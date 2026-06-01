Bez lží a manipulací by to asi nešlo…
Prezident Petr Pavel není člověk, kterého bych bezmezně obdivoval. Ve druhém kole prezidentských voleb jsem mu ale dal svůj hlas a nelituji toho. Považuji ho, po do sebe zahleděném Klausovi a buranském Zemanovi, za jiný level, byť bych dokázal uvést několik konkrétních skutků a postojů, které mi na něm vadí. Petr Pavel není vulgární, není útočný ani jízlivý, přesto je mnohými považován za téměř démona. Vlastně byl dokonce několikrát vyobrazen jako samotný Satan. Pokud je ovšem pravda, že je až takový zloduch, pak nedokážu pochopit jednu věc. Pokud je někdo dostatečně špatný, stačí upozorňovat na jeho reálné chyby a činy, kterých se dopustil. Není nutné si věci vymýšlet. Pojďme se ale podívat, kdo že to stojí na opačném břehu.
Ano, jsou to pořád ti stejní staří dobří proruští dezoláti. Začalo to už při prezidentské volbě, kdy se netem šířila informace, že Petr Pavel náhle zemřel. Nedávno jsem zde psal článek o další lži, která úspěšně kolovala na celé české proruské scéně od Kubáska přes Bulíře až po Konečnou, že se měl Petr Pavel setkat s nechvalně známým ukrajinským podnikatelem v Malaze. Následovala spousta falešných fotografií, například ta, jak je Petr Pavel v hlubokém předklonu před Volodymyrem Zelenskym ve Vilniusu se spoustou hloupých komentářů ovcoidních diskutérů. No a poslední z dezinformací, na které jsem natrefil, je ze Slovenska, kde se šíří, že Petr Pavel vyzval k „sestřelování ruských satelitů“. Dokonce si na to pozvali dva „experty“ exministra Draxlera a politologa Chmelára, kteří měli tohoto slaměného panáka rozcupovat. Problém je jediný – že Petr Pavel nikdy nic takového neřekl. Vyjádřil se o nutnosti ráznějších zásahů ze strany NATO při narušování jejího území ať už drony či pilotovanými letouny Ruska a dále k odstřižení Ruska od západního bankovního systému a satelitní konektivity. Z kontextu jasně vyplývá, že se jedná o zamezení využívání systému Starlink apod. Čili jsou zde dvě možnosti. Buď jsou šiřitelé této dezinformace natolik hloupí, že nedokázali pochopit význam Pavlových slov, anebo tato slova překroutili záměrně, podobně jako tomu bylo při překroucení významu známého výroku o sviních Otakara Foltýna. Tak či tak to o těchto lidech nevypovídá nic dobrého, byť uznávám, že v případě lidské hlouposti je to částečně omluvitelné.
Znova a znova se potvrzuje, že fanatici stojící proti Petru Pavlovi jsou amorální, argumentačně impotentní a intelektuálně nedostateční (že zrovna oni se navážejí do hodnoty prezidentova naměřeného IQ, které má dosahovat hodnoty 107, jen dokazuje jejich absenci soudnosti). Pochopím lidi, kteří nemůžou prezidentovi odpustit jeho komunistickou minulost a jeho vyjádření se k okupaci z roku 1968. Jsem na tom stejně. Ovšem jak chce jakkoliv moralizovat člověk, který o někom šíří lži? Morální hodnota takového jedince je nulová či spíše záporná. Takový člověk, ať se nediví, že by si o něj jiný kolo neopřel. Je dopředu jasné, že až bude mít Petr Pavel novoroční projev, tito lidé už předem vědí, že bude špatný. Pokud v něm bude Petr Pavel smířlivý, budou kvákat o tom, jak vlastně nic neřekl a jen zopakoval předem připravené prázdné fráze. Pokud bude varovat před nějakou konkrétní hrozbou, bude mu vyčteno, že straší lidi, aby se pak mohl živit z atmosféry strachu. Pokud se vyjádří proti nějaké konkrétní škodlivé skupině, bude mu vyčteno, že rozděluje společnost a pokud se vyjádří proti Rusku, což je pro dezoláty to zcela nejhorší, pak bude špatný proto, že je válečný štváč, který nás žene do války. Proti předsudkům se nedá bojovat.
Není nejmenším překvapením, že k šíření dezinformací přispěl (dnes už můžeme říct – zasloužilý lhář) i Radim Fiala, který prohlásil, že Petr Pavel vyzval k raketovému útoku na Rusko. Doložit to samozřejmě nedokázal, jak už je u dezolátů pravidlem. Jak jsem se již vyjádřil v minulosti, hlavní problém je, že na tyto lidi a jejich sympatizanty nemají fakta žádný vliv. I když jim dokážete, že věc, které pevně věřili, je nesmysl, nijak to neovlivní jejich názor. Tito lidé si ani nezapamatují, že někdy v něčem neměli pravdu. Dále sami sebe budou považovat za prozřelé a za ty, co sebou nenechají manipulovat. Pokud jsou v úzkých (a to je u nich zcela standardní stav), tak prostě řeknou, že se s vámi nemíní bavit, protože jste zfanatizovaní.
Není to pokrytecké?
Josef Ulman
|Další články autora
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.dz-test.cz/?groupId=idnes