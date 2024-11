Izraelské „zločiny“ aktuálního konfliktu

Každý, kdo používá sociální sítě, ví nebo alespoň tuší, že algoritmus mu začne nabízet příspěvky podobného zaměření jako témata, o která se zajímal dříve.

Poslední dobou se mi už nezobrazuje skoro nic jiného než propalestinská propaganda.

Když teroristé z Hamásu zaútočili 7. října na izraelské civilisty, viděl jsem spoustu lidí tento čin oslavovat. A ano, mezi nimi byli i zaměstnanci OSN, byť ne přímo UNRWA, o které bude později řeč, ale třeba UNICEF Bangladesh. Tyto profily byly již smazány, takže sice jsem si je pro případ uložil, ale již nejsou dostupné. Nicméně tento fakt zůstává i nadále snadno prokazatelný. V podstatě nikdo z hlav zemí muslimského světa útok jako takový přímo neodsoudil, jen představitelé některých umírněnějších zemí se vyjádřili obecně v tom smyslu, že civilisté by se neměli zabíjet, případně že eskalace konfliktu není v ničím zájmu. Nic takového jako že se jednalo o zbabělý a hanebný čin jako tomu bylo z úst západních politiků, když terorista na Novém Zélandu vystřílel mešitu, se ze strany představitelů muslimských států nekonalo a asi ani nedalo čekat. Stejnou oslavu (a shodou okolností ve stejných regionech), jako předvedli mnozí z řad běžných obyvatel muslimských států, jsem naposledy viděl při teroristickém útoku z 11. září, kdy rovněž útok teroristů cílil na civilisty a téměř 3 000 jich zemřelo. Tito lidé oslavovali smrt civilistů. Ještě jednou pro ty méně bystré – tito lidé slavili smrt civilistů!

17. října 2023 došlo k dopadu rakety na nemocnici Al-Alhlí v Gaze. Světová média včetně New York Times, CNN, BBC, AP selhala a bez ověření vinila Izrael. Lékař Zijád Šahádá, který působí v Gaze sdělil, že zatím mají 500 mrtvých, ale předpokládá, že jich bude až 1 000. Britsko-palestinský lékař z organizace Lékaři bez hranic Ghassan Abusittah popsal, jak se přímo na operačním sále zřítil strop. Ministr zdravotnictví konstatoval, že obětí rakety je 471. Jak se později ukázalo, raketa nebyla izraelská, takže se slavná světová média musela omlouvat za tuto misinformaci. Raketa navíc dopadla na parkoviště před nemocnicí a ta strukturálně nebyla poškozena. Což poněkud znevěrohodňuje „očité svědectví“ o propadnutém stropu, o 500 – 1 000 obětech už se nikde nemluví a sám ředitel nemocnice Mohammed Abu Selmia sdělil, že počet obětí se blíží 250. I toto je obrovské číslo (byť vzhledem k okolnostem ani toto není příliš věrohodné), otázkou však pořád zůstává důvod nadhodnocování reálného počtu obětí v době, kdy podezření padlo na Izrael. Asi nepřekvapí, že nejtvrdošíjněji hájil verzi o izraelském útoku samotný Hamás následovaný tradičními propagandistickými plátky jako je nechvalně proslulý Guardian a Channel 4. Mimo to Izrael zveřejnil i nahrávku, že členové Hamásu o původu rakety věděli.

Izrael také přišel s důkazy, že zaměstnanci OSN, konkrétně UNRWA se podíleli na útocích ze 7. října 2023. Následkem toho dostalo 12 zaměstnanců výpověď. A kromě toho došlo k přerušení penězovodu z některých států , aby následně tato „humanitární“ pomoc byla alespoň ze strany EU trojnásobně navýšena.

Kromě toho přišli propalestinci s informací, že mezi palestinskými obětmi se nachází nadproporční poměr dětí, které mají navíc střelné zranění hlavy, která interpretují jako cílené popravy a tedy válečný zločin. New York Times pak přišel s článkem, který má tuto situaci popisovat. Článek staví na výpovědi „amerických“ lékařů a jako doklad mají sloužit 3 RTG snímky. Podle expertů by projektil na RTG snímku vypadal jinak. To samozřejmě jako laik nemohu posoudit. Ale i jako laik, jsem schopen tvrdit, že taková střela by prošla skrze dětskou hlavu jako nic, přičemž by zanechala rozsáhlá poškození. Na snímcích jsou vidět nezdeformované projektily, které měly uvíznout v hlavách dětí. To je nereálné a došlo by k tomu jen při shodě náhod, které by pak ale vylučovaly cílené střílení dětí. Navíc...těžko si něco takového představit v praxi. To jako někde sedí izraelský odstřelovač, kolem prochází dospělý Palestinec a on si řekne „nene, tebe nechám žít, tuhle kulku si šetřím na tvoje děti“. Tak nějak...nebo jak si to mám vlastně představit? Samo o sobě zajímavá jsou i jména oněch „Američanů“. Autor článku se jmenuje Feroze Sidhwa. Lékařka, která předložila snímky, Mimi Syed. Jméno dalšího je pak Khawaja Ikram. Žádný další lékař není zmíněný jménem.

