich největší vina a začali tím válku, jak vám potvrdí Trump i Musk (možná se časem přidá i „náš“ Vávra, pokud tak již neučinil). Západ nabídl Zelenskému „odvoz“, ten však reagoval tak, že nepotřebuje odvoz ale zbraně. Prostě typické chování zaprodance, který fikaně odmítl doživotní válení se na floridské či kalifornské pláži a užívání si úplatků, které údajně od Američanů dostal. Místo toho se rozhodl riskovat život, to zaprodanci běžně dělají. Následkem tohoto rozhodnutí ztratil podporu i u všech zbývajících ukrajinských obyvatel (protože ti samozřejmě chtěli k Rusku), ale protože „všechno je zmanipulované“, tak naopak ukrajinský mainstream měl situaci prezentovat tak, že jeho podpora stoupla a přiklonili se na jeho stranu i ti, kteří ho do té doby moc nemuseli. Zajímavé je, že přesto, že tedy neměl žádnou podporu mezi obyvateli, žádné významné protivládní či protiprezidentské protesty to nevyvolalo (anebo nám je proradný mainstream tají!), ani nenastala hromadná dezerce. Tedy vlastně nastala. Půlka obyvatel Ukrajiny utekla do Evropy a další půlka do Ruska či se rovnou přidali k ruské armádě a proti Rusku tak 3 roky údajně bojoval jen Zelenskyj a zahraniční žoldáci.

V průběhu války jezdil Zelenskyj žebrat do většinou západních zemí o zbraně. To je sice trochu nelogické, protože jestliže byl skutečně zaprodanec Západu a na Ukrajině se odehrávala jen jakási proxy válka mezi USA a Ruskem, přičemž Zelensky hájil zájmy USA, tak přece USA byly ten, kdo měl diktovat podmínky a zároveň Ukrajinu zásobovat zbraněmi a ne, aby Zelensky jezdil někde žebrat ani jako správná divadelní loutka by neměl vyvíjet nějakou vlastní invenci. Ještě podivnější je, že mnohdy mu USA stejně nakonec nevyhověly. Ano, sice to smysl nedává, ale...pamatujete si, jak jsem psal, že v komunitě dezolátů se na důkazy nehraje? Tak si k tomu připište – na logiku se taky nehraje! Dobrý, nebudeme se v tom dále patlat a jdeme dál. Čili stalo se to, že v USA, tedy nedemokratické zemi, kde je všechno zmanipulované, vyhrál (opět) Trump, který přesto, že Američani jsou obecně zlí, tak zrovna on je ten hodnej. Prostě ti, co mají na starost manipulování voleb, tak byli zrovna v období prezidentských voleb na dovolené na Bahamách, takže nestihli zasáhnout a Trump tak pohodlně vyhrál. Čili teď vlastně pravda a láska zvítězila a přichází konečně to tajemné „to“, kterým se dezoláti celou dobu oháněli, že to jednou přijde. I paní Soňa Peková to říkala.

