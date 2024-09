Neexistuje člověk natolik geniální, aby dokázal vymyslet věc tak absurdní, že by se nenašel ani jediný blbec, který by jí uvěřil.

Plochozemci čili lidé věřící v teorii ploché Země jsou skupinou kvantitativně jistě marginální. Nicméně z demonstrativního hlediska velice přínosnou, neboť na nich lze lépe než na ostatních skupinách pozorovat různé patologické jevy, které se vyskytují u všech ostatních dezolátů, u kterých ale nejsou natolik zjevné. Pokud někdo věří například v to, že virus SARS-CoV-2 byl uměle kultivován v laboratoři a vypuštěn záměrně, ačkoli tomu nic nenasvědčuje, teoreticky to jistě možné je, byť velmi nepravděpodobné. Oba typy konspirátorů však mají velmi mnoho společného a vlastně se tyto skupiny do značné míry kryjí.

Aniž by se jednalo o nějaký nový fenomén, na Youtube se poslední dobou vyskytla spousta videí na téma ploché Země. I z rozhovorů s těmito lidmi plyne to, co jsem tvrdil již ve svých předchozích článcích. Zejména fakt, že existuje-li člověk, který věří v jednu konspirační teorii, je vysoce pravděpodobné, že bude věřit i mnohým dalším. Že tato víra plyne z frustrace a nedůvěry v systém a lidé, kteří v ní věří, se cítí být nějakým způsobem výjimeční, že vědí něco, co „tupá většina“ ne. Dalším společným znakem je, že jakýkoliv důkaz je jimi zcela ignorován. Tito lidé neustále dokola omílají stejné argumenty, který byly již x-krát vyvráceny. A je jedno, zda se jedná o konspirační teorii o 11. září, očkování, přistání na Měsíci nebo právě teorii o ploché Zemi. Nedají se tedy nijak přesvědčit fakty, které buď zcela ignorují, anebo je považují za fake.

Ono se a priori nedá říct, že člověk věřící v plochou Zemi musí být nutně hloupější než ten věřící kulatou (nehledě na to, že část plochozemců jistě teorii o ploché Zemi nevěří a jedná se z jejich strany jen o trolling). Záleží samozřejmě na tom, proč v to či ono jedinec věří. Kulatozemec, který neumí vysvětlit, proč vlastně v kulatou Zemi věří a činí tak pouze na základě toho, že se to takto učil vě škole, by tedy zjevně věřil v Zemi plochou, pokud by se to opět takto učil ve škole. Důkazů, že Země je geoid a ne topografická rovina, jak ji plochozemci rádoby odborně nazývají, je nicméně dostatek a model jimi předložený je vyloženě úsměvný. Posuďte sami.

Odkaz

Při pohledu na model, je hned jasných několik věcí:

- slunce by bylo trvale viditelné z celé zeměplochy - tak, jak je znázorněno na obrázku, světlo fakt nefunguje

- nefungovalo by střídání ročních období (když už bychom tedy přijali tezi, že funguje den a noc)

