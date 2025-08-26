Dezoláta nepřesvědčíš...
Tyto reakce byly vesměs takové, že dezoláty nelze přesvědčit fakty. A to naprosto bez vytáček podepisuji! Film tedy nejspíše ani neměl tuto motivaci, ale pravděpodobněji chtěl jen ukázat, jak dezoláti reagují na konfrontaci s fakty. Jen tipuji, pokud je tomu jinak, nechť mě opraví někdo, kdo film viděl. K podobné situaci ve stejném týdnu došlo, když Slovenská akademie věd zveřejnila předběžný závěr zkoumání mRNA vakcín, kdy dospěla k závěru, že k žádnému pochybení nedošlo. Samozřejmě, že na antivaxery v čele s Petrem Kotlárem, který prohlašoval, že pokud se ve svých prohlášeních na adresu mRNA vakcín mýlí, tak roztrhá svůj diplom, to nemá žádný vliv, neboť analýza dopadla jinak, než odpovídá jejich vidění světa a žádná sebereflexe se u takových lidí nevyskytuje. A to je přesně ono! To je přesně to, co má na mysli pan Otakar Foltýn, když hovoří o lidech, které nazývá zombíky. On ví, že snaha tyto lidi přesvědčit, je marná nebo minimálně silně neefektivní, neboť případný výsledek nikdy nebude odpovídat vynaložené energii. Proto to ani není jeho práce.
Dezoláti jsou sice velmi snadno manipulovatelní lidé, takže by mělo být jednoduché je o něčem přesvědčit. Realita je ovšem taková, že jsou snadno manipulovatelní pouze jedním směrem. Vytvořme si vlastní pracovní konspirační teorii, která bude do značné míry respektovat jejich principy a vnímání světa. Vyberme si například tvrdé jádro antivaxerů. To jsou takoví antivaxeři, kteří tvrdí, že vakcíny byly primárně vyvinuty za účelem eliminace části populace. Toto samozřejmě netvrdí průměrný antivaxer. Ten se spokojí s tím, že všechno zlo vakcín spočívá v pouze nedostatečném procesu testování nových vakcín (zejména z hlediska času) nebo v principu mRNA, který vidí jako potenciální riziko, což není nic neracionálního a už vůbce nelze takového antivaxera nazvat dezolátem (nejsou-li splněny další nezbytné podmínky). Ale skutečně mezi antivaxery existují extrémisté, kteří tvrdí, že elity chtějí vyvraždit společnost, není to žádný imaginární „slaměný panák“. Pojďme tedy vymyslet onu naši konspirační teorii...
Předpokládejme, že elity skutečně chtějí vyhubit část společnosti. Pokud takovéto konstrukci věříte, pak je tu jedna špatná zpráva – pokud by takový záměr elity skutečně měly, pak takovému osudu stejně neutečete. Existuje 1 000 způsobů, jak takového cíle dosáhnout. Já být členem takového spolku, nechám vyvinout opravdu smrtelný virus, tedy nic na způsob SARS-Cov-2. A samozřejmě spolehlivou vakcínu. Čas mě příliš tlačit nebude, protože je jen na nás – elitě, kdy tento virus vypustíme. Po vypuštění viru v nějaké vzdálené oblasti, aby nepostihla skupinu, kterou postihnout nemá, spustím očkovací proces a nechám naočkovat pouze vyvolené. Takovýto přístup má několik logických výhod. Za prvé – na rozdíl od teorie vražedných vakcín (dále jen TVV), kdy by hrozilo, že pokud tyto vakcíny obsahují něco škodlivého, je jen otázkou času, kdy nějaká laboratoř (nebo spíše vzhledem k rozšíření hned několik laboratoří) reálně takovouto proradnost odhalí, což jednak naruší celý proces a navíc vystavuje autory takového očkovacího plánu riziku postihu, tak v případě naší teorie je vakcína naopak spásou a vše je z tohoto pohledu čisté. Za druhé – zatímco v prvním případě nastane situace, že dojde k eliminaci poslušných hloupých ovcí, které se ochotně nechají „nabodat“, tak chytří vzpurní antivaxeři přežijí, což jde samozřejmě proti záměrům zlých elit, tak v naší konspiraci jsou eliminováni právě tito „lidi s vlastním rozumem“ a poslušné ovečky k pozdějšímu využití zůstanou. Čistá práce!
