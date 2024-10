Další díl Sit-Down comedy Jindřicha Rajchla

Známý manipulátor Jindřich Rajchl přišel před cca třemi týdny s novým dílem svého komediálního Sit-Down formátu. Ten se od známějšího Stand-Up liší jednak tím, že protagonista sedí a dále absencí živého publika.

Původně jsem se k tomuto videu nechtěl vyjadřovat, protože je jen jedním z jeho mnoha videí a svou absurdností nijak výrazně nevybočuje z řady. Nicméně na diskuzích (samozřejmě tématicky zaměřených) potkávám spousty diskutérů, kteří přesně těmito rajchlovinami argumentují. To je vůbec komická věc, že tito lidé vlastně celou dobu tápou, pak nějaký jejich guru, v tomto případě Rajchl, odvysílá nějaké video a najednou se objeví spousta vysoce informovaných a světa znalých diskutérů, kteří ze sebe chrlí přesně to, co jim guru nakukal jako přes kopírák, takže už dopředu víte, jak budou argumentovat. Jak jsem řekl...je to úsměvné…

O čem toto video je? Ve zkratce – Rajchl, který „není proruský“ povídá to, s čím už před rokem přišel Putin a sice, že dohoda o míru s Ukrajinou byla v dubnu 2022 na spadnutí, přičemž Ukrajinci do toho náhle hodili vidle a udělali to údajně proto, že je zlý Západ prakticky donutil dále bojovat a zejména válečný štváč B. Johnson měl na tomto největší podíl. Čili samozřejmě za válku může Západ a nikoliv Rusko. Ale, jak jsem řekl, Rajchl není proruský, jak o sobě sám tvrdí, takže buďme rádi za tento objektivní přístup. Dále zmiňuje, že podmínky pro mírovou dohodu byly v té době daleko výhodnější než jsou dnes a dokonce si dovolil zaspekulovat, že kdyby Ukrajina podepsala onu dohodu v dubnu 2022, tak nemusela ztratit žádnou část svého území. Zelenského pak nazývá loutkou, která pouze plní pokyny Západu, avšak nevysvětlil, proč mu tedy Západ nejde na ruku, když vlastně Zelenský nemá svůj názor a pouze prezentuje to, co Západ po něm chce. To je logický rozpor, který ale lidem nepoužívajícím logiku vlastně z principu ani nemůže vadit. Rajchl tvrdí, že Rusko chtělo mír a Ukrajina chtěla záruky. Tyto záruky mělo garantovat jak Rusko, tak několik západních zemí (konkrétně zmínil jen Británii) a měly být ještě silnější než je článek 5 (tvrdí on), který je součástí smlouvy NATO. K tomu dodal, že tento ukrajinský požadavek naprosto chápe, považuje ho za opodstatněný a že by na místě Ukrajinců požadoval totéž. Za důvod, proč všechna jednání zkrachovala, považuje situaci, kdy měl přijet do Kyjeva Boris Johnson a říct „my s nimi nic podepisovat nebudeme, prostě válčete dál“. Protože žádný novinář přítomen nebyl, Rajchl se odvolával na rozhovor s ukrajinským poslancem Davidem Arakhamiou, který se jednání účastnil.

