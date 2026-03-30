Vědomý muž: Nový druh, o kterém všichni mluví, ale nikdo ho neviděl
Námět:Pepa Kudrna,kresba
Al ilustrace pomocí Microsoft Copilot“
Vědomý muž aneb Jak se nám roztrhl pytel s osvícením
V poslední době mám pocit, že se na internetu roztrhl pytel s novým druhem bytostí. Nejsou to influenceři, nejsou to ani jogíni. Jsou to koučky. A ty nás, muže, mají přečtené jako knihu z antikvariátu. Podle nich jsme prý autoritativní, líní, sobečtí a ještě k tomu bezohlední. Zkrátka takový balíček, který by si člověk normálně neobjednal ani s dopravou zdarma.
A ženy? Ty mají být sebevědomé, své, nenechat se využívat a hlavně — a to je novinka — pokud po dvaceti letech manželství muž nechce jezdit na lyže, túry nebo procházky, tak pryč s ním. Najděte si mladšího, výkonnějšího, pružnějšího. Zkrátka model 2.0.
Dřív se říkalo, že muž opouští ženu kvůli mladší. Dnes se dozvídáme, že žena má opustit muže kvůli mladšímu taky. Rovnost pohlaví konečně dorazila i do krizových scénářů.
A tak se objevil nový pojem: vědomý muž. Nikdo přesně neví, co to znamená, ale zní to dobře. Trochu jako bio jogurt — taky nevíte, co přesně je na něm jinak, ale máte pocit, že byste ho měli chtít.
Zajímavé je, že po vědomých mužích nejvíc touží ženy kolem padesátky. A zároveň odsuzují muže, kteří si najdou mladší partnerku. Ale když si žena najde mladšího muže, je to prý „nový začátek“. Když to udělá muž, je to „krize středního věku“. Tady by i Karel Čapek zvedl obočí.
Mimochodem, Čapek už před sto lety psal o sňatkovém podvodníkovi se zlatými zuby, který neměl nic než housle a drzost. A přesto mu ženy dávaly své úspory. Takže jestli si někdo myslí, že dnešní doba je nějak zvlášť zkažená, tak není. Jen máme místo zlatých zubů zlaté profily na Instagramu.
Možná by stačilo vrátit se k normálu. Nehledat vědomé muže ani nevědomé ženy. Nečekat, že partner bude horský vůdce, psycholog, sparing partner, kuchař a terapeut v jednom. A hlavně si neidealizovat lidi tak dlouho, až se sami začnou cítit jako špatná kopie vlastního obrazu.
Protože pravda je jednoduchá: když je mezi dvěma lidmi souznění, tak se potkají. A když není, tak nepomůže ani koučka, ani seznamka, ani dvacet motivačních citátů denně.
A nakonec — padesát je pořád dobrý věk na vztah. Šedesát už je složitější, ale pořád lepší než hledat „vědomého muže“, kterého nikdo nikdy neviděl, ale všichni o něm mluví.
Josef Kudrna
- Počet článků 70
- Celková karma 17,09
- Průměrná čtenost 354x