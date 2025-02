5 faktů, na které někteří rádi zapomněli...

Dezinformační scéna žije trochu jinými tématy než mainstream. Čtenář, který na dezinfo scénu nezavítá, tak může získat pocit „...o čem to ten Pepa, sakra, mele? Proč vytahuje věci, které jsou již dávno pasé a nikoho nezajímají?“.

Bohužel, ne tak docela. Někteří lidé pořád a neustále omílají to samé, což by nebylo to nejhorší. Problém je ten, že to, co prohlašují, není pravda.

1. Ceny energií začaly prudce růst ještě před nástupem Fialovy vlády

Mezi dezinformátory se těší velké oblibě pohádka o cenách energií. Ceny energií ale vylétly nahoru ještě před válkou na Ukrajině...ba dokonce před nástupem proradné Fialovy vlády. Vlastně je to celá řada pohádek. Jedna o tom, že máme u nás absolutně nejdražší energie z celé EU. Za tuhle tak trochu mohou novináři, kteří přišli s absurdním přepočtem na paritu kupní síly. Dezinformační scéna toho však využila a samozřejmě ve svých tvrzeních tento podstatný fakt zamlčuje a vyvozuje scestné závěry. Co se elektřiny týče, existuje spousta důvodů, proč je nyní tak drahá. Ať jsou to povinné poplatky za obnovitelné zdroje, o jejichž výši bylo rozhodnuto dávno před nástupem Fialovy vlády, drahé emisní povolenky nebo fakt, že si náš západní soused dobrovolně odstavil své jaderné elektrárny. Co se týče plynu, nejoblíbenější dezinformací na scéně je, že kdybychom byli kamarádi s Rusy, byla by jeho cena za hubičku. Jenže jeho cena začala stoupat ještě před válkou a to tak, že dokonce zkrachoval jeden z našich relativně velkých dodavatelů energií – Bohemia Energy. Když dám průměrnému dezolátovi přečíst třeba tento článek, tak ho celý komplet nadšeně odkýve. Když mu pak řeknu, že je z doby Babišovy vlády, tak se zarazí a začnou typické (bez)argumentační tanečky. Válka na Ukrajině má samozřejmě také svůj vliv. Pokud někdo očekává, že až na podzim skončí tato vláda, klesnou ceny na úroveň z roku 2020, ať sní klidně dál, ale jeho sen se mu zdaleka nesplní.

2. Česko-ruské vztahy byly na bodu mrazu ještě před nástupem Fialovy vlády

„Zlý Fiala a jeho gang poškodili bezproblémové česko-ruské vztahy! Všechno, co prezident Zeman vybudoval, je ztraceno! Bez Rusa tady všichni umřeme!“. Fiala a jeho gang jistě nejsou fanoušky Ruska. Nicméně, podobně jako v předchozím případě, všechno začalo mnohem dřív. Ať už mají v kauze Vrbětice prsty „Čuk a Gek“ nebo ne, faktem je, že k prudkému ochlazení česko-ruských vztahů došlo ještě za Babišovy vlády. Došlo k vyhoštění ruských diplomatů a z ruské strany pak k zařazení České republiky mezi nepřátelské země. Že by i ten Babiš byl americký zaprodanec? Možná ano. Vždyť to byla přece jeho vláda, která rozhodla například o nahrazení ruských vrtulníků a nakoupení amerických Venomů a Viperů. Z mého pohledu na tom samozřejmě není nic špatného. V případě kamarádství s Ruskem věru není o co stát. Ale někdo na toto rád zapomíná.

3. Všechny lockdowny a drtivá většina očkování se udály před nástupem Fialovy vlády

„Vláda odmítá odpovědnost za úmrtí po očkování! Tají nám výsledky vyšetřování kolem firmy Pfizer“. Například známý dezinformátor Lubomír Volný říká, že se vláda snaží zbavit zodpovědnosti a snaží se zamlčovat, že očkované ženy mají o 66% nižší pravděpodobnost, že porodí. Asi se opět snaží krýt Babišovu vládu a její údajné chyby z doby řádění coronaviru. Nevím, z jakého důvodu, ale dezinformační scéna spojuje proticoronavirová opatření včetně očkování se současnou vládou. Avšak naprosto všechny lockdowny a drtivá většina očkování se udála za Babišovy vlády. Ne, že bych proti tomu něco namítal. Já Babiše za to nekritizuji. Nekritizuji ho ani za předchozí body.

