My pravdu nechceme!
Jak ze strany hlavního představitele tak ze strany jeho příznivců je tato kauza velmi podobná kauze Filipa Turka. Samotný herec se stejně jako Turek k případu absolutně nedokáže postavit čelem. Lidé, kteří se rádi prezentují jako alfasamci, se nezvládnou podívat pravdě do očí a místo toho kolem sebe kopou a mlátí pěstičkami ve stylu „tatínek vám vyhlásí válku“. Trapné. Přitom jsou to oni sami, kdo si za všechno může. Nikdo zlý to na ně neušil…
Jak se k tomu staví aktéři?
Rajchl svou kauzu označil za absolutní dno a mediální žumpu. Asi bych to i já za určitých okolností takto označil. Důvodů, proč to takto označit nelze, je hned několik. Za prvé Jindřich Rajchl se sám opakovaně pohrdavě vyjadřoval k Jakubovi Jandovi právě z toho důvodu, že na něj novináři vytáhli záběry podobného typu. Za druhé, jedno ze zveřejněných videí bylo natočeno komerčně německou produkcí. Nejedná se tedy o žádné soukromé domácí video, které uniklo ze soukromé sbírky, nikdo se Rajchlovi nevloupal do domu ani mu nehacknul počítač. Za třetí druhé video sice domácího charakteru je, ale na internetu bylo přístupné široké veřejnosti na konkrétním fóru. Za čtvrté – Rajchl doslova soptil, že Vojtěch Pšenák měl údajně obtěžovat jeho šestnáctiletou dceru a ukazovat jí ono video. Pšenák však poté poskytl záběry, jak celé setkání s Rajchlovou dcerou probíhalo a o obtěžování nemůže být ani řeč a žádné video jí ani neukazoval. Nehledě na to, že v době, kdy s ní komunikoval, nevěděl, že se jedná o jeho dceru a považoval ji za dívku bydlící někde v okolí. Přesto, že pan JáJsemPrávník popisoval situaci velmi dramaticky, nic z toho se ve skutečnosti neudálo. Vyhrožoval, nadával, lhal. Čili ano, nakonec se dá říct, že to absolutní dno a žumpa opravdu je. Ale ze strany pana ukřivděného, který se snaží schovávat za dceru místo toho, aby převzal zodpovědnost za své chování. Dokonce je až tak velký srab, že není schopen novinářům ani odpovědět na otázku, zda na těch videích skutečně je nebo není on. Prý to nechce říct údajně proto, že probíhá vyšetřování a on ho tímto nechce narušovat. No...hloupější výmluvu jsem slyšel pouze jednou, kdy jakýsi pán vysvětloval, že nábojnice na střeše vozu zaměstnance ambasády nebyla výhrůžka, ale že mu tam náhodou vypadla z kapsy. Kromě toho ještě prohlásil, že se postará o to, aby se dotyční, co tyto informace zveřejnili, dostali do vězení. Dokonce chce využít své politické moci k tomu, aby se změnily zákony a do budoucna by něco takového nebylo možné. Nevím, co tím přesně myslel, ale asi tedy má ambice zajistit, aby novináři neměli možnost vytáhnout na politika něco, co v minulosti dělal a co by ho mohlo v očích veřejnosti poškodit. V porovnání s těmito „alfasamci“ jako je Turek, Rajchl na mě vysmívaný Jakub Janda, působí doslova jako superman. Ten člověk se prostě zachoval normálně. Všechno přiznal, nic neskrýval, nijak se nevymlouval, nikomu nevyhrožoval. Normální člověk, dalo by se říct. I přesto o několik levelů výš než zmiňovaná dvojice.
Jak se k tomu staví příznivci?
