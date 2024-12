Byla to ironie osudu – právě tam jsem měl pocit, že moje trápení konečně končí. Moje „roští“? S ní jsem

Silvestr? Dycky doma!

Říká se, že Silvestr je o zábavě, kamarádech, alkoholu a nezapomenutelných zážitcích. Já bych spíš řekl, že je to o promrzlých nohách, ztracených ideálech a situacích, které by se neodvážil napsat ani nejlepší scénárista tragikomedie. Naštěstí jsem si po pár letech a několika nezapomenutelných Silvestrech uvědomil, že nejlepší party je ta, která se odehrává doma na gauči.

Příběh první: Hospoda na Žampachu

Byli jsme mladí, naivní a odhodlaní neprosedět Silvestra doma. Kamarád nás nalákal na plán: „Na Žampachu je hospoda, kde to fakt žije! A navíc máme chatu nedaleko.“ Nadšení neznalo mezí.

Hospoda byla narvaná k prasknutí a já, abstinent, jsem pozoroval své přátele, jak se postupně mění na tanečníky z amatérského představení Labutího jezera. Manželka byla hlavní hvězdou večera, když na parketu předváděla něco mezi baletem a pokusem o přežití na ledu.

Po půlnoci jsme vyrazili k chatě. Cesta byla horší než večerní parket. Měli jsme před sebou pět kilometrů v mrazu, po úzké cestě plné závějí. Majitel chaty, který byl z nás nejopilejší, se zapřísahal, že zná cestu nazpaměť. Ukázalo se, že nejenže neví, kde chata stojí, ale také ztratil klíče. Když jsme konečně dorazili, bušili jsme na dveře, zatímco on se marně snažil klíče najít. Nakonec jsme dveře vyrazili a zjistili, že chata nemá žádné topení. Byl to starý srub, kde zřejmě naposled topil hajný v době monarchie.

Zachumlali jsme se s manželkou do jedné deky a třásli se zimou až do rána. Zatímco my tiše mrzli, majitel chaty spal na podlaze v náručí svého psa, který jediný vypadal spokojeně.

Když jsme se konečně dostali domů, čekalo mě tiché dusno a ledový pohled mé ženy. Její první slova po návratu? „Tohle děláme naposled!“ A měla pravdu. Další rok jsme to zkusili znova – jen o pár kilometrů dál.

Příběh druhý: Taxikář z Babic

O pár let později mě jiná žena přesvědčila, že tentokrát to bude jiné. „Babice jsou prostě top! Tam je atmosféra, na kterou nezapomeneš!“ Jo, nezapomněl jsem.

Večer začal na chatě, kde už všichni dopíjeli první rundu. „Nepiješ? Paráda!“ řekl někdo a já byl okamžitě jmenován hlavním řidičem večera. Sotva jsem odložil bundu, dostal jsem první pokyn: „Hele, můžeš nás hodit do hospody?“ A tak jsem rozjel svou taxikářskou kariéru.

Zpočátku to vypadalo nevinně. Jenže počasí mělo jiné plány. Odborníci později označili tu noc za největší ochlazení století – během několika hodin teplota klesla o 30 stupňů. Z vlahého večera se stal arktický horor. Sníh padal v hustých závějích, vítr zuřivě bičoval krajinu a já, místo abych si v klidu sedl ke stolu, odbíhal každou hodinu startovat auto, aby nezamrzlo.

Kolem druhé ráno nastal čas rozvézt osazenstvo. Viditelnost byla nulová, stěrače sotva zvládaly odstraňovat mokrý sníh, a k tomu přimrzala námraza na sklech. Jeden z pasažérů, úplně na mol, mě navigoval: „Tam zahneš doprava, ne, vlastně doleva… Ne, počkej, ještě rovně!“ Nakonec jsme uvízli v závěji. Venku bylo -20 °C a já se brodil sněhem, abych auto vykopal, zatímco z auta zněl rozjařený zpěv.

Když jsme dorazili k jedné z chat, byla zavátá sněhem a dveře nešly otevřít. Můj pasažér s lopatou odhazoval sníh tak, že lopatu zlomil a nakonec usnul na zápraží. U dalšího domu jeden cestující odmítl vystoupit, protože si myslel, že to není jeho chata, i když tam byl jeho pes. Nakonec jsme ho přesvědčili, že je opravdu doma.

Ráno jsme vyrazili na autobus a vystoupili na konečné u strašnického krematoria. Byla to ironie osudu – právě tam jsem měl pocit, že moje trápení konečně končí. Moje „roští“? S ní jsem se už nikdy nesetkal. Po Silvestru jsem ztratil nejenom chuť na oslavy, ale i její telefonní číslo. A víte co? Nelituju.

Poučení na závěr

Takže jestli chcete prožít šťastný Silvestr, zůstaňte doma. Nalijte si skleničku, dejte nohy nahoru a připijte si na to, že jste v teple a klidu. Protože někdy je nejlepší oslava ta, která se obejde bez dramat, omrzlin a trapných historek.

A hlavně – nezapomeňte si s někým připít. A pokud nikoho nemáte, připijte si na sebe. Protože přežít Silvestr s úsměvem a bez nervů je výkon, který si zaslouží uznání!



Pepa Kudrna