4. Mainstreamová média se občas chovají neprofesionálně. Ale prolhaná nejsou!

„Mainstreamová média lžou! Třeba...třeba ten duch Kyjeva! Anebo „ruská“ raketa v Polsku!“ Ano, mainstreamová média jsou neskutečně prolhaná, to je známá pravda. Jenže jen do doby, než autora takových výroků požádáte o předložení konkrétních lží a dokázání, že se o lži skutečně jedná. Jakmile se tak stane, je v koncích. Někteří nejsou schopni slova vůbec, ti nejbystřejší z nich (dá-li se to tak vůbec nazvat) začnou hovořit třeba o tom, že média lhala o „ruské“ raketě v Polsku nebo o bájném duchu Kyjeva. Podíváme se tedy, jak to je. Jak o incidentu s raketou informovalo od samotného začátku třeba iDnes: „Polský prezident Andrzej Duda uvedl, že úřady zatím s jistotou neví, kdo ji odpálil ani kde byla vyrobena“. Jiný článek: „Je nepravděpodobné, že raketa, která v úterý zasáhla Polsko a zabila tam dva lidi, byla odpálena z Ruska, řekl americký prezident Joe Biden“. A jak třeba Novinky: „Vyšetřuje se, kdo raketu odpálil. Představitelé USA podle AP tvrdí, že to mohli být Ukrajinci a že raketa mířila na ruskou střelu“. Jiný článek: „Raketa vyrobená v Rusku v úterý dopadla na vesnici Przewodów na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou, uvedlo polské ministerstvo zahraničí v prohlášení. Nespecifikovalo ovšem, kdo raketu vystřelil.“ Čili média informovala naprosto korektně. To, že třeba Černochová reagovala afektovaně, je už věc druhá. A jak zlý mainstream informoval o duchu Kyjeva? Vůbec první článek na iDnes o duchu Kyjeva nese tuto informaci: „Pravděpodobnost, že jsou informace o Kyjevském přízraku pravdivé, není vysoká. Neexistují žádné fotografie z bojů nebo ověřitelná videa sestřelů“. Novinky: „Spíše smyšlenka...Jako pravděpodobné se tedy jeví, že bude legenda minimálně nadhodnocena.“. Později mainstream přinesl informaci, že duch Kyjeva je jen legenda. Čili do samotného začátku až po finální informaci je v obou případech vše zcela v pořádku. Jediná legenda, která však žije dál, je ta o prolhanosti mainstreamových médií...Jo a abych nezapomněl, dezinfo scéna bude ještě roky žít z toho, jak Česká TV před téměř třemi lety informovala o válce na Ukrajině, zatímco na pozadí běžely záběry z moravské vesnice zasažené tornádem. To má být nakonec ona lež století. Co na tom, že válka na Ukrajině skutečně je a její následky jsou v reálu mnohem horší než na zmiňovaných záběrech. Neprofesionalita to ale samozřejmě je, to je bez debat. Na to,že se však jedná o údajně nejprolhanější médium na světě, je to však trochu málo. A tak bych mohl pokračovat. I ohledně očkování proti covidu bylo hned od začátku sděleno, že má chránit primárně před těžkým průběhem.

5. Nejen ruští politikové ale i veřejnost před válkou tvrdila, že žádná válka nebude. Jestli hledáte lháře a pokrytce, pak jste v Rusku na nejlepším možném místě!

„Válka na Ukrajině nezačala v roce 2022 ale 2014! Únorová invaze byl jen logický důsledek!“ Ano, byl to jen logický důsledek. Tak moc logický, že samotní dezoláti před vypuknutím plnohodnotné invaze tvrdili, že Rusko žádnou válku nechystá a že je to jen vlhký sen amerických válečných štváčů. Tak moc logický, že i Lavrov 10.2.2022 tvrdil, že se žádná invaze nechystá a že po cvičení se ruská vojska stáhnou od ukrajinských hranic a komplet celá proruská scéna mu to věřila. Tak moc logický, že dezinformační scéna ještě týden po zahájení války tvrdila, že na Ukrajině žádná válka není. Pro mě osobně je ale nejzásadnější a nejsmutnější něco jiného. Politici, ať si říkají, co chtějí (ostatně ti naši také nejsou pravdomluvní). Jsou to vždy menší či větší parchanti. Nicméně když dělali zahraniční novináři před válkou na Ukrajině rozhovory s běžnými lidmi v ulicích Moskvy, dočkali se odpovědí, že Rusko v žádném případě nechce na Ukrajinu zaútočit. Důvodů, proč je případný útok z ruské strany naprostý nesmysl, uvedli hned několik. Někteří dokonce uvedli, že Ukrajinci jsou jim nejbližší bratři a proč by přece měli útočit na své bratry? „Ano, máme mezi sebou aktuálně spory, ale válka nepřichází v úvahu a myslím si, že to jen západní média šíří lži, aby Rusko mohla pošpinit. Rusové si válku nepřejí“. Jiní zase tvrdili, že Putin je příliš chytrý na to, aby válku dopustil. A co je na tom šílené? Že Putin válku nejen dopustil, ale přímo ji vyvolal...A všichni ti Rusové, co kategoricky odmítali možnost války, ani nepípli. Já nevím, ale já tady vidím logický rozpor. Pakliže by invaze byla logický důsledek něčeho, pak by měla být očekávaná, předvídatelná a předem akceptovaná. Jestliže Rusové něco kategoricky odmítají, naši dezoláti jim to tradičně odkývou, a následně se ukáže něco zcela jiného, pak buď neví, o čem mluví, anebo lžou. Osobně bych si připadal strašně hloupě, pokud bych tvrdil něco, stal by se pravý opak, a já bych to pak ještě obhajoval. Ale na druhou stranu chápu, že ne každý má v sobě byť jen špetku soudnosti.

Situace na energetickém trhu a krach Bohemia energy

Kauza Vrbětice

Češi?! To jsou naši nepřátelé!

Ruská raketa? Počkejme, uvidíme!

Duch Kyjeva

Lavrov lže jak Rus! Na Medveděva sice nemá, ale snaží se...

Ukrajinci?! To jsou přece naši bratři! Proč bychom jako útočili na naše bratry...