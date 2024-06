5 nejčastějších mýtů o USA šířených proruskými dezoláty

Téměř denně se setkávám s diskutéry argumentujícími snadno vyvratitelnými mýty. Jak tvrdí mnozí psychologové, snaha o vyvracení mýtů nemá téměř žádný efekt, ale přesto si neodpustím napsat na toto téma další článek.

Amerika rozpoutává války, protože je ekonomicky na dně a zbrojní průmysl táhne její ekonomiku

Ani náhodou! Tohle jsou vlastně dva mýty v jednom. To, že Amerika krachuje, poslouchám už přes 20 let a mnozí z nás ještě déle. Je to přání těch, kteří USA nenávidí, ale pořád se ne a ne naplnit (já vím, teď už to fakt přijde...teď už fakt!). Spojené státy jsou pořád nejsilnější světovou ekonomikou, možná budou brzy vystřídány Čínou, ale na tom není nic divného, když má tato asijská velmoc 4x více obyvatel. Pokud se podíváme na graf vývoje amerického HDP, je nejen rostoucí, ale navíc poměrně strmý. Pro ty, kdož nenávidí USA, je to jistě velmi frustrující pohled, proto se snaží americkou prosperitu shodit alespoň morálně, zdůvodnit vyděláváním na válkách nebo obecně zbrojení. I tady jsou dezoláti zcela vedle jako ve kterékoliv jiné oblasti. Zbrojní průmysl se na americkém HDP dlouhodobě podílí necelými 2%. Je to málo? Jak se to vezme. V absolutních číslech se samozřejmě jedná o vysoké částky, ale žádný tahoun ekonomiky to zrovna není. Mimochodem příjmy z cestovního ruchu jsou o něco vyšší (necelá 3%) a ještě jsem neslyšel nikoho tvrdit, že Amerika je zemí, která žije z cestovního ruchu. Ani největší zbrojařské firmy se nevešly do americké TOP 50. Nejvýše se podle očekávání nachází Lockheed Martin (84. pozice) následovaný Boeingem, který navíc ještě není úplně typickou zbrojařskou společností. Kdepak! To, co dělá Ameriku Amerikou, jsou technologické firmy. Amerika je prostě technologický gigant. Momentálně nejhodnotnější firmou světa je Nvidia (či chcete-li nVIDIA), na druhém místě Microsoft, pak Apple, Google, Amazon,...prostě v Top 10 jen dvě firmy nejsou americké. Jestli někdo nechápe, že právě tohle je příčinou prosperity Ameriky, pak je prostě...ne zrovna bystrej. Ne, Amerika války vážně nepotřebuje. Američtí miliardáři rýžují na něčem úplně jiném a ty částky se pohybují v úplně jiných řádech.

Čína má USA v hrsti! Vlastní obrovský americký státní dluh, který USA nikdy nebudou schopny splatit

Americký státní dluh je jistě obrovské číslo. Jeho absolutní výše řadí USA na špici v zadluženosti. Jenže absolutní výše státního dluhu je nepodstatný ukazatel. Podstatnější je jeho poměr k HDP. Amerických 124% je polovina oproti japonskému dluhu, z evropských zemí jsou na tom hůř Řecko a Itálie, vyšší dluh má třeba i Singapur. Ale pořád je to špatné, o tom není pochyb. Otázkou je, jak je to s tou Čínou. Čína pro USA jistě představuje jak vážného ekonomického konkurenta, tak i bezpečnostní riziko. Jak je to ale s tím státním dluhem? Zahraniční věřitelé tvoří necelých 30% státního dluhu USA. To je velmi podstatný fakt. Ano, z nich je pak největší Čína, která drží 24% z celkové objemu zahraničních věřitelů. To znamená necelých 7% amerického státního dluhu. Je to hodně? Jistě. Ovšem ne tolik, aby měla Čína USA na lopatkách. Například Japonsko drží jen o necelé procento méně. Čína nejspíše v budoucnu bude schopna USA pěkně zatopit, ale skrze státní dluh to asi primárně nebude.