Z hlediska míry konspirací jsou obě tyto teorie rovnocenné. Z pohledu zlých elit je naše teorie prakticky mnohem výhodnější. Je zřejmé, že tyto teorie jdou proti sobě a nemohou platit současně. Jaký by ale měly praktický dopad, kdyby byly vypuštěny současně, ze zhruba stejně důvěryhodných zdrojů a byly stejnou intenzitou propagovány? Obě teorie zahrnují klasickou nezbytnou nedůvěru v elity, které jsou vyobrazovány jako zlo mnohdy až usilující o náš život. Obě obsahují scénáře, které lze snadno vytvořit v teoretické rovině, ale velmi těžko realizovat prakticky (což konspirátorům nikdy nevadí). Byly by dezinfo komunitě stejně úspěšné?
Kdo se dlouhodobě pohybuje na dezinformační scéně, ví, že odpověď zní – ne! Jistě by se vytvořily dva tábory, z nichž každý by věřil pouze jedné z nich (našli by se i tací, co nemají problém uvěřit oběma současně), ale naše teorie by mezi antivaxery většinově selhala. I když je stejného charakteru jako TVV, narušuje základní principy. Obsahuje sice pro dezoláty velmi atraktivní myšlenku – elity primárně cílí na nás, protože jsme mazaní a máme vlastní názor, zatímco poslušné ovce nechávají být. Zároveň ale, pokud by tato teorie byla reálná, pak jsou naši antivaxeři jednoduše v pr...pytli a naprosto bezradní. Nemohli by s danou situací vůbec nic dělat, nemohli by se hrdě postavit na odpor a vakcínu odmítnout, byli by vlastně nuceni se po ní pídit, pokud by tedy chtěli přežít. Nebo by se naopak museli různými komplikovanými a potupnými způsoby vyhýbat nákaze (použití respirátorů, vyhýbání se kontaktu,...), což by nutně silně omezilo jejich svobodu. Toto je velmi nekomfortní situace, kterou by drtivá většina antivaxerů nebyla schopna přijmout. Tím myslím přijmout tuto teorii, nikoliv vyrovnat se se situací, pokud by reálně nastala. Navíc vakcína je pořád produktem těch zlých elit. Nejspíše by se tuto situaci snažili vyřešit co nejjednodušeji a začaly by se šířit zaručené recepty, jak pomocí nějakého volně dostupného léku či běžného prostředku nákazu porazit. Část takto postižených by byla ochotna se nechat očkovat, pokud by taková vakcína byla vyvinuta Ruskem. Pokud by ovšem nezůstalo jen u teorie ale taková situace by skutečně nastala a nákaza začala vraždit vysoké procento nakažených, pak by se stejně i toto tvrdé jádro nechalo naočkovat.
Zásadní problém pro všechny příznivce konspiračních teorií o neomezeném vlivu elit je, že pokud by elity měly opravdu takovou moc, jakou jim tyto konspirace přisuzují a zároveň nás opravdu chtěly eliminovat, měly by tisíce možností, jak to provést a my bychom proti nim byli zcela bezmocní. Nemělo by tedy smysl se zabývat nějakým vzdorem, pakliže nemáte v plánu od základu změnit svůj životní styl a jít žít někam do pralesa daleko od civilizace. Dalším problémem je, že v konspiračních teoriích znamená vzdor vůči elitám vždy správnou cestu, naopak přizpůsobení se je znakem slabosti a stádnosti (navzdory tomu, že samotní konzumenti konspirací naopak právě vykazují všechny znaky stáda). Tento princip je předvytvořen už předem, protože konspirace fungují opačně než věda a její pozorování a pokud realita začne vykazovat znaky, které ji (konspiraci) nenaplňují, je zavržena jako podvod, manipulace, lež. A toto naše konspirace, i přesto, že je jinak obdobně pitomá jako TVV, narušuje. Další ranou konspiračnímu egu zasazuje fakt, že narativ „my máme řešení“ je nahrazen „oni mají řešení“. A to prostě neklapne! Poučení? Přesvědčit dezoláta by nikdy nemělo být vaší prioritou. Nezáleží na tom, jak jste či nejste šikovní či informovaní. Toto prostě nemáte ve svých rukou.
Josef Ulman
- Počet článků 55
- Celková karma 25,37
- Průměrná čtenost 1993x
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.merridium.eu/?groupId=idnes