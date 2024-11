15+1 otázek, na které se prorusky orientovaným „nechce“ odpovídat

Někteří diskutéři si stěžují, že jsem je doslova unudil. Netvrdím, že se do budoucna polepším, ale dnes to bude na moje poměry krátké. Jen takové shrnutí otázek, na které málokdy dostávám od protistrany smysluplné odpovědi.

1. Sovětské ztráty v poměru k německým byly za 2. světové války značně v sovětský neprospěch. Takový poměr dnes ve válce Ruska proti Ukrajině není. Měl tehdy Sovětský svaz raději jednat o míru namísto prodlužování či dokonce eskalace války?

2. Druhá světová válka začala v roce 1939. Tento údaj najdete prakticky ve všech zdrojích od našich, německých, britských i amerických. Jen jediná země – Rusko považuje za začátek 2. světové války až rok 1941 a období před tímto rokem ho prakticky nezajímá. Víte proč?

3. Najděte si online definici slova „fašismus“ (zdroj nechám na vás, abyste netvrdili, že jsem vám podstrčil nějakou svoji vlastní). Přečtěte si ji bod po bodu. Které konkrétní body z této definice současné Rusko nenaplňuje?

4. Máte rádi mír, chcete mír. A taky vám vadí množství ukrajinských uprchlíků. Vaše kritické útoky a nářky směřují jak k ČR, tak EU, USA, NATO,...jen Rusko prochází bez ztráty kytičky a přitom je to právě Rusko, kdo celou válku (přes varování ze strany Západu a naopak přes ujišťování ze strany Ruska, že žádnou invazi nechystá) začal. Jak tento rozpor vysvětlíte?

5. Rusko je vámi považováno za velmoc a skvělou alternativu ke zkostnatělému a zdegenerovanému Západu. Zatímco na Západ proudí davy a dokonce i mnozí z vás míchají maltu případně točí volantem ve „zdegenerovaném“ Německu, Rakousku, Británii,...do Ruska se nikomu moc nechce, dokonce ani poté, co vám Putin podal pomocnou ruku. Jak je to možné?

6. Uměli byste vyjmenovat 5 vynálezů, které od rozpadu SSSR dalo světu Rusko?

7. U nacistického Německa byl největší problém nacionalismus. Posedlost sebou samými, hlavně tzv. čistou rasou. Všude samá orlice, hákový kříž,...V Rusku tento extrémní nacionalismus, který nazýváte vlastenectvím, panuje také. Malé děti jsou cpány do vojenských uniforem, posedlost armádou a vojáky je vidět na každém kroku (co kousek památník, tank, stíhačka, lidé nosí Zka,...). Tyto vlastnosti považujete za veskrze pozitivní, zrovna tak vyzdvihujete, že Putin hájí „národní zájmy“ i když vměšuje se do cizích zemí. Pokud podobně hájí národní zájmy třeba zlá Amerika, najednou je to špatně. V čem je tedy ten rozdíl?

8. Větříte v tzv. deep state. Americká vláda, respektive ti v zákulisí, co nejsou vidět, mají všechno pod palcem. Mají podchycené soudnictví, média, ovládají banky, mocné firmy, univerzity,...Pokud žijete v této představě, proč si myslíte, že v Rusku to takto nefunguje?

9. Bombardování Srbska byla ze strany NATO „neospravedlnitelná agrese“. Zejména soudružka Konečná umí tyto intervence popsat téměř se slzou v oku. Znamená to, že invaze na Ukrajinu je rovněž neospravedlnitelnou agresí? Pokud ne, v čem je rozdíl?

10. Prezident Zelensky se nedávno vyjádřil, že pokud jeho země nevstoupí do NATO, bude nucena si vyvinout vlastní jaderný arzenál. To se mnohým (všem) z vás nelíbilo. Pokud tedy UA podle vás nesmí do NATO a nesmí mít jaderné zbraně, jakým způsobem má do budoucna zajistit svou bezpečnost, jestliže Rusko trvá i na dalších omezeních, co se týče počtu vojenské techniky apod. a je zjevné, že Rusku příliš věřit nemůže?

11. Uměli byste vyjmenovat demokratické státy, kde prezident může vládnout i více než 2 volební období tak, jak je to nyní možné v Rusku?

12. Vyčítáte mnohým politikům, že lezou Západu do zadku. Proč lezení do zadku naopak Rusku, jako to předvádí například současná slovenská administrativa (Harabin, Blaha, Fico), považujete za normální?

13. Tvrdíte, že nechcete eskalaci války. Nelíbí se vám dodávky zbraní na Ukrajinu...Rozumím. Otázkou je, proč stejně kritické příspěvky čtu i pod články, že USA či Lotyšsko dodají Ukrajině zbraně k sestřelování dronů, což jsou čistě obranné zbraně, které nikoho neohrožují a stejně kritické jsou i příspěvky například pod článkem o dodání slovenského odminovacího systému Božena 5. Považujete tedy i odminovávání za eskalaci nebo jak tomu mám rozumět?

14. Podle vás za všechno zlé mohou Američané a ani u války na Ukrajině tomu není jinak. Údajně měli investovat obrovské prostředky (no, obrovské...ono to vychází na 230 milionů dolarů ročně) do rozvrácení ukrajinského režimu a poštvání Ukrajiny proti Rusku. Když je tak snadné rozvrátit cizí zemi, proč tedy neinvestovali rovnou do rozvrácení Ruska?

15. Prezidentu Pavlovi neustále vyčítáte jeho komunistickou minulost. Rusku vládne bývalý komunista a agent KGB. Jak je možné, že u něj vám jeho minulost vůbec nevadí a žádné kritiky se od vás nikdy nedočká?

Nejste tak trochu pokrytci?