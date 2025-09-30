Pět oblastí, ve kterých bychom si z Polska měli vzít příklad
Jenže daleko větší pokrok než u nás, lze pozorovat i u našeho severního souseda. Polsko je jednou ze šesti zemí, ve kterých jsem měl možnost žít. Tehdy jsem ho nepovažoval za nic extra, bylo v mých očích takový snaživý žáček. Některé věci mi vyloženě vadily. Před Polskem jsem totiž žil ve Státech a tam když jdete na libovolném rušném místě, třeba po Broadwayi, tak do vás za celou dobu nikdo nevrazí. Ve Varšavě je to pravý opak. V restauraci jsem zase často nacházel vlasy v jídle. V té době nemělo Polsko ani nic na způsob našeho Pendolina a silnice taky nic moc. Jenže od té doby uběhlo více než 15 let a všechno je najednou jinak. Ano, už tehdy byly náznaky toho, že situace se bude zlepšovat a já postupem času zjišťoval, že co Poláci řekli, že zrealizují, tak skutečně zrealizovali. Odvedli obrovský kus práce ve spoustě různých oblastí (zdaleka jsem nevyčerpal všechny, například turistické resorty doznaly obrovských změn, zkuste zadat do Google „Polsko wellness“), ale chtěl bych vypíchnout pět konkrétních, kde to přímo bije do očí.
Armáda – snad nejzářivějším příkladem je polská armáda. Tady koukáme Polsku na záda nejen my, ale i celý zbytek Evropy. Nejde jen o celková čísla, která jsou sama o sobě pro zemi s necelými 40 miliony obyvatel úctyhodná, ale je třeba brát v úvahu fakt, že veškerá technika, kterou polská armáda již nyní disponuje, je modernizovaná a další moderní stroje jsou již objednané či rovnou ve výrobě. Ať je to 32 kusů stítaček F-35A, které doplní stávajících 48 F-16C/D, stovky tanků Abrams, K2, 486 raketometů HIMARS, 96 bitevníků Apache a spousta dalších. Polsko je také jednou z mála zemí, která dlouhodobě plní své závazky vůči NATO a to bez toho, aby je k tomu někdo tlačil a vlastně se tím ani nijak moc nechlubí, prostě to bere jako samozřejmost. Zatímco Babiš by Polsku v případě napadení na pomoc nepřišel, „protože chce mír“, jsem navzdory historickým zkušenostem přesvědčen, že Polsko by nám na pomoc přišlo. Protože Polsko se opravdu z historie dokázalo poučit a urazilo obrovský kus cesty.
Doprava a infrastruktura – zde jsme měli před Polskem docela slušný náskok, jenže...kde že loňské sněhy jsou?! Polské vlaky jezdí od roku 2014 (respektive 2015) dvoustovkou, tyto vlaky Poláci nakoupili výrazně levněji než my naše Pendolina (údajně kvůli absenci naklápěcího zařízení). Vyloženě VRT Poláci zatím nemají, první úseky projektovány na maximální rychlost 350 km/h mají být dokončeny do roku 2032. I tak ale došlo v letech 2010-2020 více než 13 000 km železničních tratí. Došlo k modernizaci železnice do námořních přístavů Gdaňsk a Gdyně za posledních 5 let ve výši 20 mld. korun. Co se týče dálnic, roční výstavba v Polsku dosáhla průměrné hodnoty 206 km. Pro srovnání – u nás to bylo 16 km. Někdy je z toho na naší straně už docela ostuda. Zatímco Polsko při výstavbě čelilo nejčastěji legislativním překážkám, u nás brzdila rozvoj především korupce a blokády ekologických aktivistů. Kromě toho je u nás velmi problematická kvalita, praskání mostů, vlnění podloží apod. V Polsku se tyto problémy vyskytovaly ojediněle a měly jinou příčinu – použití nesprávného asfaltu pro polské klimatické podmínky. Jelikož všechny ostatní technologické postupy byly správné, oprava polských nedostatků byla výrazně levnější. Další obrovský rozdíl je ve využití letišť. Asi nepřekvapí, že hlavní letiště ve Varšavě přepraví ročně okolo 20 milionů pasažérů (druhé varšavské letiště WMI pak přes 3 miliony). Krakov pak 11 milionů, Gdaňsk více než 6 milonů, ale Katowice, které jsou srovnatelné počtem obyvatel s Ostravou, přepraví ročně téměř 5 milionů cestujících. To je 10x více! Kromě toho se plánuje rozsáhlá modernizace a výstavba nového letiště poblíž Varšavy. Polsko se také zbavilo závislosti na ruském plynu už v roce 2022. Jak to tak rychle zvládli? Mysleli dopředu a plánovali to dávno před ruskou invazí na UA.
