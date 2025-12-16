AllatRa není proruská sekta
Zatímco například o událostech na Ukrajině jsem zhlédl stovky videí a přečetl neméně článků, tak o této sektě či od této sekty jich bylo jen okolo dvaceti (nepočítám ta, která jsem „proskákal“ jen pro zběžný přehled). Přesto si troufám nesouhlasit s mnohými lidmi z naší komunity, i když se s nimi v jiných tématech shodnu téměř na všem. Ale pojďme na to postupně.
Co je to AllatRa?
AllatRa je sekta založená v Kyjevě Igorem Danilovem. Má hybridní charakter, kdy se snaží spojovat různé nesourodé skupiny, které vyznávají zcela odlišné principy a hodnoty. Náboženské (zahrnují prakticky všechna známá náboženství), skupiny věřící v kontakt s mimozemšťany, ezoteriku i skupiny věřící v konspirační teorie všeho druhu. V podstatě se dá říct, že za spojence považuje všechny protisystémové skupiny a naopak za nepřítele považuje mainstream. Samotný pojem AllatRa se z rétoriky jejích členů v posledních letech téměř vytratil a byl nahrazen pojmem Tvořivá společnost. Tvořivá společnost má být produktem této sekty a jedná se o utopickou společnost, která se oprostila od konzumního způsobu života, klade zásadní důraz na ekologii, svobody a práva člověka, sjednocení lidstva v jeden celek, který bude lépe odolávat globálním hrozbám, odstraní chudobu, války, nemoci a všechna všudypřítomná negativa. Myšlenka sama o sobě tedy není nic nového. Pokud byste chtěli zhlédnout všechna videa, která tato sekta vyprodukovala, jste zcela bez šance. Jsou to obrovská kvanta dat včetně několika knih. I na poměry AllatRy „krátké video“ má běžně 3 hodiny. Některá videa mají dokonce 15 hodin! Problém těchto videí je, že obsahují téměř výhradně balast bez nějakých konkrétních věcných informací.
Asi hlavním sdělením celého tohoto video maratonu je popis nejaktuálnější kataklyzmatické hrozby, které lidstvo čelí a která může pro lidstvo znamenat absolutní zkázu a tedy jeho konec. Tato hrozba je označována jako klimat (sic!). Nejedná se o starou známou klimatickou krizi ala Greta způsobenou zvyšováním obsahu CO₂ v atmosféře a následného globálního oteplování. Tedy...o globální oteplování včetně všech následků se jedná, ale není podle AllatRy způsobeno lidskou činností ani zde není žádná souvislost s oxidem uhličitým a dalšími skleníkovými plyny, nýbrž se jedná o pravidelný přírodní cyklický jev, který lidstvo zažívá poprvé a není schopno jej žádným způsobem ovlivnit, pouze právě díky Tvořivé společnosti musí využít všech svých znalostí a pokroku k tomu, aby eliminovalo negativní důsledky, které tento nevyhnutelný jev přináší. Efektivnímu řešení má ale bránit konzumní společnost a zejména světové elity, které údajně pravý stav věci tají za vydatné pomoci vědců – kolaborantů, kteří svádí vinu za globální oteplování právě na CO₂, aby bylo možno vydělávat na (z jejich pohledu) pseudoekologických projektech a zneužívat utrpení lidí. Jak vypadá rétorika těchto „mírotvůrců“, se můžete přesvědčit sami. Výjimečně krátké video ke zhlédnutí zde.
Problémů celého konceptu Tvořivé společnosti je velmi mnoho a na různých frontách. Vlastně nesedí vůbec nic. Sekta chce vybudovat svět, ve kterém peníze vlastně ztrácí svůj smysl. Zároveň chce zachovat celosvětovou jednotnou měnu. Nemá být žádná centralizovaná moc (kdo bude spravovat onu měnu?), lidé mají mít právo na spoustu věcí od zdravotní péče po bydlení, zároveň mají mít maximum svobod. Pokud obecně narazíte na sektu, která hlásá podobné nesmysly, pak v 95% případů platí, že její představitelé kážou vodu a pijí víno a těch zbývajících 5% je na drogách. Zákony mají vznikat přímo od lidí, veškerý pokrok má sloužit všem. Rozpory v logice konceptu, kdy má být kladen důraz na maximální svobodu, zároveň mají existovat poměrně striktní pravidla, jak se mají lidé chovat, to vše zkombinovat s decentralizovanou mocí, jednotnou měnou a vymáháním těchto pravidel, by bylo na samostatný článek a mimo podstatu mého sdělení.
