Raketa v Pentagonu
Už tehdy jsme měli možnost pozorovat dezoláty, byť se jim takto ještě neříkalo. Vymyslete sebevětší absurditu, namalujte na zeď nepopulárního viníka, doplňte špetku tajemna a zástup věřících se vydá na pochod.
Problém mnoha konspiračních teorií spočívá v tom, že z principu nejdou stoprocentně vyvrátit. Běžný člověk nemá jak si na místě činu odebrat vzorky. Vše, co máme k dispozici, je vyhodnocování pravděpodobností a práce se zprostředkovanými informacemi – což platí pro verzi oficiální i pro ty „alternativní“. Konspirační narativ kolem 11. září je obří, větví se do desítek směrů, ale jako celek se pod tíhou vlastní nelogičnosti okamžitě hroutí. A protože je tak rozsáhlý, pojďme z něj vypreparovat jeden konkrétní, populární mýtus – raketa v Pentagonu.
Podle tvrzení konspirátorů Pentagon 11. září 2001 vůbec nezasáhlo unesené komerční letadlo, ale americká řízená střela. Tato představa stojí v podstatě na vzduchoprázdnu. Respektive na mantře, že se na místě činu nenašly žádné trosky Boeingu 757. Což je lež. Trosky se našly, byly zdokumentovány a vyfotografovány z tisíce úhlů. Jenže když hltačům dezinformací ukážete snímky motorů, osobních věcí či částí trupu, okamžitě aktivují obranný reflex, kdy trosky tam byly podstrčeny až zpětně a vlastně je jich tam hrozně málo. Proti takovému typu uvažování se faktickým argumentem bojovat nedá. V mysli konspirátora je totiž výsledek dán předem – Pentagon musela zasáhnout raketa – a veškerá realita, důkazy i fyzikální zákony se pak křečovitě ohýbají tak, aby tomuto svatému obrázku neprotiřečily. Co ale udělat můžeme je, ze zamyslet z pohledu konzumenta pouze zprostředkovaných informací a použít logiku.
Pokud Pentagon skutečně zasáhla raketa, nabízí se jedna zásadní, zcela klíčová otázka: Co se sakra stalo s tím letadlem?
Let AA77 nebyl žádný přelud ani charter ani nic speciálního. Bylo to běžné komerční spojení na pravidelné lince z Washingtonu do Los Angeles. Kdokoliv si na něj mohl koupit letenku. A taky si ji koupil – 11. září na palubu nastoupilo 58 cestujících včetně tří malých dětí. Co se stalo dál? Letadlo Pentagon nezasáhlo, ale v pořádku přistálo v Los Angeles. Cestující si rozebrali kufry, rozjeli se do svých domovů a tam z mimořádného zpravodajství s úžasem zjistili, že jsou vlastně všichni mrtví, protože podle úřadů zahynuli při nárazu do Pentagonu. Tohle se ale asi nestalo.
Nebo...letadlo v reálu vůbec neodstartovalo a letenky na něj vůbec nešlo zabookovat. Jenže takový podvrh by vyžadoval zapojení neuvěřitelného množství lidi. Zjistili by to zaměstnanci aerolinek, pozemní personál na letišti, řízení letového provozu, stovka potenciálních cestujících, kteří by se marně snažili na daný spoj koupit lístek. Pro organizátory takového spiknutí by šlo o naprosto fatální, nejsnadněji odhalitelné riziko. Dnes navíc bezpečně víme, že všichni tito cestující jsou po smrti. Stejně jako 6 členů posádky, které společnost American Airlines od toho dne postrádá – zrovna tak jako postrádá samotný stroj v hodnotě desítek milionů dolarů. To by se u fungující soukromé firmy v případě fiktivního letu asi těžko stalo.
