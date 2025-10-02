Bez ignorace reality nelze volit komunisty
V diskuzích se zastánci komunismu narážím na různé více či méně bizarní argumenty. Propagovat komunismus mi přijde jako hrát šachy a uvažovat pouze jeden tah dopředu. Dá se to, ale pokud váš soupeř není vyložený trouba nebo vás nenechá vyhrát úmyslně, tak velmi pravděpodobně prohrajete. Začneme trochu netypickým argumentem, se kterým se často setkávám.
U nás nikdy žádný komunismus nebyl!
Ačkoli s tímto argumentem se dá do značné míry souhlasit, moc nechápu, co tím chce protistrana říct. Ano, režim, který zde panoval, definici komunismu striktně nenaplňuje a totéž platí o ostatních zemích označovaných jako komunistické. Nebudeme tedy vycházet z toho, co je komunismus podle jeho definice, ale co reálně nakonec zahrnuje. K čemu dojdeme? Že země, které se o nějaký komunismus pokusily nebo se tak jmenuje jejich vládnoucí strana, jsou jeden zmar vedle druhého. Něco, co x-krát nefungovalo, se opět recykluje a lidi se stejným mindsetem znova a znova propagují něco, co přivedlo společnost k bankrotu. Ztroskotalo to Rusku, resp. Sovětském svazu, celém východním bloku, Severní Korea je jedna velká katastrofa, Kuba je průšvih,...Zde by bylo vhodné se pozastavit nad tím, že Německo bylo po válce rozděleno na dva státy, jejichž občané byli stejní Němci. Stejná genetická výbava, stejná mentalita (v době rozdělení). Přesto se z jednoho z nich stal ekonomický gigant a z druhého chudý příbuzný. Čím to asi bude? Možná režimem. Stejná situace v Koreji. Jeden národ, dva státy, diametrálně odlišné ekonomiky. Je to taková zvláštní náhoda, že podobný režim skončil vždycky špatně (africké státy jsem vynechal, ale tam tomu nebylo jinak). Nebo to mám brát tak, že předtím to prostě nebyli správní komunisti a teď už to bude jinak?
A co Čína?! Ha!
Ano, i Čína se svým komunismem sovětského typu zkrachovala. Jen to zjistila o dost dříve než země východního bloku. Už v roce 1978 započala rozsáhlé reformy a povolila soukromé podnikání. A byl to Západ, který Čínu postavil na nohy. Byť samozřejmě ne z dobroty srdce ale jako vedlejší produkt. Obrovský příliv investic a know how zejména z USA ale i dalších západních zemí znamenal raketový vzestup Číny. Ta se stala továrnou světa. Režim toto nejen umožňoval, ale i vyloženě podporoval. Tehdejší výhodou pro obě strany byla levná a dostupná pracovní síla. Čína má také obrovskou výhodu ve velikosti svého domácího trhu. V Číně dnes vládne autoritářský kapitalismus, byť strana, která má neotřesitelně vedoucí úlohu, se nadále nazývá komunistickou. Ale i Čína má své „Západní Německo“ či „Jižní Koreu“. Je jím Taiwan. HDP Taiwanu na hlavu je 33 440 $. HDP per capita pevninské Číny je 13 303 $. Čína má jistě obrovský potenciál a bez vlastního přičinění by tak obrovského růstu nedosáhla. Nejedná se ale principiálně o komunismus ale spíš autoritářský kapitalismus. Co by se ale stalo, kdybychom vystoupili z EU? Stala by se z nás další Čína? Přišel by příliv zahraničního kapitálu a mozků? Mohli bychom se spolehnout na náš obrovský domácí trh nebo politický vliv? Nebo bychom se stali izolovanou zemí? Pokud vás láká představa středoevropské Venezuely, určitě jděte do toho a volte Stačilo!
Po revoluci všechno rozkradli! Všechno!
Ono k tomu masovému rozkradení skutečně došlo, akorát to nebylo po revoluci ale před. Říká se tomu znárodnění. Ale tak už to prostě bylo a s tím nelze nic dělat. Věci, které nastaly po revoluci, nebyly vždy pozitivní a přinesly i spoustu negativních jevů. To nelze zpochybnit. Problém je v tom, že byly nevyhnutelné! Když už došlo k té velké krádeži soukromého majetku, muselo nutně dojít i k procesu opačnému – tedy privatizaci. A jelikož komunistický či socialistický režim neumožňoval občanům generovat kapitál, bylo logickým důsledkem, že velké firmy získal zahraniční investor, což je velice často komunisty a jejich fandy kritizováno. Pokud by k velkému komunistickému rozkradu nedošlo, tyto podniky by byly nadále v českých rukou a prosperovaly by. A nejen to, mnohé by expandovaly a naopak Češi by byli v roli těch „zahraničních investorů“ a dividendy by ve velkém proudily k nám. Čili k té tolik kritizované situaci by bez komunismu vůbec nedošlo. Šlo to udělat nějak jinak? Jistě...Podniky mohly být cíleně svěřeny do českých rukou (třeba do rukou původních zaměstnanců). Vedení podniku by dál zastávali kovaní komunisté, běžní zaměstnanci by vlastnili akcie. Krásná představa. Co by se s takovým podnikem stalo na volném trhu, je asi zřejmé. Navíc...úplně vidím, jak zástupci nějakého gigantu, třeba společnosti Unilever, přijdou za čerstvým majitelem právě nabyté mlékárny, který do té doby bral plat okolo 5 000 Kč měsíčně a řeknou mu „Tady máš 100 milionů, prodej nám mlékárnu“ a on by řekl „Ne! Já su hrdý Čech, ňa si nějakými blbými sto miliony nekúpíte! A když sa naseru, tak vám ani to mléko neprodám!“. Nějaký jiný nápad, jak to udělat?
Jenže před revolucí jsme mělo všechno svoje a byli jsme soběstační!
Ano, byli jsme soběstační ale zaostalí. Ano, podniky nějak fungovaly, ale jakmile byly vystaveny tržnímu prostředí, neustály to. I kdybychom měli kvalitní produkt a dokázali ho vyrobit za nízkou cenu, je tady konkurence a pro boj s ní potřebujete daleko víc. Marketing, servisní síť, důvěru zákazníka,...A samozřejmě konkurence byla mnohdy mnohem dál. Pokud se podíváme na různé dokumenty o tom, jak vznikala Škoda Favorit, Tatra 700 nebo Škoda Xena, zjistíme, že podmínky byly šílené a vývoj připomínal spíše nějaký amatérský klub nadšenců (aniž by chyba byla v samotných vývojářích). Často se můžeme setkat třeba se zemědělci, kteří si stěžují na zahraniční konkurenci (pokud se tak děje v souvislosti s dotacemi, pak s nimi souhlasím) a že lidé raději koupí levné potraviny ze zahraničí místo toho, aby podpořili ty domácí. Jenže pak se podíváte do jejich garáží a tam – John Deere, Fendt, Case, New Holland,...Proč nemají Zetory? Stejně tak brzy po revoluci, kdy ještě žila značka LIAZ, vyměnily firmy tyto kamiony za Volvo, Scanii, MAN či Mercedes. Proč to udělali? Ano, soběstačnost fungovala, ale jen proto, že nabídka byla omezená a chráněná před konkurencí.
Můžeme to okecávat, můžeme vyčítat polistopadovým vládám spoustu věcí a klidně i oprávněně, ale komunismus reálně zničil republiku. To je prostý fakt.
Josef Ulman
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.merridium.eu/?groupId=idnes