Jenže se nám to začíná trochu komplikovat. Zelensky přece celou dobu bojoval za americké nikoliv ukrajinské zájmy. Teď je prezidentem Trump, který se rozhodl, že zastaví válku a konečně bude bojovat za...americké zájmy. A začne tím, že zatrhne Zelenskému pomoc. To je trochu guláš. Co teď s tím? Tak buď Zelenskyj nebojoval za americké zájmy, anebo Trump teď nebojuje za americké zájmy. Anebo jsou různé druhy amerických zájmů. Čili vraťme se trochu dozadu. Veškeré zlo je dílem Ameriky a jejích zájmů. Přičemž pod pojmem „americké zájmy“ je tedy nutné vnímat zájmy mocných zbrojařských firem. Čili zatímco Biden podporoval zbrojaře, protože jimi byl uplacený, Trump je podporovat nehodlá. Jak bylo celou dobu prezentováno, tito zbrojaři měli zachraňovat krachující americkou ekonomiku. Trochu nám tu teorii kazí dva fakty. Jeden je ten, že po celou dobu toho blížícího se krachu americká ekonomika rostla. Druhý ten, že přes všechny bajky, americký zbrojní průmysl tvoří jen cca 3% HDP a nejbohatší zbrojní firma (Lockheed Martin) se nachází na 75. místě žebříčku. To sice není úplně málo, ale na zachránce krachujících USA to moc nevypadá. No, každopádně tihle zloduši prý zkorumpovali půlku světa včetně tedy Zelenského. Ten Trump, který je hodný, teď přišel za Zelenským s tím, že chce po něm 500 miliard dolarů ve formě nerostného bohatství. A zaprodaný Zelenský to...co byste čekali...odmítl. Takže člověk, který se nechal zkorumpovat zlým Bidenem, takhle natvrdo odmítne hodného Trumpa. Jak je tohle možný? Zavrhněme samozřejmě možnost, že se chová čestně a hájí ukrajinské zájmy. Protože, jak už jsme si řekli, je hrozně zlej. Proč tedy Trump, který tolik stojí o nerostné bohatství Ukrajiny, se nedohodne se Zelenským tak, že mu Volodymyr půjde na ruku (zrovna tak, jako šel údajně na ruku předchozím korupčníkům) a za to dostane nějakou výslužku (jakou údajně dostal předtím od těch zlých Amíků)? Trump by dosáhl svého, Zelenskému by taky něco káplo, věc vyřešena. Win-win. Nevíte?! No, vy jste ale truhlíci! Je to přece proto, že Trump je natolik čestný muž, že by nikdy nikomu žádný úplatek nenabídl přeci. Tak jednoduché to je!

Trump je taky ten, kdo konečně zatočí s fenoménem deep-state. Tedy propojení mocných podnikatelů s politickou scénou, kdy politici bez ohledu na politickou příslušnost, která se tak v reálu stává jen jakousi maskou, primárně prosazují zájmy této úzké skupiny. Každý přeci ví, že propojení velkých mocných firem a politiků nedělá dobrotu. A v tom mu pomůže jeden z nejbohatších...ehm...úplně nejbohatší muž, se kterým má Trump velmi nadstandardní...vztahy...no, nic, nebudeme se v tom patlat. To není přece vůbec podstatné, hlavně, že Trump zatočil s těmi zlými zbrojaři. Akorát teda chce, aby členové NATO dávali minimálně 5% HDP na zbrojení. Takže s nimi vlastně tak úplně nezatočil. Ale to nevadí, je prostě hodnej. Možná je trochu namyšlený a arogantní. Sem tam urazí nějakou tu ženskou nebo svého předchůdce či protivníka, ale v jádru dobrej chlap. Jo, vyhrožuje Dánsku a Panamě, Mexiku a Kanadě, ale je to dobrej chlap. Jo, provádí čístky na všech pozicích, mstí se svým dřívějším odpůrcům, ale...kdo z nás by se zachoval jinak? OK, chce vyhnat Palestince z jejich území, ale stejně jich tam bylo moc, že se tam všichni už ani nevešli. Ano, sem tam si zalže, sem tam uvede nějaké od reality řádově odlišné číslo, ale pořád...je to fajn chlap. Má spoustu kladných vlastností, například...nebo...třeba...proč on je to vlastně fajn chlap?

Jo, už vím! Je proruský. Teda vlastně není proruský, ale shodou okolností má 100% názorů stejných jako Putin. To se přece stává. Ono to dezinformační scéně vlastně úplně stačí. Můžete být klidně svině non plus ultra, ale jakmile jste proruští, všechno dobrý. A naopak...takový Vetchý, Trojan, Drábová, Hřebejk, Holubová, Mádl,...by mohli vyprávět. Ručím vám za to, že pokud by byl Trump naprosto identické pako, jakým je teď a jediný rozdíl by byl v tom, že by byl protiruský, byl by z miláčka dezinformační scény rázem vyvrhelem.