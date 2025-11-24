28 bodů a absurdní ruský narativ
První teorie hovoří o tom, že příčinou války je rozšiřování NATO, přičemž hlavním viníkem jsou USA, které se systematicky snaží oslabit vliv Ruska. Tato teorie se dále štěpí, kdy někdo tvrdí, že to není věcí jen USA, ale hlavním Satanem jsou Anglosasové, další vinu rozšiřují na celý kolektivní Západ. NATO se dokonce mělo nějak připravovat na válku s Ruskem.
Druhá teorie hovoří o tom, že příčinou války je něco, co se dá nazvat genocidou etnických Rusů (podle některých rusky mluvící části obyvatelstva) na Donbase. Prostě v roce 2013/2014 začala mela mezi Ukrajinci a hodný Rus přišel situaci uklidnit, protože se na to nemohl dívat a jde mu strašně moc o lidi a po míru by se utlouk’.
No a třetí teorie, které jsem nepřekvapivě zastáncem, je ta, že Rusák přišel (s)prostě na Ukrajinu krást území a tato válka je klasická dobyvačná válka, jakých zná historie mraky.
No, někteří věří oběma prvně uvedenýma, protože cokoliv, co podporuje a obhajuje Rusko, prostě musí být pravda, i když je to logicky holý nesmysl. Pojďme tedy na první možnost, válka je tu kvůli rozšiřování NATO a NATO představuje hrozbu pro Rusko, které chce rozložit.
Pokud by to byla pravda, NATO by využilo situace a Rusko zničilo v době, kdy leželo prakticky na lopatkách. Tedy začátkem 90. let. Nic však nepřišlo. Kromě toho, už v té době (1991) začalo ono tolikrát omílané financování ze strany USA, které měla přiznat Victoria Nuland a které dezinformátoři prezentují jako podporu rozvratu Ukrajiny a její poštvání proti Rusku. Pokud by skutečně byl cíl poštvat UA proti Rusku, pak nedává smysl, aby USA tlačily na Ukrajinu, aby se vzdala jaderných zbraní (byť nad nimi neměla operační kontrolu) a předala je Rusku. A nejen to. Ukrajina zdědila bezmála dvacítku strategických bombardérů Tu-160, přičemž 8 kusů rovněž předala Rusku a pod dohledem USA zbylé kusy nechala sešrotovat. A ani toto není konec. Do doby ruské anexe Krymu směřovaly počty veškeré vojenské techniky ukrajinské armády prudce dolů. Doslova výprodej.
To nějaké systematické přípravě na zničení Ruska za pomocí Ukrajiny moc nevypadá, co? Ale můžeme se na situaci podívat z jiné strany. Pokud by kolektivní Západ sdružený v NATO skutečně usiloval o zničení Ruska, nejspíše by mohutně zbrojil. Nebo alespoň dodržoval závazky, které si sám v rámci aliance stanovil. Jaká byla a je realita, všichni víme. Ani po anexi Krymu žádné mohutné zbrojení nenastalo. Mnohé vojenské projekty i v USA byly zrušeny. Pokud se podíváme na současné americké zbraně, mnohé mají svůj původ v 80. letech či ještě dřív a byly pouze lehce modernizovány (vývoj třeba F-22 začal v roce 1981 edit: v tomto roce bylo vzneseno zadání, samotný vývoj nastal později). Naproti tomu Rusko od nástupu Putina mohutně modernizovalo. Ohledně vstupu Ukrajiny do NATO, o této myšlence se začalo uvažovat v roce 2004 a i třeba Klaus, než dostal nové noty, vstup UA do NATO podporoval. Putin z toho nadšený pochopitelně nebyl, žádné praktické kroky ale nepodnikl a prohlásil, že je přesvědčený, že Ukrajina si stejně jednou zase najde cestu k Rusku (nyní víme, co tím myslel). Pokud patříte mezi propagátory této teorie, pak předpokládám, že nemáte důvěru v západní zdroje, proto si Putinův názor na rozšiřování NATO můžete přečíst z oficiálních ruských zdrojů. Že Rusko žádné obavy z NATO nemá, de facto dokázalo i tím, že hranice s aliancí byly jen velmi slabě chráněné. Pokud by NATO chtělo skutečně Rusko napadnout a neudělalo by tak v 90. letech, pak by to jistě udělalo v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Nebo snad mám věřit tomu, že očekávalo, že Ukrajina porazí Rusko sama? NATO nebylo ochotno ani vyhlásit bezletovou zónu byť jen nad částí ukrajinského území, poslat na Ukrajinu sofistikované zbraně (zpočátku byl problém tam poslat byť jen západní tank). NATO zatím nenašlo odvahu ani sestřelit ruský vojenský letoun narušující jeho vlastní vzdušný prostor, dokonce ani ruskou raketu nad územím západní Ukrajiny. Přesto jsou mnohými proruskými dezoláti představitelé evropských států NATO označováni za válečné štváče. Všimněte si, že na rozdíl od Rusů, žádní evropští představitelé nikdy neříkají nic jako „Moskva bude hořet“. Vždy je řeč pouze o obraně vlastního území. Holt váleční štváči.
