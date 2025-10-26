Ticho mezi námi
Ticho mezi námi
Napsáno pro všechny, kdo už nemají potřebu křičet, ale přesto mají co říct. Pro ty, kdo v tichu nacházejí sílu a v klidu svobodu.
(volné pokračování úvah o mužské svobodě)
Člověk se po šedesátce mění. Ne nutně v těle, ale v pohledu.
Najednou už nepotřebuje být všude, vědět všechno a dokazovat nic.
Zůstává mu ticho – a v tom tichu občas slyší víc, než v řečnění celého světa.
Když se dnes rozhlédnu, vidím kolem sebe mnoho lidí, kteří se cítí osamoceni, přestože jsou obklopeni vším, co se kdysi považovalo za štěstí: přáteli, pohodlím, jistotou.
A přesto chybí něco, co se koupit nedá — vnitřní klid.
⸻
Odstup není samota
Někdy stačí, když člověk mlčí, a hned to působí, že je chladný nebo odtažitý.
Jenže ten, kdo už má něco za sebou, ví, že ne všechno, co mlčí, je prázdné.
Mnozí muži po letech zjišťují, že ticho je vlastně nejčistší forma přítomnosti.
Že není třeba reagovat na každý úsměv, na každé gesto, které může, ale nemusí něco znamenat.
To není pýcha. To je úcta.
K sobě, i k druhým.
⸻
Když důvěra přestane být samozřejmostí
S přibývajícími roky člověk pochopí, že důvěra není dárek, ale proces.
Nevzniká z lichotek ani z dojmů. Roste z drobných jistot, z opakování, že slovo ještě něco znamená.
A tak se zralý muž tváří odměřeně – ne proto, že by nevěřil nikomu, ale protože už nechce věřit všem.
Uvnitř však zůstává stejný kluk, který stále touží věřit, jen už ví, komu ano a komu ne.
⸻
Dávat, aniž bych musel
Člověk, který se naučil dávat bez očekávání, našel tichou formu svobody.
Nevyčísluje gesta, nepočítá laskavosti. Prostě dává, protože ví, že mu nic nechybí.
A právě tím překračuje svět, který pořád všechno měří a porovnává.
Takový člověk nepůsobí na první pohled výjimečně.
Jen se usměje, podá ruku, udělá, co je třeba — a jde dál.
V tom tichu za ním ale zůstává cosi zvláštně pevného: čistota úmyslu.
⸻
Síla v tichu
Kdo se nebojí být sám se sebou, není osamělý.
Jen pochopil, že ticho není prázdno, ale prostor.
Prostor, kde se člověk může znovu nadechnout, sebrat odvahu, a třeba i trochu uvěřit – sobě, lidem, životu.
Možná jich není mnoho, těch, kdo tomu rozumějí.
Ale právě proto, když se potkáte, poznáte se beze slov.
A to dnes úplně stačí.
Kresba:Pepa Kudrna
Josef Kudrna
Jak se stát čarodějem na nádraží
A tak kdyby náhodou moje vnučka jednou zabloudila, budu ji uklidňovat: „Neboj, to k tomu patří. Kdo nikdy nezamířil jinam, než měl, ten prostě nemůže tvrdit, že zná české dráhy. Hlavně vystup, než tě odvezou zpátky do Polska.
Josef Kudrna
Golfové odpoledne aneb Pažit, na který se bojíte šlápnout
Stačí pozvání na oběd a během pár hodin zjistíte, že existuje svět, kde tráva vypadá lépe než váš koberec doma, vozíky jezdí samy a vy si uvědomíte dvě věci: že golf je tajemný vesmír... a že jste levák, aniž byste to dosud tušili.
Josef Kudrna
Tři měsíce s ohnivou ženou
Kdy žena chce najít chlapa, vždycky ho najde,“ řekla a zářila jako plamen. Slunce zezadu jí vykouzlilo ohnivou svatozář.
Josef Kudrna
Polední fronta na úsměvy
Na Národní měl svůj polední rituál: mapoval úsměvy žen. Netušil, že stejná trasa se zapíše i do dějin.
Josef Kudrna
Gelové nehty jako červený hadr na býka
Šaty opravdu dělají člověka – někdy rozhodují, zda dostanete razítko, lázně nebo závistivý pohled úřednice.
|Další články autora
- Počet článků 62
- Celková karma 13,97
- Průměrná čtenost 330x