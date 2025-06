No pasarán!

Když jsem se před (bohužel) již mnoha lety nějak prokousal z pupárního stádia a rozletěl do světa, zakotvil jsem na čas ve Spojených státech...

Jsou věci, které jsem tam po celou dobu nenáviděl jako míle, galony, libry a palce, ale i věci, které bych uvítal i u nás jako odbočování vpravo na červenou (když nic nejede), klimatizaci i v té nejzapadlejší díře nebo mexickou kuchyni.

Co bylo super a co nechápu, proč nefunguje i u nás, je oprava silnic nebo obecně vše, co souvisí s provozem na silnicích. Pokud se v USA stane dopravní nehoda, tak tam najednou přijede třeba 10 policejních vozů, že máte pocit, jako by zatýkali nějakého známého teroristu, ale za 15 minut není poznat, že tam vůbec k něčemu došlo. Podobná situace nastane, když je potřeba vyměnit kus asfaltového koberce.

A teď kontrolní otázka, soudruzi...jak dlouho si myslíte, že trvá taková výměna asfaltového koberce o délce dvě a půl míle v jednom směru na trase Washington – Baltimore?

Správně! Jednu noc! Oni tyhle věci prostě zásadně dělají v noci. To prostě večer jedete po staré cestě a za vámi peloton...První jede vůz který frézuje opotřebovaný povrch, který putuje na posuvný pás, ten jej ihned sype do nákladního vozu, jedoucího za ním. Následuje vůz pokládající nový asfalt, potom válec, druhý válec a ještě jeden vůz s oranžovými světly...Ráno už jedete po zcela nové vozovce...tedy alespoň v tom jednom směru. Podobně v USA fungují i jiné věci. V té době jsem ještě neměl v autě ani mobilu navigaci a řídil jsem se tedy klasickou papírovou mapou. Raději jsem ovšem jezdil po paměti. Jako orientační body jsem si často zapamatoval rozestavěné výškové budovy (nemyslím vyloženě mrakodrapy, ale mnohapatrové hotely v plážové oblasti). To se ukázalo jako velmi špatná strategie, neboť ti parchanti byli schopni takovou budovu během několika týdnů dokončit. Proč ale vlastně všechny tyhle nostalgické výlevy?

Protože u nás to, sakra, funguje úplně na pytel! Do konce roku má být rozkopaná zdejší křižovatka Rychvald – rozcestí, kde se buduje nový kruhový objezd. Rozumím a nemám nic proti tomu. Jenže je tu náhradní cesta Dětmarovice – Bohumín, kde se rozhodli ve stejnou dobu vybudovat protihlukové bariéry. Ani proti tomuto záměru bych nic neměl. Jenže...přijedete k místu, kde se protihlukové bariéry staví. V cestě vám stojí Gandalf – you shall not pass! Prostě semafor a kyvadlová doprava. Čekáte spolu s asi 4 polskými kamiony a 20 osobními automobily 5 minut než vám semafor dovolí projet. Projíždíte kolem místa, kde se budují protihlukové bariéry, je 10 hodin dopoledne. Nikde ani noha. Stejné je to v obou směrech. Uplyne několik hodin a vy musíte zpět. Přes rozcestí to nejde, jedete tedy stejnou trasu obráceně. Zase Gandalf a zase nikde ani noha. Uplynou další dny a na stavbě se od té doby nikdo nevyskytl. Dobře…je to zcela mimo můj obor, nevidím do toho, může to mít nějaké racionální vysvětlení, určitě je tam nějaká technologická pauza na vytvrdnutí betonu, ale teď se podívejte, jak to pracoviště vypadá. O technologickou pauzu se zcela jistě nejedná, neboť je zřejmé, že se zasouváním bloků mezi sloupy se již započalo a není důvod to nedokončit (to jim chybí materiál nebo co?). Není tam vůbec žádná rozkopaná cesta. Tam se pouze dělá blbá protihluková bariéra. Rozumím tomu, že na chodníku může být například vyskladněný materiál, který za určitých nepravděpodobných okolností může hrozit sesuvem do vozovky, tudíž je z bezpečnostních důvodů žádoucí, aby byla vymezena oblast, kde účastníci silničního provozu nebudou moci projíždět, přestože tato oblast sama není pracemi přímo nijak dotčena. To by šlo chápat. Jenže taková situace tady prostě není. Není žádný racionální důvod, proč musí být na silnici umístěn dočasný semafor a bránit v plynulosti provozu. Tento semafor se tam může umístit pouze po dobu, kdy budou probíhat práce. Jinak může být semafor neaktivní a připraven na chodníku. A pro sichr zde může být třeba značka omezující rychlost na řekněme 40 km/h. Někdo by se mohl zeptat – hele a to mají jako před každou šichtou umístit na silnici semafor, a pak ho zase po šitchtě přesouvat na chodník? Asi by to nebyl úplně problém a moc času to nezabralo, ale odpověď je – ne! V případě, že by opravdu každý den dělníci aktivně pracovali na daném úseku, ať si to tam klidně nechají. Ale když tam pracují v pondělí, pak se následujících minimálně 5 dní nic neděje, tak fakt nechápu, proč tam ta zatracená kyvadlová doprava musí být!

Takhle to prostě ve Státech nebývalo...