- nemohlo by dojít k zatmění Měsíce

- nezobrazovala by se souhvězdí způsobem, jakým se zobrazují

- Slunce by se při západu zmenšovalo, což se zjevně neděje

- neexistoval by ani polární den a polární noc

Plochozemci tudíž nedokázali předložit jediný smysluplný model. Namísto toho se snaží oponenty zahltit přívalem cizích slov a údajných zjištění, která protistrana může sotva vyvrátit, protože tato tvrzení nejsou obecně známá, ale pochází z dezinfo scény (například tvrzení, že astronauti, kteří měli zemřít při katastrofě Challengeru, ve skutečnosti nezahynuli, ale pod jinou identitou žijí jinde, kde byli následně vypátráni) a pokud se o ni oponenti nezajímají, nemohou je ani znát. Plochozemci ale nezpochybňují jen samotný tvar naší planety, ale také gravitaci nebo její obíhání kolem Slunce, přičemž argumentují Michelson–Morleyův experimentem, který měl údajně dokázat, že Země kolem Slunce neobíhá, ale stojí na místě. Tento experiment však ve skutečnosti ani neověřoval, zda kolem Slunce Země obíhá, ale zjišťoval existenci éteru, kdy byl vyslán paprsek koherentního světla, který se polopropustným zrcadlem rozdělil na dva paprsky, které následně urazily (z hlediska délky) stejné dráhy k sobě navzájem kolmé (aby měl každý z paprsků rozdílné podmínky v souvislosti se směrem pohybu Země), po odrazu na jejich koncích se zase vrátily zpět a po opětovném složení se detekoval jejich fázový posun (ke kterému navzdory předpokladu nedošlo) a tím se (ne)dokázala existence éteru. S gravitací to mají plochozemci podobně. Ta ve své podstatě neexistuje. Místo ní někteří tvrdí, že Země je v neustálém pohybu směrem „nahoru“, respektive že tímto směrem zrychluje 9.8 m/s2 (tady asi nemusím dodávat, jaký by to mělo zásadní fyzikální důsledek, že?). Další skupina vysvětluje přitažlivost elektrostatickými silami, které vytváří iluzi gravitace. Tím pádem by hmotnost předmětů byla proměnlivá v závislosti na předávání náboje při vzájemných interakcích s okolními předměty, nenabité předměty by byly nehmotné, neseděla by nám ani gravitační konstanta ve výpočtech (Coulombův vs. Newtonův zákon). Zbývající skupina plochozemců jako „náš“ Dominik Mrvík vysvětluje jev, který my ovce považujeme za gravitaci, pomocí hustoty a vztlaku. Dobrý, ale vztlak je právě důsledek působení gravitace. Není důvod, proč by husté (hmotné) objekty měly směřovat (z jejich pohledu) dolů. Tam je musí tlačit nějaká síla. Ke vztlaku je nezbytně nutné nějaké médium jako je voda nebo vzduch. Shodneme se? Gravitace ale působí i ve vakuu. S tím, že ve vakuu padají všechny předměty (ať už je to šutr nebo list papíru) stejně rychle. Čím to asi bude? Asi tím, že zde nepůsobí žádný vztlak, zato stále působí gravitace a to přesně tak, jak byla popsána panem Newtonem včetně jejího matematického vyjádření.

Popisování fyzikálních experimentů ale není to, čím jsem se chtěl zabývat. Nejsem fyzik a ani amatérsky se o fyziku nezajímám. Zato se zajímám o dezinformace, konspirace a manipulace. V tomto kontextu každého jistě napadne zásadní otázka – proč by elity měly tajit takovou věc jako je tvar Země? Nejčastějším vysvětlením je, že člověk věřící v kulatou Zemi, kde již bylo vše podstatné objeveno, je méně zvídavý a snadno ovladatelný a manipulovatelný, zatímco za velkou ledovou zdí na antarktidě se nachází další kontitnety. Tady se dostáváme k další „novince“. Země má být po celém svém obvodu obehnána vysokou ledovou zdí (jelikož podle plochozemců neexistuje žádné zakřivení, musela by být tato zeď snadno detekovatelná pomocí radaru, když už ji tedy nevidíme pouhým okem, že jo?). Tyto kontinenty skrývají obrovské přírodní bohatství a je nežádoucí, aby o nich veřejnost věděla. Toto všechno samozřejmě ví třeba NASA, která je jedním z nástrojů zlých iluminátů, zednářů a podobných zloduchů. Jenže...první zmínky o kulaté Zemi jsou více než 2 000 let staré. Pomineme-li Pythagorase (6. století před n.l.), jehož argumenty byly spíše filosofické než věděcké, Aristotelés o dvě staletí později již přišel s prvními vědeckými poznatky, Eratosthénes již spočítal přibližný obvod a i kdybychom tyto první krůčky zcela ignorovali, komplexní model Země, jak ho známe dnes, je stovky let starý. Čili mnohem déle než existuje NASA a další „zednářské“ organizace. Už tehdy tedy elity věděly o vzdálených kontinentech a obrovském přírodním bohatství, které neměli jak ani objevit, ani těžit, ani využívat?

OK, dobrá, dejme tomu, že velké tajemství prasklo a dnes již víme, že Země je placka a za ní jsou další kontinenty. Cítíte tu úlevu z poznané pravdy? Teď už bude všechno jiné. Zítra nemusíte do práce, všechno bude zadarmo, kriminalita zmizí, nemoci zmizí, války ustanou, bezdomovci budou žít naplněný a spokojený život...Asi ne, co? Jaký benefit nám tato informace má vlastně přinést?