Proč si lidé z mé komunity myslí, že je tato sekta proruská?
Samozřejmě ne proto, že by všechno zlé pro ně automaticky pocházelo z Ruska (AllatRa je ukrajinská), ale mají pro to několik racionálních důvodů. Prvním je fakt, že představa, že globální oteplování nijak nesouvisí s lidskou činností, jistě nahrává dalšímu neomezeného používání fosilních paliv, což jistě poslouží jejich producentům a zejména Rusku. Další indícií je i to, že třeba česká pobočka Tvořivé společnosti natáčela videa s více než stovkou českých osobností z nichž úplnou náhodou jsou všichni prorusky orientovaní. Na první pohled to opravdu může vypadat, že je tato sekta proruská, ale existuje dost dobrých důvodů, proč lze tvrdit, že si ve skutečnosti hraje svou vlastní muziku a s Ruskem nemá nic společného. Tím prvním důvodem je, že pokud se podíváme do stejné sekce zahraničních poboček, zjistíme, že se o nějakou propagaci Ruska nejedná a lidé, se kterými organizace spolupracuje, se nevyznačují proruským postojem. Jedná se vždy o nějaké protistátní a protisystémové skupiny. No a pokud se vrátíme k české pobočce, platí vlastně to samé. Lze tedy dovodit, že klíčem pro oslovení konkrétních jednotlivců nebyly jejich proruské ale protistátní (nebo chcete-li protimainstreamové) postoje. Jako příklad bych uvedl třeba Soňu Pekovou, která se stala vyloženě oblíbenkyní sekty a která jim šla na ruku snad asi nejvíc. Dalším důvodem, proč by tato sekta neměla být spojována s Ruskem, je ten, že v samotném Rusku je její činnost zakázána. Což platí nakonec i o samotné Ukrajině, kde jsou členové sekty viněni z několika trestných činů, což vedlo k tomu, že zakladatel Danilov z Ukrajiny prchl a zakotvil nepřekvapivě na Slovensku. No a nakonec pokud jste opravdoví sado-masochisté a zabřednete do některého z těch ultradlouhých videí, zjistíte, že někteří členové Rusko vyloženě kritizují. Například zde. Pokud se vám na to nechce koukat, což chápu, tak vězte, že Dušan Valeček, což je nejvýraznější česká tvář této sekty, vyloženě kritizuje Rusko za dlouhodobé omezování lidských svobod, za perzekuce různých minorit nebo opozice, dále kritizuje ruské zákony a jejich vymáhání a dokonce omezování humanitárních a zpravodajských organizací včetně nadnárodní Human Rights Watch apod. To na proruskou organizaci opravdu nevypadá, byť jsem v žádném videu nenatrefil na jakoukoliv kritiku Putina a občas zazní i panslovanský narativ.
Osobně tedy sektu nijak nespojuji s Ruskem, je však společensky vysoce nebezpečná. Nejen, že systematicky podněcuje ke svržení elit na mezinárodní scéně, aktivita jejích členů již dávno překročila teoretickou rovinu. Její členové pronásledují své odpůrce a snaží se je společensky zdiskreditovat. Prvním takovým případem u nás byla snaha kriminalizovat investigativní novinářku Seznam Zprávy Kristinu Cirokovou, která se zabývala tématem sekt a jedna z jejích reportáží se týkala právě AllatRy. Tato novinářka vypátrala místo, kde na Slovensku žije Igor Danilov a měla s ním natočit rozhovor. Pikantní na celé věci je, že prokurátorka, která se případem na slovenské straně zabývala, byla sympatizantkou zmiňované sekty. Ještě odpornější případ se týká youtubera Jakuba Jahla, který se rovněž zabýval tématem sekt a tedy i skupinou AllatRa. Tady zašla sekta ještě dál. Natočila o Jakubovi několik diskreditačních videí, která byla široce sdílena nejen na českých ale i zahraničních webech. Jakub Jahl totiž působil jako dobrovolník v Africe, konkrétně v Tanzánii, kde pomáhal místním dětem. Směr, kterým se měla dehonestace aktivisty ubírat, byl tedy určen. AllatRa vyslala do Tanzánie dvojici samozvaných investigativních novinářů – David Bail a Markéta Vacková, kteří měli natočit video o údajných satanistických rituálech Jakuba Jahla a jak asi tušíte, zneužívání dětí. Toto zneužívání dětí mělo být velmi brutální (což je samozřejmě z podstaty věci samo o sobě), ale mělo zahrnovat zvláště nechutné fekální praktiky. Video obsahuje záběry výpovědí údajných Jahlových obětí a místních obyvatel. Video jako celek nepůsobí příliš věrohodně (s čímž se ztotožňuje i Policie ČR) a přístup místních, pokud se vše událo tak, jak popisují, je nelogický, avšak žádný vyložený důkaz pro nebo proti neobsahuje.
