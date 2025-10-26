Ticho mezi námi

Člověk, který se naučil dávat bez očekávání, našel tichou formu svobody. Nevyčísluje gesta, nepočítá laskavosti. Prostě dává, protože ví, že mu nic nechybí.

Napsáno pro všechny, kdo už nemají potřebu křičet, ale přesto mají co říct. Pro ty, kdo v tichu nacházejí sílu a v klidu svobodu.

(volné pokračování úvah o mužské svobodě)

Člověk se po šedesátce mění. Ne nutně v těle, ale v pohledu.

Najednou už nepotřebuje být všude, vědět všechno a dokazovat nic.

Zůstává mu ticho – a v tom tichu občas slyší víc, než v řečnění celého světa.

Když se dnes rozhlédnu, vidím kolem sebe mnoho lidí, kteří se cítí osamoceni, přestože jsou obklopeni vším, co se kdysi považovalo za štěstí: přáteli, pohodlím, jistotou.

A přesto chybí něco, co se koupit nedá — vnitřní klid.

Odstup není samota

Někdy stačí, když člověk mlčí, a hned to působí, že je chladný nebo odtažitý.

Jenže ten, kdo už má něco za sebou, ví, že ne všechno, co mlčí, je prázdné.

Mnozí muži po letech zjišťují, že ticho je vlastně nejčistší forma přítomnosti.

Že není třeba reagovat na každý úsměv, na každé gesto, které může, ale nemusí něco znamenat.

To není pýcha. To je úcta.

K sobě, i k druhým.

Když důvěra přestane být samozřejmostí

S přibývajícími roky člověk pochopí, že důvěra není dárek, ale proces.

Nevzniká z lichotek ani z dojmů. Roste z drobných jistot, z opakování, že slovo ještě něco znamená.

A tak se zralý muž tváří odměřeně – ne proto, že by nevěřil nikomu, ale protože už nechce věřit všem.

Uvnitř však zůstává stejný kluk, který stále touží věřit, jen už ví, komu ano a komu ne.

Dávat, aniž bych musel

Člověk, který se naučil dávat bez očekávání, našel tichou formu svobody.

Nevyčísluje gesta, nepočítá laskavosti. Prostě dává, protože ví, že mu nic nechybí.

A právě tím překračuje svět, který pořád všechno měří a porovnává.

Takový člověk nepůsobí na první pohled výjimečně.

Jen se usměje, podá ruku, udělá, co je třeba — a jde dál.

V tom tichu za ním ale zůstává cosi zvláštně pevného: čistota úmyslu.

Síla v tichu

Kdo se nebojí být sám se sebou, není osamělý.

Jen pochopil, že ticho není prázdno, ale prostor.

Prostor, kde se člověk může znovu nadechnout, sebrat odvahu, a třeba i trochu uvěřit – sobě, lidem, životu.

Možná jich není mnoho, těch, kdo tomu rozumějí.

Ale právě proto, když se potkáte, poznáte se beze slov.

A to dnes úplně stačí.

Kresba:Pepa Kudrna

Autor: Josef Kudrna | neděle 26.10.2025 9:46 | karma článku: 5,07 | přečteno: 53x

Josef Kudrna

  • Počet článků 62
  • Celková karma 13,97
  • Průměrná čtenost 330x
Na tomto blogu bych se rád podělil o své myšlenky, zkušenosti a postřehy, které mohou inspirovat ostatní a obohatit naši společnou diskusi.

