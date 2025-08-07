70% lidí bude volit Stačilo!
Jednou z takových výjimek je můj vzdálenější soused. Tento člověk byl a stále ještě je poměrně inteligentní. Vystudoval vysokou školu ještě v dobách, kdy ji neměl „každý“ jako je tomu dnes, ale pouze elita se mohla pochlubit titulem inženýr. I přes již značný věk dokáže na uživatelské úrovni ovládat počítač, dříve býval velkým kutilem, jeho dílna je vybavena stroji a nástroji, které si sám navrhnl, vyrobil nebo alespoň upravil. V oboru silnoproudé elektrotechniky se na něj vůbec nechytám. Také je to velmi přátelský člověk, který každému pomůže, takže ho všichni, včetně mě, máme rádi. Před pár týdny mě jeho dcera požádala, abych se za ním stavil, že má nějaký problém s PC a strašně ho to obtěžuje. Tak jsem to udělal...
Problém s PC byl nakonec celkem banální a byl rychle vyřešen, takže zbylo dost času na politickou debatu. Štefan ze sebe chrlil kritiku vlády Petra Fialy, ale vlastně kritizoval i celý kapitalistický svět. Přesto, že věci vidím přesně opačně, nemůžu říct, že by některé jeho postřehy byly scestné. Vlastně s mnohými myšlenkami i souhlasím. Je to jako s demokracií. Demokracie není dokonalá, teoreticky země s osvíceným vládcem, může fungovat lépe, jenže praxe se od teorie značně liší a takovéto státní zřízení by se vždy nakonec zvrhlo. Co mě ale celkem šokovalo, bylo sdělení, že 70% lidí bude v nastávajících volbách volit Stačilo!. Chtěl jsem se tedy ujistit, zda se nesekl v desetinné čárce, protože 7% je bohužel u tohoto bizarního uskupení docela reálných. Ale ne! Opravdu myslel 70%. To mě překvapilo, protože on má sice jiné politické názory, ale když jde o čísla, tak se běžně nestává, že by se dopouštěl takto extrémních ústřelů. Byl jsem již sice na odchodu, ale „...tohle mi budeš muset, milej Pišto, vysvětlit!“. Tak se ho ptám – „jseš si vědom toho, že podle průzkumů volebních preferencí různé agentury připisují Stačilo! jen něco mezi 4.5 až 7 procenty!?“. A on řekl, že ano...Čili tady to vidíte...on si je vědom toho, že podle žádné agentury jeho oblíbenci nepřelezli 10% hranici, a přesto tvrdí to, co tvrdí. Na otázku, jak je to možné, odpověděl podle předpokladů, že průzkum je zčásti zmanipulovaný a zčásti se lidé stydí či bojí přiznat, že budou volit „komouše“. Takže se ho logicky ptám, jak ale došel k tomu extrémnímu číslu, které by mohl závidět i Babiš. Jestli si udělal vlastní průzkum nebo…? A on začal popisovat, jak se lidi začali „probouzet“ a jak je jich čím dál víc a dnes už je probuzená většina. Tak jsem pokračoval ve výslechu „...a mohl bych to probuzení vidět?“. Jistě! Štefan totiž není z těch, co by něco tvrdili jen tak. Na základě toho, že si něco přejí a následně si tomu přizpůsobují realitu. Pišta tedy zasedl k „opravenému“ počítači, dokonce má i svůj účet na FB a začal scrollovat. A byla to jízda! Každá zpráva na jeho profilu se týkala kritiky vlády, kritika pomoci Ukrajině, Konečná, Rédová, Sterzik,...přátelé sdílející stejné zprávy a hlásající stejné názory. Dokonalá sociální bublina. Jednolitost na zdi narušovaly jen občasné příspěvky zvířecích útulků, ale jinak tam nebylo opravdu nic mimo zmiňovanou oblast.
Chápu, že na základě volby přátel a facebookových algoritmů předkládajících stejný typ příspěvků, došlo ke zkreslení vnímání reality tohoto pána. Ovšem že až tak? Zároveň pocházím z regionu, kde se lidské hlouposti daří o něco lépe než ve zbytku republiky a komunisté zde měli vždy na růžích ustláno, možná v tom byla z jeho strany i nějaká míra nadsázky, ale pořád mi víra v to, že se Stačilo! stanou lídry v následujících volbách, přijde hodně ujetá. Navíc od člověka, který není žádný blbec. Dá se odhadnout, co tedy bude po volbách následovat. Štefanovi oblíbenci neuspějí, on to bude považovat za manipulaci, protože má přece „jasné důkazy“, že lidé se probouzejí a jeho víra či spíše nedůvěra v systém se zase o něco sníží respektive zvýší. Dále to ukazuje, jak jsou sociální sítě mocným nástrojem na vytváření sociálních bublin a samozřejmě zde hraje silnou roli i to, že on sám si úspěch těchto přejmenovaných komunistů přeje. Pokud by tedy facebookový algoritmus nabízel informace opačné, buď by to zřejmě považoval za manipulaci, kterou se FB snaží ovlivnit veřejné mínění, což je pravděpodobné, protože jeho přátelé jsou lidé se stejnými politickými postoji jako on sám, takže ti by ho utvrzovali v jeho přesvědčení, anebo by získal pocit, že svět se zbláznil a on patří mezi tu hrstku lidí, která si rozum přes všechny vnější tlaky dokázala zachovat.
Co je varující? Že Pišta není žádný absolvent VŠŽ, ale vzdělaný člověk, který celý život vykonával kvalifikovanou práci, který se ve stáří naučil obstojně ovládat PC, kterému to za střízliva v jiných oblastech stále ještě myslí. No a vyvstává otázka – co když jsem sám lapen v nějaké sociální bublině a všechny informace, které považuji za objektivní, jsou jen iluze podporované selektivním ignorováním podnětů nekorespondujících s vlastní představou a přáním? Možná má odchylka od reality není tak obrovská jako v případě Pišty, ale prostě tu nějaká je. Další otázkou je, čeho je samotná tato pochybnost znakem. Je znakem otevřené mysli, kritického myšlení a vzdoru konfirmačnímu zkreslení nebo naopak důsledkem nedostatečné analytické schopnosti?
Josef Ulman
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