Amerika se roztahuje po celém světě

Tuhle větu slýchávám opravdu často, ale asi jsem zcela napochopil, jakým způsobem se roztahuje. Co se týče cizího území, Amerika naposledy anektovala cizí území v roce 1898, kdy se jednalo o Hawaii, případně v témže roce po španělsko-americké válce Guam a Portoriko. Kdy že to naposledy cizí území anektovalo Rusko? Pokud roztahováním se po světě není myšlena anexe, ale nějaké jiná forma expanze, jistě, americké firmy svět doslova ovládly. Ovšem nevidím na tom v tržním prostředí nic nemorálního a nyní čeká svět rozmach firem čínských. Proč ti stejní lidé, kteří kritizují USA, nekritizují i Čínu? Nehledě na to, že aktuálně se některé americké firmy chtěly stáhnout z Ruska, což vyvolalo nevoli právě u Rusů a opouštění ruského trhu jim bylo znesnadněno administartivními překážkami. V současné době probíhá v muslimském světě bojkot amerických firem, ale tyto země nestojí o to, aby přišly o jejich produkty, takže se snaží kopírovat Coca-colu, Pepsi, apod. Fakt frajeři! Častým argumentem údajného amerického roztahování se, jsou myšleny americké vojenské základny. Ty ale vznikají až na základě oboustranného souhlasu, přičemž mnohé z partnerských zemí o americkou základnu vyloženě stojí (viz například Polsko). K podobné expanzi má nyní nakročeno Čína i Rusko. Budou stejní lidé štěkat? Na to si počkám, zatím vídám pouze souhlasné komentáře ve stylu „no a co, Amerika tohle děla už dlouho“.

Amerika je tak zlá, že jsou tam Indiáni nucení žít v rezervacích

Jistě, Amerika se k domorodým obyvatelům nezachovala fér. To je asi slabé slovo...vlastně spíš nejhůře, jak mohla. Otázkou je, zda na tomto nenesou část zodpovědnosti i Evropané, neboť ti, co Ameriku kolonizovali, byli právě Evropané. Ale to je jedno, špatnosti se v historii prostě děly jak zde v Evropě, tak i za Altantikem a genocida Indiánů takovou špatností bezesporu je, stejně tak omezování jejich životního prostoru. Věc zvaná „indiánské rezervace“ přetrvala dodnes. Jenže jedná se o něco úplně jiného než dřív a s diskriminací to nemá vůbec nic společného. V prvé řadě žádný Indián není nucen žít v rezervaci a může žít kdekoliv jinde na území Spojených států. Přesto mnoho Indiánů v těchto rezervacích skutečně žije. Činí tak čistě dobrovolně, protože zde mají svou vlastní suverenitu a mohou si sami spravovat své záležitosti. Mají zde vlastní zákony, vlastní soudy i vlastní policii. Naopak zde neplatí mnohé státní zákony (samozřejmě závažné trestné činy spadají pod federální zákony, které platí i zde). Kromě toho mají výjimky z daní, mohou provozovat kasína a hazardní hry, které jsou na území USA nelegální (existují ještě další výjimky), vlastní vzdělávání, apod. Podobně mají možnost žít třeba Amišové. Kromě toho existují různé podpůrné programy pro vzdělávání Indiánů mimo tyto rezervace a to včetně kvót na amerických univerzitách a existuje zde i „pozitivní diskriminace“ vzhledem k Indiánům a ti tak patří mezi nejvíce zvýhodňované občany USA (jestli je to správné nebo ne, nechci v tomto článku řešit, každopádně praktický negativní dopad to nemá, protože Indiánů je v USA velmi málo). Historická křivda na Indiánech každopádně spáchána byla, to nikdo nepopírá, ale historická křivda je něco, co se nikdy nijak napravit nedá. A jediná možná věc je se z ní poučit.

