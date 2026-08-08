Zdravý,nemocný–nebo podezřelý?
Zdravý, nemocný… nebo podezřelý?
Vy ale vypadáte zdravě! Na svůj věk vypadáte opravdu dobře. Vyzařuje z vás pohoda a klid.
To slýchám poměrně často.
A já s tím vlastně souhlasím.
Jenže je v tom jeden malý háček.
Já totiž nejsem nemocný na pohled. Já jsem nemocný až při bližším zkoumání.
Moje anamnéza je přitom dlouhá asi jako trestní rejstřík třináctkrát trestaného sňatkového podvodníka.
Jenže to na mně samozřejmě není vidět.
A to je někdy společenský problém.
Když člověk vypadá zdravě, je upravený, chodí slušně oblečený a ještě se usmívá, okolí má tendenci si říkat:
Tomu přece nic není.
A teď si představte, že takový člověk přijede na elektrickém vozíku.
Navíc na vozíku, který vypadá skoro jako golfové vozítko.
V jednom nejmenovaném lázeňském městě, kde už několik let bydlím, se s ním pravidelně projíždím po kolonádě. Tím jsem si ostatně splnil svůj lázeňský sen.
Vladimír Páral kdysi řekl, že v lázních je neděle každý den.
Mně se to zalíbilo natolik, že jsem si řekl: Proč ne?
Jenže Páral už asi neřešil, že v lázních můžete mít také každý den kontrolní komisi důchodců.
Stačí zaparkovat autem na místě pro invalidy.
Vystoupím.
A už to začíná.
Pohled zleva.
Pohled zprava.
Jeden pán si mě prohlédne od bot až po hlavu, dáma vedle něj se podívá na invalidní značku a já mám najednou pocit, že jsem se právě pokusil neoprávněně vstoupit do trezoru České národní banky.
A přitom jsem si jen přijel nakoupit.
Ještě horší je to ve vlaku.
Nedejbože, když je obsazeno místo pro invalidy. Ukážu průkazku a člověk má pocit, že právě předložil padělaný pas.
Ty pohledy jsou někdy tak podezřívavé, že čekám, kdy někdo řekne:
Tak si to tu vysvětlíme, pane.
A přitom stačí, abych šel jen tak po kolonádě bez vozíku.
I tehdy je to někdy vidět.
Prostě vypadám na svůj věk trochu jinak než někteří moji vrstevníci.
A to je, přátelé, další problém.
Když vypadáte mladší, zdravější a spokojenější, než by podle občanky mělo být dovoleno, některým lidem to začne vadit.
Zvlášť některým mým jmenovcům.
A teď přichází moje zatím nepřekonatelná historka.
Jezdím pravidelně na jezero na pláž. Je tam taková stálá společnost, všichni se známe, a tak mě samozřejmě ani nenapadlo pokaždé vytahovat klíčky ze zapalování elektrického vozíku.
Proč taky?
Vždyť jsme přece mezi svými.
A jednoho dne jedu domů.
Klíče nikde.
Prohledal jsem všechno.
Nikde nic.
Vozík jsem potřeboval dostat domů, tak jsem ho nakonec začal tlačit. Naštěstí bydlím nedaleko a je to po rovině.
Takže jsem se z lázeňského šviháka na elektrickém vozítku proměnil v lázeňského šviháka, který tlačí vlastní vozík.
Druhý den přišla zpráva:
Klíče se našly.
V křoví…
Tak to už je opravdu zajímavé.
Protože klíče byly zasunuté v zapalování.
A samy se z něj do křoví opravdu nevydaly.
Takže jsem si začal říkat, co může člověka přimět k tomu, aby vzal cizí klíče a odhodil je do křoví?
A napadla mě jediná věc:
Závist.
Možná někomu vadí, že člověk vypadá zdravě, jezdí si po kolonádě na elektrickém vozíku, zaparkuje na invalidním místě, ukáže průkazku a ještě se u toho tváří spokojeně.
To je přece skoro provokace!
Člověk by měl podle některých představ vypadat jako invalida.
Nejlépe trochu zničeně, smutně, nejlépe s výrazem člověka, který právě prohrál poslední kolo loterie.
A hlavně by neměl vypadat, že si život užívá.
To se totiž neodpouští.
Já jsem si ale zvykl.
Když se na mě někdo podezřívavě podívá, nebráním se.
Naopak.
V duchu si říkám:
Ano, vypadám zdravě. A právě proto vás to tak rozčiluje.
A tak dál jezdím po kolonádě.
Na svém elektrickém vozíku.
S úsměvem.
A odteď také bez klíčů v zapalování.
Protože lázeňská neděle může být každý den.
Ale klíče už raději nenechám na místě, kde by někoho mohly inspirovat k vlastnímu programu.
Kresba: Pepa Kudrna
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