Teorie genocidy na Donbase je neméně hloupá. Nikdo asi nezpochybňuje, že probíhal konflikt mezi Ruskem podporovanými separatisty a ukrajinskou armádou. Ani to, že při vzájemném konfliktu docházelo k různým válečným zločinům. O tom, že žádné důkazy o genocidě nevyplývají ani z pozorování mezinárodních organizací, ani z demografického průzkumu ani žádných sekundárních ukazatelů, jsem psal již v minulosti. Stejně tak to, že Rusko žádnou genocidu do doby invaze neřešilo. Ukrajina měla právo zasáhnout proti separatistům, neboť jejich konání bylo protiprávní. Rusko bylo ve stejné situaci vůči Čečensku, kde podle promoskevské vlády byl počet obětí v obou konfliktech 160 000, podle jiných odhadů až 300 000. Přiblížit se reálnému číslu je asi nemožné, ale i tak je zjevné, že počet obětí byl vyšší než při konfliktu ukrajinské armády se separatisty. Že se mnoho událostí zjevně nestalo tak, jak proruští dezoláti vypráví, o tom jsem už psal také. Rusové tedy separatistické choutky potlačili masakrem násobně převyšující počet obětí na Donbasu a nic se nedělo. Samotná plnohodnotná invaze přinesla počty obětí v řádech minimálně statisíců.
Co tedy máme a co nemáme? V prvé řadě nemáme žádný důkaz o systematickém vyvražďování etnických Rusů na Donbasu, zahraniční pozorovatele toto prostě vyvracejí (odkazy jsem na to předkládal již dříve). Naopak máme důkaz, že Rusové se v podobné situace zachovali vlastně stejně a to s ještě násobně vyšším počtem obětí v Čečensku. Máme důkaz, že Rusko se aktivně zapojovalo do podpory separatistů, což nakonec přiznal i sám Putin. Zároveň máme důkaz, že Rusko po celých 8 let údajnou genocidu nepovažovalo za stěžejní problém, jinak by byl probírán na každoroční podzimní konferenci. Ani před samotnou invazí Rusové nesdělili světu, že mají s Ukrajinou nějaký závažný problém, který, nebude-li řešen, dojde na řešení vojenské. Tím spíše, že situace na Donbase se rok od roku uklidňovala a počet obětí konfliktu byl rok od roku stále nižší. To, že střet separatistů s ukrajinskou armádou byl příčinou války, tvrdí Rusové a jejich fanoušci, reálně pro to však neexistují žádné logické argumenty. Právě tím, že Rusové do poslední chvíle tvrdili, že žádnou invazi nechystají, se chtěli vyhnout diplomatickému řešení. Diplomatické řešení by totiž neslo riziko, že případné podmínky budou splněny a invaze, resp. zábor území pak nebude ospravedlnitelný.