USA?! To jsou jen samé vraždy!

Vždycky, když natrefím na nějaký souhrn mýtů o čemkoliv, tak je tam alespoň jeden bod, který mýtem tak úplně není. A rozhodl jsem se stejného „prohřešku“ dopustit i zde. Amerika má bohužel opravdu vysoký počet vražd. Tedy z pohledu Evropana. Stejně jako v případě státního dluhu, nemá smysl příliš koukat na absolutní číslo, ale spíše na index vražd odvozený od počtu obyvatel. Zde jsou Spojené státy na nelichotivém 54. místě z cca 200 zemí (nižší číslo znamená více vražd). Evropa se na horních příčkách tohoto seznamu prakticky vůbec nevyskytuje. Nicméně první Honduras je na tom více než 8x hůře než USA, africké a jihoamerické státy asi příliš nepřekvapí, pro mě je zklamáním Dominikánská republika a Botswana, což jsou země, kterým osobně fandím, ale to je mimo toto téma. Prostě USA na tom mezi vyspělými zeměmi není vůbec dobře. Ale proč jsem tento bod zařadil mezi mýty? Zejména proto, že se tímto argumentem ohánějí právě proruští dezoláti. Ti mají asi nejméně co mluvit, neboť jestli se nějaká „evropská“ země nachází na žebříčku na horší pozici než USA, pak je to právě Rusko a pak dlouho dlouho nikdo jiný, včetně jimi tolik nenáviděné Ukrajiny, která se indexem již zařazuje mezi „civilizované země“, ač na Českou republiku, Slovensko, Polsko, apod. samozřejmě nemá. Je třeba dodat, že Česká republika dopadá ve všech mezinárodních srovnáních mnohem lépe, než bychom čekali, ale je to dáno tím, že naše statistiky do počtu vražd zahrnují i pokusy o vraždu, kdežto mezinárodní statistiky vychází pouze z vražd dokonaných. Ale to jsem opět trochu odbočil. Podstatné je, že Rusko se nachází na aktuálním žebříčku na 51. místě, což je prakticky stejné jako právě Spojené státy na 54. pozici. Pokud se ale podíváme na celkové statistiky a ne jen ty z roku 2022, pak je na tom celkově Rusko mnohem hůř. Osobně ale nejsem příliš zastáncem patlání se v (byť nedávné) historii a rád vycházím z aktuální situace, takže můžeme říct, že Rusko a USA si v tomto směru nemají naprosto co vyčítat.

Závěr: neexistuje země, která by byla více opředena mýty i konspiračními teoriemi, než jsou Spojené státy. Je to logické, neboť se stále ještě jedná o světového lídra nejen na ekonomickém poli. Je to nejvíce démonizovaná země světa, mnohdy zjevně zcela nezaslouženě. Jako člověk, který v USA nějakou dobu žil, jsem samozřejmě schopen napsat článek k této zemi kritický, je mnoho věcí, které se mi na USA nelíbí, ale přesto doufám, že zůstane světovým lídrem ještě dlouho, protože jakákoliv jiná (reálná) možnost se jeví jako mnohem více problematická. Anebo pak nezbývá než doufat, že se potenciálně budoucí lídr – Čína zcivilizuje natolik, že bude hodna tuto roli převzít. Úplně bych to nevylučoval, historické předpoklady na to existují a Taiwanci jako etničtí Číňané jsou velmi civilizovaní lidé. Možná se někdo pozastaví nad tím, že v tomto článku, který je primárně o USA, příliš často zmiňuji Čínu. Je to jistě proto, že Čína má opravdu potenciál stát se světovou velmocí číslo jedna. Ať se nám to líbí nebo ne. Role USA jakožto světového hegemona je ohrožena. Co jsem si však naprosto jist, Rusko je v tomto závodě zcela mimo hru. Může si pouze vybrat, komu z případných velmocí bude koukat na záda.