Případně letadlo doopravdy odstartovalo, ale přistálo na nějaké tajné základně a tajné služby všechny cestující povraždily. Tato konstrukce je už sama o sobě divokým filmovým scénářem, ale naráží na logistiku. Do takové akce by museli být aktivně zapojeni piloti, kompletní řízení letového provozu (protože změněná trasa stroje a jeho zmizení z radarů je detailně zdokumentováno), vojenští operátoři, kteří odpálili raketu a ti, co cestující pak na místě zavraždili (to mohla udělat stejná skupina), poměrně početný tým vyšetřovatelů, který analyzoval záznamy z černých skříněk, v Pentagonu se našlo DNA většiny obětí (53 z 59) a vlastně i hasiči, protože i ti viděli některé z trosek. Bavíme se o stovkách, možná tisících lidí, z nichž by ani po 25 letech jediný nepromluvil, neselhal, nenechal si hryzat svědomí a nesvěřil se na smrtelné posteli? K tomu stovky očitých svědků, kteří viděli z dálnice nízko letící stroj směrem k Pentagonu.
A v neposlední řadě je tu ještě jeden detail. Pokud by celá oficiální verze událostí z 11. září byla americkým státním podvodem a divadlem s raketou, teroristická organizace Al-Káida by na tuhle hru těžko přistoupila. Proč by si přisvojovala útok, který nespáchala a dělala Američanům užitečného idiota? Kdyby šlo o fejk, Káida by řvala do světa, že s Pentagonem nemá nic společného a že zlá Amerika vraždí vlastní lidi. Nic takového se nestalo.
Takže co se stalo s tím letadlem?
Josef Ulman
Tak zase jednou „za pravdu“
Poslední týden žila dezinformační scéna tím, že genetička Soňa Peková přišla o své znalecké razítko. Jak už to u dezolátů bývá zvykem, příčinu vidí v tom, že totalitní systém likviduje politicky nepohodlné lidi.
Josef Ulman
Jak ze sebe dezoláti zase udělali hlupáky
Tento týden se dezolátům opět tradičně nedařilo. Je to pořád jako přes kopírák. Naprosto tupé přebírání informací bez sebemenší schopnosti ověřovat si fakta.
Josef Ulman
Černobyl – co by...kdyby…?
Seriál Černobyl se mi líbíl natolik, že jsem se na něj kouknul hned dvakrát. Ani on ani rozhovory třeba s Danou Drábovou však nepřinesly odpovědi na některé otázky. Alespoň o nich nevím...
Josef Ulman
TIGUE aneb čekání na tajemné „TO“
Již dříve jsem se o tomto fenoménu lehce zmínil, ale pokud jste o něm nikdy neslyšeli ani nečetli, je všechno v pořádku a vůbec to neznamená, že nemáte přehled...
Josef Ulman
Role Čečenska v Ruské federaci
Rusko je mnohými nesprávně považováno za zemi, která se neřadí mezi ty zlé imperialistické státy, které kolonizovaly slabší země různě po světě a proto mají všichni ze zbytku světa právo na ně plivat a nenávidět je.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Začalo Těrlické filmové léto, nabídne 14 filmů z Polska, Česka a Slovenska
V Těrlicku na Karvinsku dnes začalo Těrlické filmové léto. Čtyřdenní filmový festival v kině...
U Sokolova se na D6 srazila dodávka s autem, jeho řidič měl přes dvě promile
Osobní auto a dodávka se dnes večer srazily u Sokolova na dálnici D6. Na opravovaném úseku dálnice...
Jihlavská výstava Vysočina čtyřma očima představuje snímky fotografů ČTK
Na 56 snímcích je v budově krajského úřadu v Jihlavě možné vidět reportážní práci fotografů České...
Sucho bylo v krajině u Jihlavy podle ochránců přírody znát i loni na podzim
S péčí o cenné přírodní území Rančířovský Okrouhlík s mokřady u Jihlavy dnes ochráncům přírody...
Dražíč - byt 3+1 ve vesnické bytovce
Dražíč, okres České Budějovice
2 295 000 Kč
- Počet článků 83
- Celková karma 17,49
- Průměrná čtenost 1666x
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.dz-test.cz/?groupId=idnes