Další podivností pojící se k počtu zabitých dětí je pak fakt, že OSN na svých stránkách snížila počet ženských a dětských obětí. A to dost výrazně – ze 14 500 na 7 797 v případě dětí.

Zatímco Guardian a jeho zdroje všechny informace v neprospěch Palestinců zpochybňuje nebo bagatelizuje, jiné zdroje varují, že problém je daleko rozsáhlejší. Samozřejmě vždy budou existovat zastánci jedné nebo druhé strany, ale to, co vidím já osobně, rozhodně ve prospěch Palestinců nevyznívá.

Na sociálních sítích je vedena velmi rozsáhlá protiizraelská kampaň. Ta je zaměřena na bojkot zboží asi 150 firem (většinou amerických). Tohle je jen část z nich. Dále se zaměřují na generování srdceryvných příběhů, dehonestujících obrázků reprezentujících Izraelce jako prasata apod. Již několikrát jsem natrefil na fotografii této malé holčičky (ponecháno s překlepem ve slově „angel“).

Její utrpení nechci ani v nejmenším zpochybňovat, stejně tak nechci zpochybňovat fakt, že je to nejen civilista, ale i nevinné dítě, které na krutosti toho, co jí potkalo, nenese sebemenší část viny. Problém je, že je její utrpení spojováno s řáděním izraelských monster. Když však její fotografii zadáte do vyhledávače, zjistíte, že ve skutečnosti je dívenka ze Sýrie a jmenuje se pravděpodobně Lamia a fotka je minimálně 8 let stará. I zde je příběh pokaždé jiný – jednou je obětí bombardování Assada, podruhé je údajnou obětí amerických náletů. Prostě jak kdo chce. Podobných příběhů jsou spousty, některé jsou alespoň z části pravdivé, jiné zcela vygenerované AI.

Já vůbec nechci zpochybňovat, že v Gaze se odehrává reálná válka s obrovským počtem obětí. Ta válka tam je a ti lidé opravdu umírají. A nechci ani tvrdit, že na straně izraelských vojáků nikdo nepáchá válečná zvěrstva. Jednak proto, že se tato zvěrstva dějí v každé válce a jednak proto, že tam prostě a jednoduše nejsem a nevidím na vlastní oči, co se děje a není tam ani nikdo z mých známých, kterému bych důvěřoval. Co je ovšem nezpochybnitelné, že je zde snaha manipulovat data proti Izraeli. Ať už je to nadsazování počtu mrtvých a když se zjistí, že nešlo o izraelskou raketu, je ticho po pěšině, popírání toho, co dříve bylo potvrzeno, podivné důkazy, které odporují logice i fyzice, neméně podivné manipulace s čísly, zneužívání fotek z dřívějších konfliktů,...Vůbec se nedivím Izraeli, že nemá důvěru v mezinárodní organizace od humanitárních přes zpravodajské až po politické subjekty.

Shrnutí: Pokud by Hamás v říjnu 2023 nezaútočil, izraelská vojska by dnes v Gaze nebyla. Propalestinci z útoku prokazatelně měli radost a neskrývali to. Zrovna tak jako když teroristé v roce 2001 zabili 3 000 amerických civilistů. Mnozí z těch oslavovatel byli zaměstnanci OSN. Je zde zcela evidentní snaha šířit informace, které mají izraelskou stranu poškozovat a to zejména způsobem, na který „zápaďáci“ nejvíce slyší. Zaměřují se tedy na vymýšlení příběhů o vraždění či mrzačení dětí. Do této kampaně se zapojují jak běžní občané muslimských států, tak jejich imigranti na různých pozicích žijící v západních zemích, tak i levicově orientovaná západní média a celebrity z řad notorických pozérů. Kromě toho propalestinští aktivisté obtěžují kdekoho od studentů na univerzitách přes politiky, kteří s jejich „koníčkem“ nemají nic společného po sportovní fanoušky. Nevidím jediný důvod, proč by si tato strana měla získat moje sympatie. Ba naopak. Pokud jsou Izraelci opravdu taková monstra, pak by neměl být problém přinášet reálné důkazy a ne různé podvrhy a manipulace.