Takže pojďme na to analyticky…Pamatujete si na ty články z dubna 2022, kdy se psalo, že se blíží konec války a že stačí už jen pár posledních podpisů? Ne? Ani nemůžete, protože žádné takové články nevyšly. Ano, jednalo se o míru, ano, bylo dosaženo dílčích shod, ale konec války byl stále v nedohlednu. Možná některá média přikládala jistému pokroku větší význam, než si situace zasloužila, a tak mohla klidně jako clickbait vytvořit nadpis, že dohoda o míru se blíží, nicméně jak naše tak i ruské zdroje informovaly, že situace ještě neuzrála ani do fáze, kdy by se měla uskutečnit jednání na nejvyšší úrovni. Rok poté se na summitu v Africe vytasil Putin s nějakým papírem a tvrdil, že dohoda byla již na stole. Pokud by tomu tak opravdu bylo, pak by zcela jistě ruská propaganda už v dubnu 2022 informovala o tom, že Rusko mělo zájem o mír a Ukrajinci to celé zcela nečekaně zazdili a vykreslili by takto Ukrajince jako ty, kdo prodlužují válku. Zároveň měl Putin dost času už tenkrát mávat oním tajemným papírem a zveřejnit jeho znění (což neudělal dosud). To se nestalo. Místo toho informovala ruská média, že konečná dohoda prostě není na stole. Po roce (!!!) Putin s papírem přišel a Ukrajince obvinil, že porušili dohodu (jak mohli porušit něco, co nebylo podepsáno?). Putin tím vlastně vysvětloval, proč tehdy (když měli logistické problémy) stáhli svá vojska mířící na Kyjev. Čili Rusové začali sami od sebe plnit dohodu, která ještě nebyla ani podepsaná (to zní logicky, ne?). Nad tím se pozastavil i zmiňovaný David Arakhamia, na kterého se Rajchl odvolává, v nesestříhaném videu, když si klade ty samé otázky (tedy proč s tím rok otálel a proč nezveřejnil obsah). Ano, dezoláti rádi prezentují videa sestříhaná tak, aby to podporovalo jejich verze příběhu. Nesestříhané videa jsou obecně jejich velkým nepřítelem. A když už je řeč o nesestříhaném videu, když dostal David Arakhamia otázku, proč tedy Ukrajinci napřistoupili na ruskou nabídku, odpověděl, že Rusko mimo jiné požadovalo po Ukrajině neutralitu a že nikdy nevstoupí do NATO, což je v rozporu s aktuální ukrajinskou ústavou (nicméně Ukrajinci byli ochotni toto udělat). Jako další a zásadní důvod zmiňoval fakt, že Ukrajina Rusku prostě nedůvěřuje a že má podezření, že pokud se ukrajinská armáda stáhne, umožní tím Rusku pokračování okupace. A až v souvislosti s tímto zmínil příjezd Borise Johnsona do Kyjeva, který měl pronést, že Británie s Ruskem prostě nic podepisovat nebude a že mají prostě válčit dál. A teď co Rajchl Západu vlastně vyčítá? On, ač sám Ukrajinu nechtěl v NATO a v žádném případě nechtěl, aby vojáci ČR bojovali za Ukrajinu, chtěl po západních zemích, aby se zaručily a garantovaly Ukrajině bezpečnost rozsahem ještě nad rámec článku 5 smlouvy NATO (což tvrdí on sám) včetně vyhlášení bezletové zóny, kterou již Západ odmítl na začátku války. A tím, že to tyto země (jmenovitě UK) tedy odmítly, tak je označil za válečné štváče a příčinu pokračování války. Jestli tohle není pokrytectví nejhrubšího zrna, tak už opravdu nevím co. Navíc...docela by mě zajímalo, kdyby k podpisu došlo, Rusko by naplnilo obavy Ukrajiny a pokračovalo v invazi a ze strany západních zemí tedy mělo dojít k naplnění ze smlouvy plynoucích závazků, jak by se k tomu tento kašpar stavěl. Tím spíše, pokud by třeba bylo jedním z garantů NATO (to jen spekuluji, nic takového nikdo nenavrhoval, ty západní země měly být garanty samy za sebe, nikoliv jménem aliance). Každopádně jako hlavní důvod krachu Arakhamia uvedl to, že Rusku prostě nevěřili (kdo by taky Rusku po všech těch zkušenostech, kdy do poslední chvíle tvrdilo, že invazi nechystá, věřil, že...snad jen voliči Rajchla nebo Konečné).

Ještě se vrátím k tomu, že kdyby Ukrajinci podepsali dohodu o míru už v dubnu 2022, tak by to bylo pro Ukrajinu mnohem výhodnější než dnes, kdy jsou podmínky pro vyjednávání údajně mnohem horší. Na základě čeho Jindřich Rajchl toto tvrdí? V čem konkrétně jsou nyní ruské požadavky tvrdší než byly tenkrát? Do toho ještě zmiňuje, že oni jako strana měli vlastní návrh mírové smlouvy. Já se tedy nedivím Zelenskému, že se vzdal kariéry komika, protože v takové konkurenci skutečně nemohl obstát. Jen bych uvítal, kdyby šel pan Rajchl opačným směrem a z politika se stal profesionálním komikem. Jde mu to nesrovnatelně lépe a jistě by získal více než svá obvyklá cca 2%.

Původní odkaz na Rajchlovo video (nemůžu ověřit, mám ban, na svobodu slova si dezoláti nehrají)

Rozhovor s Davidem Arakhamiou, sice také nekompletní, ale zůstal zachován kontext

O míru se jednalo, ale podmínky stanovené Ruskem byly pochopitelně nepřijatelné