Asi není třeba zmiňovat, že většina voličstva této komické dvojice se rekrutuje z řad dezolátů a ti pravdu zrovna nemilují, jak jsme si již mnohokrát ukázali. V obou případech jsou terčem jejich útoků novináři nebo obecně ti, kdož pravdu vynesli na povrch, nikoliv aktéři kauz. Těm je předem odpuštěno vše (respektive téměř vše, jak si ještě povíme). Jenže jaké jsou jejich argumenty? No, jako vždycky – chabé. V případě Turka se snaží argumentovat nejčastěji tím, že screeny, se kterými přišel Deník N, jsou podvrh. Proč je tato pravděpodobnost extrémně nízká, jsem již dříve popisoval, ale hlavně...i kdyby společnost Meta nakrásně přišla s tím, že by existenci výroků potvrdila, ručím vám za to, že na jeho fandy a jejich názor by to nemělo sebemenší vliv. Ačkoli tímto argumentují, je prostě pravda vůbec nezajímá. Ostatní kauzy, kde nelze autorství zpochybnit, bagatelizují. Však to nevadí, že někdo vyhrožoval zaměstnanci cizí ambasády, ne? Mladická nerozvážnost jak vyšitá. Fanoušci Rajchla jsou na tom ještě hůř. Jejich stěžejní argumenty jsou dva. První – jednalo se o narušení soukromí. Problém je, že nejednalo. Rajchl natáčel porno dobrovolně, komerčně. Miminálně tedy v prvním případě. Druhé video nejsíše sám Rajch umístil na internet, jenže to bylo v době, kdy netušil, že se to jednou možná obrátí proti němu. Je sice možné, že se ono video v roce 2015 dostalo na net jiným způsobem, než že ho tam Rajchl osobně nahrál, ale pořád platí, že se Pšenák k němu dostal legální cestou, jelikož bylo veřejně přístupné na veřejném fóru, které po vás vyžadovalo pouze registraci. Pokud ho tam někdo nahrál bez vědomí a svolení Rajchla, měl by mít problém on, nikoliv kolega Pšenák. Už to, že Rajchl ale již dříve komerční porno natáčel, naznačuje, že mu tehdy nějaké zveřejnění příliš vadit nemohlo. Takže o jakém soukromí je vlastně řeč? Druhý argument je podobně scestný a dá se prakticky instantně vyvrátit. Mnoho diskutérů se velmi pohoršuje nad tím, že měl Pšenák obtěžovat Rajchlovu nezletilou dceru. Mnozí z nich to dokonce považují za vůbec nejdůležitější klíčový argument. Prý nějaký útok vůči Rajchlovi se ještě dá pochopit, ale útok na rodinu a nezletilou dceru obzvlášť je zavrženíhodná prasárna nejvyššího kalibru. Takto přímo argumentovali lidé, se kterými jsem hovořil já. No, samozřejmě jsem takovému diskutérovi vždy poslal odkaz na video, které setkání Pšenáka a Rajchlovy dcery zachycuje. Výsledek? Co byste asi čekali...Stěžejní argument už najednou není až tak stěžejní a vlastně se vůbec nic nemění. Ani o píď. Padly oba dva argumenty a s nimi to ani nehlo. Chudák Rajchl je pořád stejná oběť a Pšenák je pořád stejné „prase“. Pravda nehraje vůbec žádnou roli. Prostě pro tyto lidi pravda není nad pocit. Argumenty nemáme, ale máme pocit. Šach mat! Pokud existuje někdo, koho si tito lidé oblíbili, pak tato osoba může páchat naprosto cokoliv. Je jedno, že ti samí lidé takové jednání v souvislosti s jinou osobou kritizovali. Kde byli tihle křiklouni, když novináři vynesli na světlo snímky Jakuba Jandy? Zastali se ho nebo se stal pak na několik let (!!!) terčem urážek a posměšků? Proč neřvali, že to byla zaplacená kauza na diskreditaci nepohodlného politika? No, proč...protože pokrytectví. Ale ani Rajchl ani Turek nemají od svých fanoušků vyloženě bianco směnku. Jsou ochotni tolerovat opravdu téměř vše ale ne zcela vše. Existuje jediná věc, jediný hřích, kterého kdyby se Rajchl dopustil, tak pro tyto lidi končí. Tím hříchem je podpora Ukrajiny. Dana Drábová už vyprávět nemůže, ale Ondřej Vetchý, Ivan Trojan, Jan Hřebejk a další by vypravovat mohli. Dokonce i Marta Kubišová upadla v nemilost těchto primitivních stvoření, jen proto, že převzala cenu z rukou Petra Pavla. Jsou to lidé, kteří nikomu neublížili a přesto jsou v diskuzích na sociálních sítích nenáviděni jako by se jednalo o vrahy…nejsou to ti stejní pokrytci, co vždycky výskají, že jim někdo upírá právo na vlastní názor.
Jaké z toho plynou závěry? V prvé řadě určité lidi vůbec nezajímá, co je a co není pravda. Byli by rádi, kdyby pravda byla taková, jakou ji chtějí, ale pokud taková není, tak se zase až tolik neděje a není problém si najít jiný zástupný důvod pro kritiku či naopak podporu toho či onoho. Pokud jim někdo přinese důkaz, že pravda je jiná, než by si přáli, je terčem nenávisti tento posel. A když všechno selže, tak tu pořád máme starý dobrý whataboutismus. Dozimetr, bitcoin, kampelička a už to jede!