Paradox je, že ten samý David Bail, který Jakuba Jahla obviňuje z pedofilie, si zahrál i opačnou roli. Asi před měsícem totiž vydal knihu „Odhalení Michaela Jacksona“, kde se staví naopak do role obhájce. Michaela Jacksona popisuje jako velkého filantropa, který šířil dobro a proto se znelíbil elitám, které se ho rozhodly umlčet. A to tím nejohavnějším způsobem – obviněním z pedofilie (zde asi čerpal inspiraci). Kniha má dle jeho slov odhalovat pravdu a sdělit světu, kým skutečně Michael Jackson byl. Ne před objektivem, ale ve svém soukromí a nitru. David Bail popisuje MJ jako nějakého poloboha, přičemž sám tvrdí, že před tím, než začal knihu psát, vůbec netušil, kam zkoumání jeho života zavede.
Proč člen sekty vlastně píše knihu zrovna o Michaelu Jacksonovi? Smyslem knihy není sdělit světu pravdu, ačkoli se autor zrovna tímto ohání. Dokonce ani vylíčit MJ jako skvělého člověka, protože by mu byl nějak osobně sympatický. Cílem hry je to, co vždycky – obvinit „systém“ z toho, že likviduje lidi, kteří jsou proti válkám a nenávisti a mají vliv na miliony či dokonce miliardy lidí. Michael Jackson byl údajně „zničen“ právě kvůli těmto vlastnostem a dále naznačuje, že stejný osud potkal třeba i princeznu Dianu, jejíž smrt tedy nebyla nešťastná náhoda. David Bail, tedy jako stoupenec sekty, zneužívá popularity některých osobností, aby vykreslil establishment jako zlo, které zajímá jen vlastní zisk a které společensky či dokonce fyzicky likviduje každého, kde se zprotiví jeho principům a má společenský dosah. A právě tím, kolik fanoušků MJ měl v kombinaci s tím, že zemřel ne na vrcholu slávy, ale s pošramocenou pověstí (ať už oprávněně či nikoliv), se stal pro sektu zajímavým. Fanouškům takových celebrit stačí říct to, co chtějí slyšet, tedy že jejich idol byl skutečně dobrý člověk a ne pedofil zneužívající děti (zde se nestavím na žádnou stranu, život MJ neznám) a naopak špatný je systém, který se ho snažil zničit. Jde tedy o snahu získání sympatií davů na svou stranu. A teď si zahraji na proroka – pokud David Bail zůstane aktivním členem, tato kniha zcela jistě nebude poslední.
Je k zamyšlení, jak tato sekta přistupuje ke svým kritikům. Stálo jí za to vyslat minimálně zmiňované 2 lidi do Afriky, aby tam natočili kompromitující materiál na člověka, se kterým nemají celkem nic společného a který o ní pouze natočil kritické video (podobně jako paní Ciroková). Vůbec největším nepřítelem je podle nich Alexander Dvorkin, kterého opakovaně zmiňují v mnohých videích. Nechtělo se mi pátrat, co je to za člověka, takže o něm vím pouze to, co říká Wikipedie, ale „allatřané“ jsou jím vyloženě posedlí.