Zkusme na chvíli vnímat lidi, šířící nějakou divokou teorii jako je třeba právě teorie o ploché Zemi, jako nějakou intelektuální elitu, která vidí dál než my, hloupé ovce. Je zajímavé, že tito lidé přes všechen svůj údajný intelektuální suficit, nebyli nikdy pro lidstvo přínosem. Člověk by očekával, že tím, že vědí víc, lidstvu přinesou něco, co ho posune dál. To se ale zjevně neděje.

Ukazuje se, že tito lidé jsou prostě ochotni věřit čemukoliv, co je nějakým způsobem antisystémové. Elity nás prostě chtějí oškubat, ovládat, zotročit, zmrzačit či zabít. Jen za poslední 4 roky intelektuální borci odhalili, že covid neexistuje, pak že existuje a byl uměle vytvořený a vypuštěný, aby nás zlikvidoval, případně, aby farmaceutické firmy měly zisk. Vakcíny, které nejsou vakcínami, byly vyvinuty za účelem eliminace obyvatel, která následně začne vymírat (paradox je, že by měla primárně vymřít ta „hloupá“ část obyvatel, která jde elitám na ruku, kdežto neočkovaní rebelové přežijí), žádná válka na Ukrajině není, pak se rozhodli, že válka tedy je, ale můžou za ni zlí Amíci, nad Polskem se objevil zatajovaný radioaktivní mrak z Ukrajiny, za zemětřesení v Turecku mohou opět zlé USA jako odplata za blokování vstupu Švédska do NATO, prach ze Sahary není prach ze Sahary, ale chemtrails, polární záře není polární záře, ale důsledek působení zařízení HAARP, žádné povodně nepřijdou, vláda pouze straší, aby odvedla pozornost od důležitějších témat, nakonec povodně přišly a za škody může současná vláda. Geniální sorta lidí, opravdu.

Pusťte si rozhovor s libovolným plochozemcem (třeba právě Dominikem Mrvíkem) a zjistíte, že je to vlastně jen další iterace typického dezoláta, který skočí na jakýkoliv antisystémový blábol a následně jej dál rozšiřuje. Všechny argumenty jsou jako přes kopírák a nemusí se to vůbec nutně týkat ploché Země (například dezinformace, že nikdy žádný virus nebyl izolován, což je velmi oblíbený argument antivaxerů). Zajímavé je, že některé jevy dezinformátoři naopak uznávají, protože se jim to hodí. Například velmi rádi argumentují existencí Van Allenových pásů, což jim dobře poslouží jako „důkaz“ toho, že lidstvo nemohlo nikdy přistát na Měsíci. Zde se ale opět aplikuje se konfirmační zkreslení, kdy tito lidé mají perfektně nastudované argumenty proti, ale už si i přes snadnou dostupnost vysvětlení průletu Van Allenovými pásy toto téma nastudovat odmítli, případně vědci předložené argumenty automaticky zavrhli. Trochu jako paradox pak působí už samotné zveřejnění existence Van Allenových pásů, protože pakliže nám elity tají pravdu ohledně Země i cesty na Měsíc, pak by přece byly samy proti sobě, pokud by s existencí těchto pásů samy přišly a dodaly tak protistraně argument.

Jednoznačně se tedy ukazuje, že určitá skupina lidí je ochotna věřit sebevětšímu nesmyslu, pokud je tento nesmysl antisystémový. Toto je hlavní podstata celé dezinfo scény. Nedůvěra v mainstream není znakem kritického myšlení, jako spíše posedlostí za vším vidět nějaké spiknutí či chybu někoho jiného. Z hlediska faktů jsou tito lidé argumentačně jaloví, opakují přesně stejné nesmysly, které si přečetli jinde a ani fakt, že mají téma perfektně nastudované (viz videa), nic nemění na tom, že jejich teorie má obrovské logické trhliny, respektive je zcela nefunkční. Bez předložení funkčního modelu ploché Země (a to, co plochozemci vypotili, je vážně hodně k smíchu) nemá smysl toto téma dále rozvíjet a utápět se v nabalování dalších fyzikálních nesmyslů.