Má boj proti dezinformacím smysl?
Žijeme v bezprecedentní době. Vlastně...každá doba je bezprecedentní, jen ta bezprecedentnost spočívá pokaždé v něčem jiném. Dříve, pokud byl ve třídě žák věřící třeba v plochou Zemi, tak se mu ostatní vysmáli. Situace byla o to jednodušší, že žáci ve třídě o sobě navzájem vědí, kdo je premiant a kdo odpadlík a podle toho se pak odvíjí respekt druhých. No a samozřejmě premiant nikdy nic takového nejspíše netvrdil, leda by si dělal legraci nebo si testoval, s jakými argumenty se mu protistrana postaví. Dnes je ale situace jiná. Sebehloupější myšlenka si najde své publikum. Díky internetu a sociálním sítím. Tehdejší plochozemec tedy většinou sklapnul, což vůbec neznamená, že uznal svou chybu, ale dál svou teorii již nerozvíjel a nepropagoval, protože věděl, že to nemá cenu a že narazí. Čili nedocházelo ke gradaci a myšlenka ploché Země zůstala u ledu. Toto je dnes jinak.
Pokud má dezolát své oblíbené médium, které mu stabilně servíruje věci tak, jak by je chtěl vidět, začne mu zcela bezmezně věřit. Tyto (dez)informace mohou být sebevíc absurdní, protichůdné, nelogické, krkolomné...neexistuje zde žádný limit. Z tohoto důvodu nemusí být tato dezinformace ani propaganda jako celek nikterak sofistikovaná, naprosto stačí, že je v kognitivním souladu cílové skupiny. Například v jednom z dřívějších článků jsem uváděl, že Janukovyčův režim na UA při tzv. Euromajdanu nechal střílet do demonstrantů ostrými náboji, což mělo za následek více než stovku obětí. Něco takového se zdánlivě těžko zpochybňuje a proruský Janukovyč by v takovém případě nebyl zobrazován zrovna v pozitivním světle. „Naštěstí“ zde máme neustále opakovaný ale osvědčený úhybný manévr, který se použije vždy, když má máslo na hlavě kterýkoliv reprezentant proruské strany – útok pod falešnou vlajkou! Kdykoliv se stane něco, kdy nelze zpochybnit čin samotný, použije se tato metoda. Tudíž nastala následující situace – Euromajdan samozřejmě nevznikl spontánně jako reakce ukrajinského lidu na kroky Janukovyče, ale byl rozpoután zlým Západem v čele se Spojenými státy (jak taky jinak). Jak to provedli? Těžko říct, to nám dezoláti zatím nevysvětlili (a asi ani nevysvětlí), ale pokládejme tuto hypotézu za možnou. Třeba zaplatili tisíce lidí, aby vyšli do ulic. Každému demonstrantovi dali třeba 100 dolarů. Jenže co udělat s tou zatracenou střelbou s desítkami mrtvých? Operace pod falešnou vlajkou! Jiná možnost zde není. Takže zlý Západ zajistil nejen demonstranty, ale zároveň zaplatil i lidi, kteří budou stát na opačné straně a naopak budou do těchto demonstrantů střílet. Důkaz!? Ale no tááák, soudruhu, lhali bychom ti snad!? Stejný mustr byl pak použit i na známém masakru v Oděse. Tam po sobě zjevně střílely a házely zápalné lahve obě strany, jak jsem uvedl také v jednom z článků. Jenže...proruská strana je přece vždycky ta správná, takže by nikdy nic takového neudělala. Co teď? Nejdříve to dezinformátoři zkoušeli tak, že natočili hodinový dokument, ve kterém zjevně proruské oddíly, jak hází zápalné lahve nebo střílí ze střechy, vůbec nebyly. Jenže bohužel již existovaly záběry, které tvrdí opak. Takže?! Správně! Operace pod falešnou vlajkou! Takže...ty proruské oddíly s červenou rozlišovací páskou byli přece provokatéři z druhé strany! Prostě stříleli po vlastních lidech, aby to vypadalo, že střílí prorusáci. A to by přece věru nikdy neudělali...No, prostě vždycky to dopadne takto a (pro)ruská strana z toho vždycky vyjde bez ztráty kytičky. Aktuálně ruské drony v Polsku – operace pod falešnou vlajkou! Jasná věc!
No ale...spousta lidí naopak viní Rusy z něčeho, co ve skutečnosti neudělali...Co třeba „ruská“ raketa v Polsku? Nebo...zničení Nord Streamu? Propaganda zase na druhé straně nebo ne?