Pokud máte stále pochybnosti, zda je AllatRa parta bláznů nebo skupina racionálních lidí, kteří vidí dál, měli byste vědět, že allatřané tvrdí, že spolupracují s lidmi vesmírného původu (Anunnaki) a jedna z těchto bytostí s nimi vystupuje ve videích. Tou osobou je Žana Chvěšuk, která se vyznačuje mimo jiné tím, že má na videích „hadí oči“ a mrká vertikálně. Toto „postižení“ však zjevně nemá od narození, ale přišlo náhle, protože lze dohledat její dřívější videa, kde se nic podobného nevyskytuje a kde mrká normálně jako kdejakej Pepa. O tomto fenoménu se v jednom z rozhovorů vyjadřovala i známá molekulární bioložka Soňa Peková, která nepřekvapivě považuje vesmírné bytosti mezi námi za naprosto samozřejmou věc a vyzývá k toleranci vůči mimozemšťanům. Pokud bychom chtěli AllatRu považovat za seriózní organizaci a její poselství za něco, co stojí za zvážení, je otázkou, proč má tendenci vypomáhat si různými CGI a vytvářet zjevné fejky.
Závěr: AllatRa je nebezpečná sekta, která se snaží oslovovat libovolná antisystémová hnutí. Není součástí proruské dezinformační scény, ale hraje si na vlastním písečku svou vlastní hru, přičemž skupiny šířící ruské narativy podporuje právě proto, že jsou antisystémové a ne proto, že by vyznávala společné hodnoty nebo alespoň ne jako celek. Často vyzdvihuje muslimské či křesťanské organizace (kritizuje ale některé poměry uvnitř pravoslavné církve) a kriticky se vyjadřuje i k Židům (zřejmě proto, že je považuje za součást vládnoucích elit). Vůči svým odpůrcům se chová agresivně a to jak rétoricky, tak i prakticky, pokud má k tomu příležitost. Využívá popularity některých masově uznávaných osobností, kdy se snaží jejich fanoušky získat na svou stranu. Působí na rozsáhlém území, vytváří extrémně dlouhá videa s působivými záběry, která jsou technicky velmi dobře zpracovaná. Horší je to s faktickým obsahem, který je utopistický a v mnohém si odporuje, věcných informací tato dlouhá videa obsahují pramálo, ale existují (například bezprecedentní tání ledovců vysvětlují působením magmatu, apod.). Lidé jako Kristina Ciroková nebo Jakub Jahl by neměli zůstat osamoceni. Sekta nemá schopnost pronásledovat a terorizovat každého jednoho člověka, který se proti ní vyhradí. Pokud se naopak kritika objeví jen sporadicky, je zde riziko, že se členové sekty na takového kritika zaměří a budou ho systematicky pronásledovat.
Takže tak...jo a hlavně – buďte teda tolerantní k těm mimozemšťanům žijícím mezi námi.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-proruska-sekta-proti-youtuberovi-vede-ocernovaci-kampan-stat-mu-nepomuze-286646
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/youtuber-vs-sekta-allatra-soud-naridil-stazeni-videa-ktere-z-nej-dela-pedofila-a_2509040600_vdv
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-teren-unikatni-pohled-do-utrob-proruske-sekty-jak-masove-siri-konspirace-263449
Josef Ulman
Žopa!
Kdysi dávno jsem pracoval na Floridě, kde jsem měl na starost Čechy, Poláky, Mexičany a dvě ženy z Uzbekistánu. Co čert nechtěl, jednoho dne nám hurikán do týmu navál Rusa.
Josef Ulman
28 bodů a absurdní ruský narativ
Názory na příčinu války na Ukrajině se různí. Těch verzí je samozřejmě více, ale pojďme prozkoumat tři konkrétní a podívat se, jakou oporu mají v realitě a jak souvisí s „Trumpovými“ 28 body.
Josef Ulman
Proč se nemůžeme hnout z místa...
V práci děláme jednu takovou věc, kterou považujeme za naprostou samozřejmost – vyhodnocování. Vyhodnocujeme například využití systémových prostředků serveru...
Josef Ulman
My pravdu nechceme!
Rajchlova pornokauza ve mně ve svých počátcích nevzbuzovala vůbec žádný zájem. To se změnilo až když se kolem ní začaly šířit lži, nepravdy a dezinformace.
Josef Ulman
Velký vlastenecký výlet - obecné poznatky
Tak jsem konečně i já zhlédl dokument Velký vlastenecký výlet a toto rozhodně nebude jeho recenze, ale spíše shrnutí, co bychom si z něj mohli nebo měli odnést.
- Počet článků 70
- Celková karma 22,16
- Průměrná čtenost 1847x
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí.