A v odpověď možná zaslechnu větu, která by si zasloužila vytesat nad vchod každé státní instituce: „To nepůjde… my už jsme totiž plní, i když ještě nejsme plní.“

⸻

Úřední šiml II aneb Švejk v Putimi s parkovacím průkazem

Po všech těch tanečcích kolem invalidních míst, o kterých jste si mohli přečíst v předchozím díle, jsem si řekl: „Tak dost. Zkusím to oficiálně. Žádost, papíry, fotky – všechno podle pravidel.“

Tak jsem se vydal na Městský úřad Poděbrady s důvěrou v systém a s papíry v ruce:

• nákresem,

• fotkami místa, kde by se pohodlně vešel i kočár i kára,

• průkazem ZTP,

• žádostí,

• a s výrazem člověka, který si naivně myslí, že to půjde.

⸻

1. kontakt: Vyvolávací labyrint a koloběh dveří

Prvním protivníkem byl vyvolávací systém, který působil jako robotická kombinace trafiky, orákula a antikoncepčního kalendáře. Kolonka „žádám o parkovací místo pro invalidy“ samozřejmě chyběla, takže jsem zvolil nejbližší podobu – „jiné“ – a čekal, až se rozsvítí moje světýlko. Šel jsem tedy po světle – jako můra, co chce víc od života.

Za přepážkou seděla úřednice s pohledem střízlivějším než bramborový salát po Vánocích. Když jsem jí předložil dokumentaci, včetně fotek možného místa, řekla suše:

„To my tady neděláme. Jděte do podatelny.“

Ano, Poděbrady – město, kde nic neřeší ten, kdo právě sedí za stolem.

V podatelně mě přesměrovali zase jinam. Prý to má na starosti paní X. Tak jsem šel hledat paní X.

⸻

Paní X a teorie dvou míst

Našel jsem paní X. Zkušená dáma, která má na všechno jasný pohled a s jistotou v hlase mi oznámila:

„To nepůjde.“

Na otázku „proč“ jsem dostal výklad, který by se dal tesat do úřední encyklopedie:

„Víte, když se udělá jedno vyhrazené invalidní místo s cedulkou na konkrétní SPZ, musí vedle něj být ještě jedno volné – pro jiného držitele ZTP, který tam náhodou přijede. Takže na každé konkrétní cedulkové místo musí být de facto dvě místa.“

Aha! Ne že by nebylo místo, ale chybí místo na vedlejší místo!

Tedy místo na místo pro toho, kdo tam možná nikdy nepřijede, ale kdyby náhodou přece jen…

Povídám tedy, že znám ulici, kde přesně taková dvě místa u nového domu jsou – a že by to tedy mohlo klapnout. Ale paní X to ponechala bez komentáře, otočila list a dodala:

„Musím se zeptat pana XY.“

Jenže pan XY… nebyl přítomen. Úředně i fyzicky.

Přesněji řečeno – byl někde, ale nikdo nevěděl kde. Kolegyně pokrčila rameny. Prý se objeví. Možná. Snad. Jednou.

A tak si mě paní X vyfotila (tedy spíš dokumentaci), napsala si e-mailovou adresu a dodala větu, která je u nás synonymem státní péče:

„No… ale stejně si myslím, že to nepůjde.“

⸻

Vyhlídky: Čekám na pána, co možná přijde

A tak teď čekám. Vyhlídnul jsem si dvě ideální místa, která skutečně existují, ale oficiálně vlastně zatím neexistují.

Čekám, až někdo bude mít zájem se podívat. Ne vyřešit. Ne rozhodnout. Jen se podívat.

Epilog? Možná. Anebo taky ne.

Pokud vám to celé připomíná Haškova Švejka, nejste daleko od pravdy.

Jsem ten dnešní Švejk — jen jsem nepochodoval do Budějovic, ale zabloudil do Putimi s parkovacím průkazem v kapse.

Udělal jsem všechno, co se po mně chtělo:

Připravil jsem dokumenty. Našel rozumné místo. Podal žádost. A slušně požádal .

Pak jsem stál, čekal… a položil tu nejlogičtější otázku:

„Nemohlo by se to nějak udělat?“

A dostal jsem odpověď zlatého fondu úřední moudrosti:

„To nepůjde… protože kapacita je naplněná.“

⸻

Aktualizace: Hon na pana XY pokračuje

A protože já jsem ten typ člověka, co to nevzdá, řekl jsem si: „Zase zkusím štěstí.“

Tentokrát se nevypravím na ten úřad, kde „to určitě nejde“, ale na jinou pobočku.

Prý tam sedí nějaký pán. Nikdo neví kdo přesně, ale možná to má na starosti. Možná něco rozhodne. A možná tam i bude.

Tak se tam vypravím. Mám nové fotky, nové odhodlání a stejný ZTP průkaz jako minule.

Jenže pozor – změna nastala: místo původního úřadu se teď vše odehrává úplně jinde.

Adresa Nová 30. Trefné jméno. Nová budova, staré zvyky.

Možná se znovu postavím do fronty, kterou nikdo neřídí, a zazvoním na zvonek, který nikam nevede.

Možná narazím na novou paní X, nebo dokonce – na toho bájného pana XY, úředního jednorožce, kterého ještě nikdo neviděl, ale o němž kolují legendy.

A třeba… třeba si mě zas někdo vyfotí. Ne mě – ty papíry.

Možná si zas někdo zapíše e-mail, na který nikdy nic nepřijde.

A možná… se jednoho dne opravdu přijde někdo podívat.

Ne vyřešit.

Ne rozhodnout.

Jen podívat.

A já tam budu stát, s výrazem moderního Švejka, s rukama plnýma dokladů, a řeknu:

„Nemohlo by se to přece jen nějak udělat?“

Kresba: Pepa Kudrna