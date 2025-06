Masakr v Buči – debunkujeme debunkéra

Než budu pokračovat v dalším vyvracování série lží ruské propagandy, připravil jsem si zase nějakou tu praktickou ukázku, jak „chytře“ na to jde druhá strana a předvedeme si, co dělá špatně.

Někdo by mohl říct, že si mezi dezoláty účelově vybírám „slabé kusy“, abych si pak mohl, jak se lidově říká, honit triko. Jenže realita je prostě taková, že jsou z této strany barikády slabé kusy snad asi všichni, protože v předchozích článcích (a pokud neumřu i budoucích) jsme si ukázali, že i takové dezolátní eso jakým je italský fašista Massimo Mazzucco, je nakonec po publicistické stránce hrozný břídil. Ale dost keců...jdeme na to.

Ve svém oblíbeném rajónu – dezinformačních fórech, jsem natrefil na následující pokus o debunking. Je to krátké video, takže by bylo fajn, kdybyste se na něj před pokračováním ve čtení, na něj mrkli, jinak ten můj popis bude takový...jalový, snad možná byste rovnou mohli přeskočit na odstavec „Google není kamarád“.

Autor videa se pokouší zpochybňovat masakr v Buči. Já to neberu jako něco negativního. Nikdo by neměl dostat bianco šek a skeptický postoj je vždy na místě. Já sám mainstreamu všechno nevěřím. Autor si všímá, že těla zavražděných civilistů neleží na různých snímcích na stejných místech. Čili tělo stejného civilisty leží jednou tam a podruhé jinde. Autor to poměrně podrobně rozebírá a samotné postřehy mají hlavu a patu. Problém je, že se zasekl na jednom jediném konkrétním postřehu a už se pak nehnul z místa. Kromě racionálního zkoumání se u něj projevila obrazotvornost, tak, jak ji popisuje Gustave Le Bon (Psychologie davu), kdy vidí „suchá těla na mokré vozovce“. Autor tedy činí závěr, že těla byla naaranžovaná, tedy to, co tvrdí i ruská strana. Co je na takovém přístupu špatně? Autor sice paradoxně asi použil princip Occamovy břitvy, akorát do toho klasicky přimíchal přání otcem myšlenky. První otázka, která napadla mě, byla – opravdu jsou lidé, kteří byli pověřeni úkolem natočit protiruskou propagandu natolik hloupí, že vezmou figuranta, poručí mu, ať hraje mrtvolu, nafotí ho, a pak ho požádají, ať se zvedne, lehne si o pár metrů dál a znova ho nafotí? Asi to tak úplně nebude. Ale, jak říká kamarád „pokud je něco natolik hloupé, že bys to nikdy v životě neudělal, nepovažuj to za důkaz toho, že se nenajde někdo jinej, kdo to udělá“. Pokud se dále zamyslíme, existuje řada důvodů, proč těla opravdu nebyla na stejných místech na různých fotografiích. Mohli s nimi manipulovat lidé těsně před jejich naložením za účelem dokumentace pro později identifikaci, mohli s nimi hýbat vojáci, jestli pod nimi neleží nástražné zařízení apod. Máme tedy hypotézu, ale nemáme důkaz. Bylo by racionální najít ještě další záběry ze stejného místa. Nejlépe z jiného dne. Jsou tam těla? Jsou na stejných místech? Neexistuje video, které přímo odpoví i na otázku, proč bylo s těly manipulováno?

Můžeme tedy použít Google a vyhledat podobná videa pomocí vhodných klíčových slov, můžeme navštívit Youtube a udělat to samé. Já jsem zvolil metodu vyříznutí vzorku obrazovky, podle kterého jsem následně vyhledal videa s podobným výjevem. Trvalo to pár sekund a co jsme našli? No samozřejmě video, kde vojáci manipulují s těly a které vše vysvětluje. Sakra, ale vždyť to přece bylo jasné...a když ne, tak přece není takový problém si to ověřit. Já chápu, že někdo je prostě cynik a situace v Buči mu je zcela ukradená. Ale když už teda se chci pustit do nějakého ověřování a ještě na netu veřejně prezentuji video, tak si těch pár minut najdu. Anebo se na celé debunkování jednoduše vykašlu. Problém totiž je, že i když se najdou lidé, kteří řeknou a dokážou, že je to blbost, tak mezitím spousta jednoduchých pitomců tomu uvěří a bude to šířit dál, což se reálně děje. Člověk není neomylný a každý se splete. Ale tohle je prostě dětsky snadné…Jinak důkazů, že těla ležela na místě již dlouho, je dost. Včetně satelitních snímků, které jsou velmi průkazné.

Google není kamarád

Bohužel ne vždy je ověřování takto snadné. Někteří si možná všimli, že výstup vyhledávání obrázků na Googlu se někdy před dvěma lety (+/-) změnil. Není to jen pocit, je to fakt. U internetových služeb totiž fungují dvě strategie. Orientace na uživatele a orientace na spotřebitele. Mnoho služeb začínalo orientací na uživatele. I Youtube býval zdarma bez reklam, potom se reklamy objevily zřídka až ho nakonec celý zahltily, pokud nemáte placenou verzi (nebo nejmenovaný manuálně vynucený plugin). Jakmile si služba zajistí vysoký počet uživatelů, přejde na strategii orientace na spotřebitele. Čímž spoustu lidí naštve, ale „pokrok nezastavíš“. Tohle je zcela běžné. Jaký je praktický důsledek v případě Google? Řekněme, že chcete vyhledat obrázek muže ve žlutém tričku s červenými teniskami a zlatým řetězem na krku. Co vám algoritmus Google před lety nabídl? Jako první se objevily výskyty identické fotky v různém ořezu a rozlišení, pokud takové existovaly (a nejednalo se o neindexované weby). Další na řadě byly vizuálně podobné obrázky, takže jste našli sice zcela jiného muže, ale se stejně příšerným vkusem jako na vašem vzorovém obrázku. Co vám algoritmus při své zákeřnosti nabídne dnes? Nejspíše se na prvních místech objeví obrázky z různých e-shopů patřících mezi inzerenty Googlu. Takže si sice budete moci koupit naprosto stejně ošklivé žluté tričko s neméně ošklivými teniskami a korunovat to zlatým řetězem, ale pokud jste chtěli hledat nějaké články, kde se tento obrázek vyskytl, tak je to velký špatný...Naštěstí, jak už to bývá, existují alternativy. Já nejčastěji používám ruský Yandex, protože jsem velký milovník Ruska, ruských produktů a kultury, ale klidně použijte třeba Bing...

Takže...dneska to zase nevyšlo a zase se nepodařilo nachytat zlá mainstreamová média při šíření lží, ale...i slepé kuře občas natrefí na zrno, takže jednou se to určitě podaří.

P.S.: Jo...a ještě jedna věc...Ten Yandex používejte s ruskou doménou www.yandex.ru/images/ ne mezinárodní www.yandex.com.