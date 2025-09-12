Tři měsíce s ohnivou ženou
Kresba: Pepa Kudrna
Tři měsíce s ohnivou ženou: hurikán lásky v šedi sedmdesátých let
Vzpomínka na tři měsíce s ohnivou ženou: smích, víno, The Who a večery, které nikdy nekončily.
Byla polovina sedmdesátých let. Jednou večer jsem seděl s kamarádem Lubošem v jakémsi podniku a do dveří vplula ona – žena, na kterou se nedá zapomenout.
Měla rudé vlasy a smála se pořád, tak, že ukazovala všechny své dokonalé zuby. Vysoká, prsatá, v kostýmu, co decentně maskoval trochu nevýrazné pozadí. Na první pohled typ, ze kterého chlapi šílí. Jen já jsem se na ni díval spíš s odstupem – možná právě proto mě druhý den překvapila, když zaklepala u mých dveří.
„Když žena chce najít chlapa, vždycky ho najde,“ řekla a zářila jako plamen. Slunce zezadu jí vykouzlilo ohnivou svatozář, připomínala tanečníka Baryšnikova v jeho roli Ohnivého muže – jen v ženském provedení. Vyprávěla, že prošla celý Václavák a nakonec v baru hotelu Jalta se ptala po mně. Přistoupila k ní mladá žena, která ji bedlivě sledovala, jako by byla konkurence, a pronesla: „Znám jeho adresu, vyřiď pozdrav od Světlany.“
Tak začal náš tříměsíční vztah. Hurikán. Přes den zdravotní sestra, večer bohémka. Vzala mě mezi malíře, zpěváky a spisovatele. Její rodina měla taneční historii – otec byl taneční mistr, maminka jeho partnerka, sestra zůstala u zdravotnické tradice. V jejich bytě mě okouzlily obrazy malých tanečních scén, pohyb na plátně tak živý, že jsem chvíli přestal poslouchat, co povídá.
A její vlasy! Každé ráno si je natáčela na natáčky, které se vařily v horké vodě. Vytvořila si z nich impozantní účes, za který by dnes u kadeřníka vysolila šest tisíc – a ani by nemrkla.
Měla i podivný rituál – tehdy v tom nebyla sama. Najedla se, a aby nepřibrala, pila odvar ze senových lusků, který všechno rychle poslal ven. Pro mě to bylo nechutné. Raději nejíst než dělat takové věci!
Doma citovali Saturnina, mezi regály knih ležel Konstantin Biebl a večer se pouštěly desky Vodňanského a Skoumala. Byla to domácnost, kde humor a poezie žily bok po boku, jako protijed na šedou normalizaci.
A pak tu byla televize. V pořadu Na Vlachovce, kde zpíval Josef Zíma, předtancovávala se svou partou. Vtrhli na parket, ukázali, že tanec může být radost a nespoutanost, a pak uvolnili místo divákům.
Jednou mě zatáhla do bytu, kde se popíjelo víno, kouřilo a zrovna někdo přinesl desku The Who. Ona se zavřenýma očima křičela: „On to ví, on to ví!“ – nikdo netušil co, ale nikomu to nevadilo. V jedné ruce sklenka, v druhé cigareta, kolem smích a já, který nikdy pořádně nepil ani nekouřil. Byl jsem spíš tichý pozorovatel hurikánu.
Byla žena, co hledala originalitu a zážitky. Vyprávěla historku o muži, který nejdřív její nahé tělo pomaloval barvami a pak ji osprchoval – prý jen tak se dostal do té správné nálady. Byl to svět, který mě fascinoval a unavoval zároveň.
A pak, stejně rychle jako začal, ten vír skončil. Zůstaly vzpomínky. Po revoluci jsem ji potkal znovu – v Holešovické tržnici, v bílém, trochu špinavém plášti, jak prodává brambory. Usmála se, oči pořád zářily, jen kolem ní už nebyl vír bohémů, vína a tance.
Takový byl můj tříměsíční hurikán sedmdesátých let. Krátký, hlučný a nezapomenutelný.
Josef Kudrna
