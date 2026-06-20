U vody se čas zastaví
U vody se čas zastaví
Nedávno jsem po letech viděl pohádku Byl jednou jeden král. Werich jako král Já První sedí sám před obrazem své zesnulé ženy a přemýšlí, které z dcer předá království. A pak pronese větu, která mě po letech zasáhla mnohem víc než jako dítě:
„Až to tady předáme, pojedeme k moři a budeme si číst a povídat.“
Je to obyčejná věta. Bez velkých gest. A přesto je v ní všechno – láska, klid, stáří, důvěra i sen o čase, který jednou bude patřit jen jim.
Jenže ona se toho nedočkala.
Možná právě proto mě ta věta pronásleduje i dnes.
Každý den chodím k jezeru. Sednu si na břeh a dívám se na lidi kolem sebe. Přicházejí páry, rozloží deku, otevřou tašku s pitím a ovocem, natáhnou se do slunce a pak… nic.
Hodiny ubíhají a oni mlčí.
Nejsou rozhádaní. Nevypadají nešťastně. Jen tiše sdílejí společný čas. Občas se na sebe podívají, občas si podají láhev s vodou, ale většinu dne hledí někam do dálky, jako by poslouchali něco, co není slyšet.
Přemýšlím, co se jim honí hlavou. Na co vzpomínají. Co si nechávají jen pro sebe.
Možná vůbec nic.
Možná jen odpočívají od světa, který pořád něco chce.
Já to mám jinak. Nikdy jsem neuměl celý den ležet na lehátku. U moře jsem se vždycky toulal podél pobřeží, brouzdal se vodou, sbíral kamínky, pozoroval racky, lodě i lidi. Potřeboval jsem mít pocit, že jsem součástí pohybu.
I dnes vydržím u jezera dvě hodiny. Zaplavu si, projdu se a vracím se domů s pocitem, že jsem si odpočinul.
Sedět celý den na jednom místě bych nedokázal.
Ale čím jsem starší, tím méně mám potřebu říkat, co je správně.
Možná je štěstí právě v tom, že každý odpočíváme po svém.
Někdo čte knihu.
Někdo chodí bosý po písku.
Někdo celé hodiny mlčí.
A někdo se dívá na hladinu a hledá v ní odpovědi na otázky, které si ani neumí pojmenovat.
A pak si znovu vzpomenu na Wericha.
Na jeho prosté přání sedět jednou u moře a jen si povídat s člověkem, kterého miluje.
Čím jsem starší, tím víc si myslím, že to nebyl sen o moři.
Byl to sen o blízkosti.
O tom, že vedle sebe máme někoho, s kým nemusíme nikam spěchat, nic dokazovat ani nic vlastnit. Stačí být spolu, otevřít knihu, říct pár vět nebo neříct vůbec nic.
Protože voda má zvláštní moc.
Smývá z nás každodenní hluk a připomíná nám, že čas plyne stejně tiše jako její hladina.
A každý z nás se k sobě vrací jinou cestou.
Někdo chůzí.
Někdo četbou.
Někdo rozhovorem.
A někdo mlčením.
Kresba:Pepa Kudrna
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