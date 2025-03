Borci s „jiným názorem“

Několik lidí mi vyčetlo, že jsem si vybájil nějaké dezoláty a že ve skutečnosti je všechno zcela jinak...

Tady se ale úplně neshodnou – jedna část tvrdí, že takové bytosti vůbec neexistují (něco jako vodník, hejkal nebo lesní víly) a druzí, že existují, ale jsou to prostě jen lidé s „jiným názorem“, které se jejich oponenti (jako já) akorát snaží nějak zaškatulkovat a dehonestovat. Pojďme se tedy na ty lidi s „jiným názorem“ podívat blíže. Všechna tvrzení pak můžete zkontrolovat po rozkliknutí odkazů, kdo je línej, může pouze kouknout na obrázky dole v článku.

Byl jednou jeden pán a ten se jmenoval Zdeněk Pohlreich. Upřímně – byl docela sprostý a byl takový vždycky. Spousta lidí ho kvůli tomu neměla ráda i přes jeho dílčí kvality. Dá se to pochopit. Existuje ale skupina lidí, kteří ho právě pro tuto vlastnost rádi měli, protože prý není žádný sluníčkář a nebojí se říct svůj názor, což se v dnešní hyperkorektní době jistě cení. Ale všeho do času. Pro lidi této skupiny se stal vyvrhelem prakticky z minuty na minutu. A co že tuto radikální změnu způsobilo? Prasklo na něj nějaké pohlavní zneužívání? Finanční podvody? Nebo snad někoho fyzicky napadl? Ale kdeže... Stačilo pár protiruských vět. A hned je z něj „čurák, kokot, zmrd, hovado,...“. O úrovni autorů těchto slov nesvědčí pouze použitý slovník, ale zjevně mají obrovský problém i s pravopisem, což o obsahu jejich hlav vypovídá ještě více než samotné vulgarity. Podobná situace je v i následujících případech.

Ještě hůř dopadl jistý hokejový brankář, kterého sice „v době Nagana“ každý vlastenec zbožňoval (a to doslova – dav skandoval Hašek je Bůh, Hašek na hrad, apod.), avšak dnes na něj dezolé scéna útočí ve velkém (použitý slovník je prakticky totožný s výše uvedeným). Zde bych uznal, že Hašek to přehání a jeho postoje jsou až iracionální, ale fanatismus s jakým je dehonestován, je za hranou zcela jednoznačně.

Kdo by neznal Ondřeje Vetchého? Je to aktuálně pátý nejoblíbenější český herec. Je to člověk bez jakýchkoliv skandálů, morálních prohřešků, kontroverzí. Ale i z něj se stal vyvrhel. Rozhodl se totiž založit sbírku na drony pro pomoc napadené zemi. A to se přece nedělá. Mezi dezoláty je tento herec možná úplně nejnenáviděnější ze všech, jak ostatně opět vyplývá z FB diskuze pod kterýmkoliv článkem o něm. Opravdu kterýmkoliv. Nenajdete tam jediný, pod který by se v hojném počtu nenacpali dezoláti. Dokonce i na výhrůžky smrtí došlo. A ušetřeny bohužel nezůstaly ani jeho děti. Ale tak nedělejme z komára velblouda, je to přece ten – jiný názor, ne?

Chcete se stát vyvrhelem i vy? Není problém! Naopak, je to velice snadné. Nepotřebujete pro to udělat vůbec nic. Teda vlastně jednu jedinou věc přece... Znáte youtubera s přezdívkou CzechCloud? Někdo možná ano, někdo ne. Není to žádná celebrita. Je to obyčejný týpek, který má kanál na Youtube, kde probírá hraní her i situaci ve světě. Stačí však jedno video, kde pronese „Běloruský volby jsou úplně stejná fraška jako ty ruský“. Není třeba nic dalšího dodávat, aby se na něj vrhla celá smečka či spíše několik smeček proruských dezolátů. Já rozumím tomu, že se lůza vyhrazuje proti politikům. Že jim nadává, že na ně svádí svou vlastní neschopnost a viní je ze všeho zlého, co se na světě děje. Je to jednoduché a pokud jste sami jednoduší, pak je to pro vás asi i přirozené. Ale tohle je úplně normální chlap, který nemá na nic vliv, na nikoho neútočil, nikoho neurazil, jen prostě řekl – svůj názor...Proč s tím zrovna dezoláti mají problém?