– Nebo ne! Rozdíl je totiž v tom, že druhá strana přistupovala k událostem korektně. Mainstreamová média nepsala nic o tom, že by za událostmi stáli Rusové, pouze zvažovala tuto možnost (něco jiného jsou samozřejmě někteří politikové, ale na bláboly politiků jsme si už snad zvykli). Stejně jako možnosti ostatní. A nakonec proběhlo nějaké ověřování a vyšetřování a ta stejná média přišla s jejich výsledky. To je něco, co u ruských a proruských naprosto nehrozí. Pokud by vyšetřování výbuchů NS vyznělo do ztracena, asi by se nad tím nikdo moc nepozastavil, protože zpětně zjišťovat, kdo mohl klást výbušniny pod vodou, je velmi složité. Přesto bylo vyšetřování nakonec dotaženo do konce a výsledky zveřejněny „prolhanými“ médii.
No...už jsem toho hodně napsal, ale zatím jsem ani slůvkem nezavadil o to, zda má smysl boj proti dezinformacím. Takže konečně k věci...Realita je taková, že jakmile začnete s dezoláty diskutovat, tak jsou, jednoduše řečeno, argumentačně v řiti. Je to dáno jednak výše popsaným principem nekriticky automatického přebírání všeho, co jejich strana generuje, tak i průměrně slabším intelektem. Čili pak logicky chybí reálné argumenty a takoví jedinci jsou schopni vést někdy i dlouhé monology, ale – pouze bez oponentury. Jakmile tu oponentura je, vznikají výmluvy. Tedy role bojovníka proti dezinformacím je stejná jako role třídy, o které jsem psal na začátku. Dezolé sice nikdy neuzná, že je v koncích a stejně tak to neuzná nikdo další z jeho komunity. Přesto, že nedojde k předložení důkazů a výmluvy jsou až příliš okaté, dezolát má pocit, že situaci zvládl. Výmluvy, proč nemůže předložit důkaz nejsou příliš pestré – najdi si to sám, já tu nejsem od toho, abych ti to hledal; kdo ví, ten ví; případně vám řekne, že pro vás nemá cenu něco hledat a předkládat, protože jste zmanipulovaní a stejně byste žádný důkaz neuznali. Také se setkáte s vyhovárkou, že pravdu vlastně ani nemůže napsat, protože by byl zabanován. Schopnost čelit argumentům zde tedy není a toho si nezaujatý a nestranný pozorovatel všimne, což má to podobný efekt jako vakcína, kdy se organizmus střetne s antigenem a na reálnou nákazu je pak lépe připraven. Budujeme tedy odolnější společnost. Zároveň se dostáváme k tomu, co má na mysli pan Otakar Foltýn, kterého zmiňuji ve svých článcích již poněkolikáté, aniž bych sám od něj nějak „opisoval“. Ten jednak zmínil to, že lidem chyceným propagandou, které nazval zombíky, již nelze pomoci (alespoň ne efektivně) a zároveň jeho role není lidi spojovat, ale naopak vykopat mezi zombíky a zbytkem společnosti co nejhlubší propast. Zaměřit se na lidi, kteří jsou schopni myslet, jsou schopni generovat a přijímat argumenty, jsou schopni používat logiku. Pokud někdo šíří nějakou svou bláznivou teorii, ať už o ploché Zemi, Ještírcích nebo Iluminátech a není schopen ji podložit fakty, měl by být fakticky ignorován (ve smyslu, že jeho tvrzení budou pokládány za irelevantní do doby, než doloží argument).
Co by se ale stalo, kdybychom na boj s dezinformacemi naopak rezignovali?
V prvé řadě by začaly vznikat různé „mantry“. Zrovna minulý týden jsem opět viděl hlášky typu „dneska už všichni vědí, že do Pentagonu nenarazilo žádné letadlo“ (ačkoli je to totální nesmysl) či „dneska už všichni ví, že SARS-Cov-2“ vznikl v laboratoři (možná vznikl, ale důkazy nejsou, každopádně „všichni vědí“ je mimo realitu) a tyto i jiné nesmysly by se pak vlastně pseudopravdou staly. A nepokládali by je za pravdivé pouze dezoláti, ale i osoby, které se o dané téma prostě aktivně nezajímají (já kupříkladu nevím nic o kauze Dozimetr). Cílem tedy není změnit názor dezoláta ani mu nastavit zrcadlo (jak již bylo řečeno, je to zbytečné), cílem je prezentovat dezolátovu neschopnost okolí. Něco jako byste prozradili kouzelníkův trik. Druhá věc je, že dezolát by měl znát své místo. Stejně jako ho znal onen plochozemec ve třídě. Pakliže ho nezná, může nabýt falešného dojmu, že společnost se skládá z jeho podporovatelů, mlčící části a jen několika málo pomatenců, které označuje za libtardy. Proč by měl mít aspoň základní kontakt s realitou? A co hrozí, když ho mít nebude? Jako příklad může sloužit třeba útok na Capitol. Nebo Pizzagate. Toto jsou klasické výsledky nezvládnutého boje proti dezinformacím, neboť hloupé dezinformační teoretizování vyústilo v praktickou realizaci.
