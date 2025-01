Vysoká inteligence je dar. Nejde ji získat studiem, „nabiflovat“ se ji,nebo si ji koupit.

A aby toho nebylo málo, začíná se zpochybňovat i schopnost seniorů volit. Slyšel jsem argumenty typu: „Jsou staří, nerozumí modernímu světu, volí zpátečnické strany…

IQ: Co to vlastně je a proč bychom se tím měli trápit?

Pamatujete si ještě, kdy jste naposledy někoho slyšeli říct: „Ten má ale vysoké IQ!“? Já ano. Většinou to bylo v souvislosti s nějakým poradcem ve vládě, co měl na sobě drahý oblek, mluvil jako robot a ve finále navrhl něco, co nedávalo smysl ani jemu samotnému. Ale měl vysoké IQ, a to se dneska cení.

A tak si říkám: Co to vlastně to IQ znamená? Co měří? A hlavně – k čemu nám to je?

Kapitola 1: Testy, kolečka a nervy v kýblu

Víte, já už nějaký IQ test dělal. Sedíte u stolu, díváte se na řadu koleček, čtverců a trojúhelníků a máte poznat, co tam chybí. Prvních pár otázek vám přijde logických. Pak přijde dvacátá třetí otázka a vy už jen hypnotizujete obrazce a říkáte si: „A co kdyby tam prostě nebylo nic?“

Podle mě většina lidí test IQ odflákne po deseti minutách. Jenže pak přijde někdo, kdo má pocit, že z těch koleček dokáže odvodit, jestli budete úspěšní v životě, nebo jestli máte právo jít k volbám. A tady začíná problém.

Kapitola 2: Vysoké IQ a životní úspěch? Houby!

Podle některých chytrých hlav platí rovnice: vysoké IQ = lepší život.

Ale já se ptám: Vážně?

Podívejme se na příklady z historie. Albert Einstein měl geniální IQ. Ale když přišel domů, tak se neuměl ani postarat o domácnost. Nikola Tesla? Ten vynalezl věci, které předběhly dobu, ale zemřel chudý a osamělý. Tak k čemu mu to vysoké IQ vlastně bylo?

A naopak – znám lidi, kteří mají průměrné nebo nízké IQ a zvládají život na jedničku. Možná neumí řešit složité matematické rovnice, ale vědí, jak si vydělat peníze, jak se postarat o rodinu, jak jednat s lidmi. A to je podle mě mnohem důležitější než vyřešit nějaký logický hlavolam.

Kapitola 3: Hloupí k volbám nesmí? A co staří?

Teď se dostáváme k bodu, který mě nadzvedává ze židle. Někdo přišel s nápadem, že lidé s nízkým IQ by neměli chodit k volbám. Protože prý nejsou dost chytří na to, aby pochopili, koho volí.

A aby toho nebylo málo, začíná se zpochybňovat i schopnost seniorů volit. Slyšel jsem argumenty typu: „Jsou staří, nerozumí modernímu světu, volí zpátečnické strany.“ To je ale absolutní nesmysl!

Věk není důvodem k tomu, aby někdo ztratil právo rozhodovat o budoucnosti. Právě naopak – starší lidé mají často mnohem větší životní zkušenosti než mladí, kteří si mnohdy jen přečtou něco na internetu a už mají pocit, že všechno vědí nejlíp.

Navíc, pokud začneme lidi rozdělovat na ty, kteří jsou „dost chytří“ nebo „dost mladí“ na to, aby mohli volit, kde to skončí? Budeme příště odebírat volební právo těm, kteří se narodili ve špatném kraji? Nebo těm, kteří mají jiné názory, než jsou ty oficiálně správné?

Je to nebezpečný trend. Měli bychom si vážit názorů všech generací. Každý má právo říct, co si myslí, bez ohledu na to, jak vysoké má IQ, kolik mu je let nebo jaké má vzdělání.

Kapitola 4: Kde má IQ smysl?

Teď bych nerad, aby to vyznělo, že IQ nemá žádnou hodnotu. To by bylo nefér.

Vysoké IQ je samozřejmě mimořádně důležité v určitých oblastech. Ve vědě, matematice, lékařství, technice – všude tam je schopnost logického myšlení a rychlého pochopení komplexních problémů klíčová. Bez lidí s vysokým IQ by nebyly objeveny mnohé léky, nebyly by vynalezeny moderní technologie a spousta věcí by zkrátka nefungovala.

Ale to je specifická oblast. V běžném životě, v každodenních situacích, se IQ projevuje jinak. Nemůžeme se podle toho řídit, nemůžeme podle toho lidi hodnotit.

Kapitola 5: Co je vlastně důležité?

Podle mě IQ testy měří jen úzkou část lidské inteligence. Ano, možná umíte rychle skládat obrazce a počítat složité příklady. Ale co třeba schopnost jednat s lidmi? Schopnost řešit krizové situace? Nebo jen obyčejná lidská empatie?

Znám lidi, kteří mají vysoké IQ, ale v reálném životě by si ani neuměli namazat chleba. A pak znám lidi, kteří by v testech IQ pohořeli, ale umí si se vším poradit.

A co třeba autisti? Někteří z nich mají mimořádně vysoké IQ a dokážou počítat složité výpočty z hlavy. Ale přitom nejsou schopní navázat základní kontakt s ostatními lidmi. Znamená to, že by měli mít větší práva než někdo, kdo má nižší IQ, ale je společensky zdatný?

Závěr: Neřešte IQ. Řešte lidi.

Celý ten humbuk kolem IQ mi přijde přehnaný. Ano, může být fajn vědět, že jste chytří. Ale to ještě neznamená, že jste lepší než ostatní.

V životě není nejdůležitější to, jak rychle dokážete složit puzzle. Důležité je, jak se chováte k ostatním, jak zvládáte reálné situace a jaký máte přínos pro společnost.

Takže na závěr bych rád řekl jedno: Neřešme IQ. Raději řešme lidi.

Protože jestli nás historie něco naučila, tak to, že ne vždycky ten nejchytřejší je i ten nejmoudřejší.

Pepa Kudrna