Aby těch absurdit nebylo málo, dezoláti si dokonce dělají seznamy názorově nepohodlných. Jeden z nich aktuálně koluje po „vlasteneckých“ fórech. Samozřejmě patřičně doplněn o komentáře o zaprodancích a ukrofašistech. Mezi údajné „ukrofašisty“ patří i takové osobnosti jako je Dana Drábová. Takže vlastně dobrá společnost.

Zdroj: uživatel Beruška, Muskova síť X

Všimněte si, jak je ten seznam krásně seřazen podle abecedy a to ještě podle křestních jmen. Co je na tom tak zajímavého? No asi to, že jeho autor ho jen tak nevyzvracel z hlavy, ale že si skutečně dal tu práci a někde na svém PC si udržuje seznam umělců, kteří se někdy vyjádřili proukrajinsky, případně protirusky. Co asi takový člověk musí v té své palici mít, aby si nějaký takový seznam vytvořil? Bohdalovou tam dal pro jistotu 2x. Zřejmě jednou řekla něco proruského a jednou proukrajinského. Ono vůbec je zajímavý ten fenomén, že čeští „vlastenci“ fandí Rusku.

Samozřejmě vždycky se najde někdo, kdo nemá rád toho či onoho člověka. Já sám některé lidi ze seznamu moc nemusím, i když třeba stojí na stejné straně. Ovšem neútočil jsem na žádného z nich (bez ohledu na stranu). Jsou lidé, kteří mají za zlé třeba Jaromíru Nohavicovi údajnou spolupráci s STB nebo fakt, že přijal cenu od Putina. Určitě by se dala udělat kompilace z dehonestujících příspěvků pod nějakým článkem o jeho osobě. Ale taková smršť nenávisti to rozhodně není. Navíc spolupráce s STB se objektivně dá považovat za něco negativního, co mohlo tenkrát druhým zničit kariéru. Na sdělení, že volby v Rusku byly zmanipulované, objektivně nic nemorálního není.

To je právě ten paradox. Zmiňovaní lidé nic neudělali a nikomu neublížili, měli prostě jen jiný názor. Čili ti stejní lidé, kteří se pohoršují nad tím, že někdo někoho nazývá dezolátem a tvrdí, že jsou to jen lidé s jiným názorem, mají obrovský (a řekl bych nepřekonatelný) problém jiný názor tolerovat. Často vyloženě lžou, což jsem v jiných článcích nejednou dokázal, argumentačně jsou zcela jaloví, dokážou říct „to je ale blábol“, ale tím končí. Už nedokážou říct, co konkrétně je špatně a proč. Když je o argument požádáte, tak buď hrají roli mrtvého brouka, nebo stočí debatu k něčemu jinému, jindy se vás naopak snaží zahltit profláknutými odkazy na 100x vyvrácenou lež, ale nikdy vám na přímou otázku přímo neodpoví. Ti největší „hrdinové“ vás pak vyzvou, ať si důkaz toho, že váš oponent mluví pravdu, najdete sami a pokud do nedokážete (protože neexistuje), tak je to prostě tím, že jste neschopní. Co na tom, že v používání vyhledávačů jste mnohem zběhlejší než oni sami, neboť využíváte Google API v práci nejen jako pouhý uživatel ale i jako vývojář.

Jakou výmluvu by teď a tady dezoláti vygenerovali tváří v tvář těmto faktům? Jedna z nejčastějších reakcí bývá „hele, ale já takový nejsem“. Pak je otázkou, proč se takový člověk cítí dotčeně, když o něm zjevně nemluvím, hovořím-li o dezolátech. To je jako bych se já cítil dotčeně, když někdo mluví o, jak oni říkají, libtardech. Dotčeně se můžu cítit až tehdy, když mě tak někdo přímo nazve. Nejsem zastáncem pozitivní diskriminace, kvót, nefandím BLM, nejsem promigrační a v současné podobě nepodporuji ani green deal. Proč bych se měl cítit dotčeně, když někdo hovoří o libtardech?

Dalším možný argumentem by mohlo být tvrzení, že se jedná jen o pár pitomců. Ne, nejedná. Pokud si najdete články o některé osobě z pravé strany seznamu, pod každým z nich naleznete gejzír nenávistných projevů. Takže až budete příště zase chtít vědět, o kom že to mluvím, tak v odkazech jich naleznete spousty. Ano, právě o nich.

EDIT: zde se měla nacházet galerie, která přímo obsahovala vulgární příspěvku. Bohužel mi byl článek stažen, ovšem ne kvůli použití vulgarit, ale kvůli autorským právům. Nicméně vše podstatné je stejně uvedeno v odkazech použitých v článku, jen z toho teď bohužel není přehledná kompilace jako původně.