Co pro to může udělat každý z nás?
V prvé řadě je třeba se toho nebát a to včetně používání samotného slova dezolát (zároveň je ale nutné ho používat správně a neoznačovat za dezoláty lidi, kteří jimi nejsou). Ono je pohodlné být nekonfliktní a politicky korektní. Je třeba ale mít na paměti, že tolerance škodlivosti není nic jiného než ignorantství a zbabělost. A to nikdy k ničemu dobrému nevedlo a vést nemůže. Ono to zpočátku může být nepříjemné, budou na vás útočit, možná budou křičet, budou vás dehonestovat, budete pro ně tupé ovce papouškující provládní propagandu...jenže nakonec vždycky zjistíte, že oni proti vám, kromě toho křiku, nemají naprosto nic. Oni vám argument nepředloží, oni vás do úzkých nezaženou. To oni jsou ti, kteří neví kudy kam (na konkrétní otázku nikdy nedostanete konkrétní odpověď). Ti, kteří mají vystudovánu „vysokou školu života“, ale nezvládnou ani jednoduchý IQ test. Ti lidé neumí správně používat Google, mnozí píšou „kdyby jste“,...jedná se tedy o lidi, kteří nezvládli ani něco tak triviálního jako je naučit se pravopis. Na tomto hřišti prostě nemůžete prohrát, proti vám nestojí zdatný protivník, ba naopak. Skutečně je třeba vykopat „Foltýnův“ hluboký příkop. Nejste to vy, kdo je vyhání na okraj společnosti, oni sami se vylučují tím, že hlásají dezinformace. Není důvod prokazovat respekt člověku, který lže. A není důvod být smutný z toho, že takový člověk vás nepovažuje za kamaráda nebo vás klidně i nenávidí. Naopak je třeba se vyvarovat jakýmkoliv fyzickým útokům, poškozování cizích věcí a v neposlední řadě i slovním útokům na příbuzné dezolátů. Ačkoli sám dezolát může být klidně třeba kolaborant, platí to jen o jeho osobě, není důvod do toho tahat jeho rodinu a jakkoliv ji obtěžovat.
Josef Ulman
Dezoláta nepřesvědčíš...
Minulý týden měl premiéru film Velký vlastenecký výlet. Film jsem bohužel zatím neviděl (chystám se), ale potěšila mě jedna věc – reakce z řad široké veřejnosti pod články o tomto filmu.
Josef Ulman
Stokrát opakovaná lež je pořád lež
Množství dezinformací o válce na Ukrajině kvantitativně překonává předchozí covidové období. Ve válečném konfliktu je mnohdy nemožné si informace předložené jednou či druhou stranou ověřit. Mnohé si ale ověřit lze...
Josef Ulman
70% lidí bude volit Stačilo!
Mnohokrát jsem se ve svým článcích vyjadřoval k lidem označovaným jako dezoláti. O drtivé většině z nich se dá říct, že jsou objekty téže třídy a liší se jen v kosmetických detailech. Ale není to tak úplně vždy. Existují výjimky.
Josef Ulman
Masakr v Buči – debunkujeme debunkéra
Než budu pokračovat v dalším vyvracování série lží ruské propagandy, připravil jsem si zase nějakou tu praktickou ukázku, jak „chytře“ na to jde druhá strana a předvedeme si, co dělá špatně.
Josef Ulman
Masakr v Oděse - „argumenty“ protistrany
V diskuzi pod mým předposledním článkem jsem dostal tip na dokument, který měl nějakým způsobem zpochybnit obsah mého článku. Od začátku jsem byl tomu skeptický, ale nakonec jsem se na něj přece jen podíval.
|Další články autora
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Stát zajistil rozsáhlý Ludvíkův majetek i peníze, které na účty teprve dorazí
Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka,...
Česká vzdušná posila proti Rusku je v Polsku. Vrtulníky mohou drtit i obrněnce
Tři české vrtulníky Mi-171Š v pondělí odpoledne přistály na východní hranici Polska. Přiletěly tam...
Z Pásma Gazy chce udělat místo, kde nelze žít, obvinil katarský emír Izrael
Katarský emír Tamím bin Hamad Sání a další vůdci ostře zkritizovali Izrael. Na pondělním summitu...
Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků nečekaně chyběl
Ve svatovítské katedrále se po roce opět sešlo sedm klíčníků, kteří společně otevřeli dveře Korunní...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 56
- Celková karma 24,75
- Průměrná čtenost 2005x
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.merridium.eu/?groupId=idnes