Naopak zde máme třetí teorii, které neodporuje snad nic a „mírový plán“ s oněmi 28 body ji vlastně ještě potvrzuje. Samotný fakt, jak moc se Rusko doslova třese na to, aby zabralo 5 regionů, dává tušit, že právě zabírání území bylo primárním cílem toho svinstva, které pokrytci nazývají speciální vojenskou operací. Počátek války, kdy Rusko chtělo zabrat dokonce i Kyjev naznačuje, že původně mělo záměr anektovat komplet celou Ukrajinu, což se naštěstí ukázalo jako příliš velké sousto. Pokud Rusko napadlo Ukrajinu kvůli rozšiřování NATO, jak zabrání těchto 5 regionů tento problém řeší? Pokud Rusko napadlo Ukrajinu kvůli genocidy na Donbasu, proč nesouhlasilo s předchozím mírovým návrhem, kdy vojáci mezinárodních sil měli dohlížet na dodržování dohody? Pokud by chtělo Rusko argumentovat nějakou ochranou etnických Rusů, případně dokonce oním pochybným referendem z roku 2014, pak vůbec nedává smysl nárok na chersonskou nebo záporožskou oblast, protože tam se nic takového neodehrávalo. Další bod, který prozrazuje reálné záměry Ruska, je požadavek na snížení počtu vojáků ukrajinské armády. K tomuto bodu neexistuje racionální vysvětlení. Dalo by se chápat, kdyby Ukrajina jako agresor v minulosti napadla Rusko. To se ale nikdy nestalo a naopak Rusko napadlo Ukrajinu. Ukrajina nikdy nevznesla požadavek na nějaké ruské území. Neexistuje racionální důvod, proč by oběť agrese měla být nucena zmenšit velikost své armády, zatímco agresor, který je vybaven nejmodernějšími zbraněmi včetně jaderných, hovoří naopak o zvyšování počtu vojáků. Podobné požadavky si Rusko klade i v souvislosti s vojenskou technikou. Rusko chce tedy zcela zjevně slabou Ukrajinu, respektive to, co z ní zbude. Proč? Obává se, že by představovala pro Rusko hrozbu?
Takže...Ukrajina nesmí být v NATO, nesmí mít armádu podle svých možností a nesmí disponovat jadernými zbraněmi, zatímco Rusko s mnohem většími lidskými (jestli se to tak dá nazvat) zdroji, modernizovanou jadernou triádou a rozjetou válečnou ekonomikou, které ještě navíc v tomto konfliktu hraje roli agresora, má mít neomezené možnosti. Je jasné, že Rusko chce slabou Ukrajinu proto, aby příště mohlo zaútočit efektivněji. Chatrné bezpečnostní záruky, které se Ukrajině nabízejí a které se v minulosti již ukázaly jako k ničemu, jsou koncipovány tak, aby se garanti (zejména USA) mohli snadno ze svých závazků vyvázat. Stačí, aby byl nějaký velitel uplacen k tomu, aby vypálil střelu na Petrohrad nebo Moskvu (kterou samozřejmě hrdinná ruská armáda zlikviduje za letu) a jsou z toho venku. Garance najednou neplatí a Rus si může Ukrajinu vzít. I ostatní body jsou ukázka drzosti ovšem nejen k Ukrajině ale i vzhledem k Evropě, kdy USA mají ze situace těžit, zatímco Evropa to má zaplatit. Pokud se toto někomu líbí, jak by se asi dal takový člověk nazvat?
Josef Ulman
Proč se nemůžeme hnout z místa...
V práci děláme jednu takovou věc, kterou považujeme za naprostou samozřejmost – vyhodnocování. Vyhodnocujeme například využití systémových prostředků serveru...
Josef Ulman
My pravdu nechceme!
Rajchlova pornokauza ve mně ve svých počátcích nevzbuzovala vůbec žádný zájem. To se změnilo až když se kolem ní začaly šířit lži, nepravdy a dezinformace.
Josef Ulman
Velký vlastenecký výlet - obecné poznatky
Tak jsem konečně i já zhlédl dokument Velký vlastenecký výlet a toto rozhodně nebude jeho recenze, ale spíše shrnutí, co bychom si z něj mohli nebo měli odnést.
Josef Ulman
Že prý „za pravdu“...
Soud před 14 dny potvrdil učitelce Bednářové podmínku. Nechci teď hodnotit to, zda měla být trestána soudně, anebo je vyhazov ze školy trestem dostatečným. To je na jinou diskuzi.
Josef Ulman
Přiznání – obava z důsledků karmického zákona
Celý život se snažím být pravdomluvný a páchat jen přiměřené množství hříchů, které jsou nezbytné k tomu, abych nebyl jen vyloženým sucharem.
Protože trpím fóbií z pomlček, používám spojovníky, přestože je to stylisticky špatně.
Přesto, že jsem hned v několika článcích zmínil definici slova dezolát, neustále se objevuje tatáž otázka doplněná o manipulaci, kterou mi podsouvá definici zcela jinou, dávám to rovnou do popisku blogu. Dezolát je "protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extrémismu". Zapamatujte si to a už se mě na to neptejte. Čili ne, dezolát není člověk "s jiným názorem". Tedy pokud nešíří dezinformace, tak to, alespoň pro mě, není dezolát.
Dezoláti mají většinou tu vlastnost, že jsou intelektuálně slabí. Chcete-li vyzkoiušet, jak na tom jste, máte možnost zde: https://www.merridium.eu/?groupId=idnes