Politická kultura – Polsko bylo v posledních letech kritizováno ze strany EU. Podobně jako Maďarsko a posledně i Slovensko. Nicméně vnitřní politická kultura je někde úplně jinde než ta naše. Na FB sleduji některé vrcholné politické představitele Polska a případní zájemci se klidně mohou podívat na totéž. Je to obrovský rozdíl oproti politikům našim, kteří zcela rezignovali na jakýkoliv program (včetně těch vládních) a jejich politický cíl se omezil na to jít protistraně po krku. A lidé si toho samozřejmě všímají a leze jim to na nervy (viz anketa v galerii, zdroj – Novinky). Samozřejmě i v Polsku jako kdekoliv jinde je politika boj, i v Polsku existují mezi politiky hádky. Ale není to takový extrém. Poláci nepoklonkují ani Bruselu ani Moskvě. Mají odvahu a tah na branku. Navíc se shodnou aspoň na klíčových věcech. I politici a strany, které kritizují EU, se ale shodnou na faktu, že Rusko představuje hrozbu. Ať je to Tusk, Sikorski nebo Nawrocki, všichni jsou v tomto za jedno. Zatímco polskou armádu bych ohodnotil čistou jedničkou, tady bych udělil pomyslnou dvojku. To je ale pořád výrazně lepší situace než u nás. A na závěr tohoto bodu bych dodal jedno takové „mimochodem“. Všimli jste si, že když Jindřich Rajchl hovoří o nutnosti větší spolupráce v rámci střední Evropy, vždycky vynechává Polsko? Dobře ví proč...a pro mě je to jen potvrzení toho, že jde Polsko správnou cestou.
Čerpání evropských fondů – nejsem principiálně příznivcem dotací (samozřejmě to neplatí univerzálně, nelze mít pouze komerční projekty). Poláci jsou největšími příjemci peněz z evropských fondů. Někdo by mohl říct, že jsou to největší evropské vyžírky. Jenže...Poláci ty peníze investovali smysluplně. Výstižně situaci popisuje tento článek. Poláci investovali evropské peníze zejména do infrastruktury (přes 50 miliard EUR od roku 2014-2027), energetiky zahrnující zbavení se závislosti na Rusku, zdravotnictví, digitalizace a ochrany životního prostředí. Ani Polsku se nevyhnuly kauzy spojené se zneužíváním evropských peněz, v celkovém poměru šlo ale spíše o drobné. Rozhodně se dá prohlásit, že Polsko využilo evropských peněz efektivně a díky nim se posunulo na vyšší úroveň.
Stavebnictví a rekonstrukce – výstavba v Polsku postupuje velmi dynamicky. Když občas vyrazím do Polska na nějakou památku, bývá to vždy přes víkend. Překvapuje mě, že i přes víkend se někde staví. Výsledkem toho je, že Polsko v posledních letech dokončí 5,3 nových bytů ročně na 1 000 obyvatel, zatímco u nás pouze 2,8. Jak dnes vypadá taková Varšava? Takto (zdroj warszawa.wyborcza.pl, nowawarszawa.pl)
Na snímku mimo jiné rozestavěný 310 m vysoký Varso Tower. Na mě osobně ale nedělá největší dojem les mrakodrapů, který je v USA zcela běžný v každém větším městě krom D.C. a dnes už podobný downtown najdeme i v Kambodži nebo Keni, ale to, jak se Poláci poslední roky vypořádávají s rekonstrukcemi svých památek. To, že jsou Poláci na rekonstrukce dobří, už dokázali ihned po válce, kdy si komplet znovu postavili „staré“ město. Ovšem to bylo na dlouhou dobu vše a ani Polsku se bohužel nevyhnulo klasické socialistické chátrání, kdy mnohé památky utrpěly nevratné škody. Ani po revoluci nenastal nějaký prudký obrat k lepšímu, ale nakonec se do toho Poláci přece jen pustili a je na co koukat. Nejde jen o památky jako je třeba nově zrekonstruovaný zámek Moszna, ale výkladní skříní je pro mě například město Łódź. Nejde jen o novou fasádu dříve zchátralých budov, ale projektanti zcela změnili atmosféru místa obnovením původních již zcela zničených detailů historických budov a následnou adekvátní úpravou okolí. Výsledek v galerii (zdroj Reddit a lodz.travel a vlastní snímek zámku Moszna). U nás se s podobným přístupem bohužel nesetkávám. Jen Ostravica čekala na svou rekonstrukci více než 20 let (aspoň že už to je). Ještě hůř je na tom ostravský „mrakodrap“, který stále čeká...
Dynamika polského rozvoje je bohužel někde jinde a byť Polsko muselo dohánět ztrátu, pokud bychom se zaměřili jen na posledních 15-20 let, pak se na něj nechytáme a asi bychom si z něj měli vzít příklad. Nejde ani tak o aktuální situaci, ale o trend a pohled do budoucna. Za sebe smekám a tleskám.
