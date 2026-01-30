Rohožka jako zkouška slušnosti
Rohožka jako zkouška slušnosti
Kresba:Pepa Kudrna
Každý z nás si v sobě nese nějakou životní moudrost. Něco, co se nevyučuje ve škole, ale co se vtiskne hluboko pod kůži zkušeností, dřinou a pozorováním lidí. Moje matka měla jednu větu, kterou si pamatuji dodnes. Pronesla ji někdy v roce 1973 v hospodě U Medvídků na Praze 1, kde měla na starosti šatnu a toalety. Řekla prostě:
„Lidi jsou dobytek.“
Nebyla to póza ani zloba. Bylo to konstatování ženy, která celý život uklízela po druhých.
Od patnácti let sloužila nejdřív jako pradlena. Když se měl v roce 1931 narodit můj bratr, musela si na samotný porod vydělat – v porodnici, kde rodila, zároveň uklízela. Uklízela celý život. Po malířích, po nájemnících, po lidech. Měla tři děti, domovnický byt a práci, která nikdy nekončila. A já jí pomáhal už od malička. Úklid nebyl práce, úklid byl režim existence.
Na její slova si vzpomínám zvlášť v těchto dnech. Venku sníh, břečka, bahno, marast. A lidé. Lidé, kteří bezmyšlenkovitě přejdou rohožku. V nákupních centrech, na úřadech, v domech, kde bydlí. Všude jsou rohože, rošty, často několik metrů dlouhé. A přesto vidíte šlápoty. Otisky bot. Šmouhy. Jako by to nikoho ani nenapadlo.
„To je banalita.“
„Moje boty, můj problém.“
„Od toho je přece úklidová služba.“
Jenže ono vůbec nejde o úklid. Nejde o to, že si někdo platí službu, která přijde jednou nebo dvakrát týdně. Jde o proces v hlavě. O automatický návyk. O to, že když někam vstupuji, uvědomuji si, že nejsem sám. Že po mně přijde někdo další. Že po mně někdo bude uklízet.
Z vlastní zkušenosti vím jednu věc, která možná zní banálně, ale nikdy mě nezklamala: lidé, kteří si opravdu otřou boty, bývají pokornější, vstřícnější a milejší. Ne proto, že by byli lepší. Ale proto, že přemýšlejí. Mají v sobě základní ohleduplnost. A těch lidí je málo.
Já to mám v krvi. Ne proto, že bych byl lepší. Ale proto, že jsem vyrůstal s hadrem v ruce a s vědomím, kolik práce stojí obyčejná čistá podlaha. A že za každou šlápotou je někdo, kdo ji musí odstranit.
Možná je rohožka maličkost. Možná je to drobnost, která nestojí za řeč. Ale právě v těchto drobnostech se pozná společenské chování, slušnost a respekt k druhým. Ne ve velkých slovech, ale v malých gestech.
A pokaždé, když vidím někoho, kdo si aspoň symbolicky očistí boty, vzpomenu si na matku. A v duchu si řeknu, že ne všichni lidé jsou takoví, jak to tehdy unaveně pojmenovala. Jen je nás prostě málo.
Josef Kudrna
Dvě léta jednoho roku: Saint-Tropez a Starci na chmelu
Jeden rok, stejný věk, ale dvě zcela odlišná léta. Zatímco mladí lidé ve Francii prožívali v roce 1964 bezstarostné prázdniny u moře, jejich vrstevníci v Československu trávili léto na chmelových brigádách.
Josef Kudrna
O tichu mezi dvěma filmy
Při sledování starých filmů si člověk občas uvědomí, že mu nechybí minulost, ale klid.Nejde o nostalgii, spíš o tiché srovnání světa, který nechával prostor k přemýšlení s dnešním, jenž se bojí světa.
Josef Kudrna
Pohádka není problém. Problém jsme my
Každý rok stejný rituál. Kapr, salát, zvonek a nová vánoční pohádka. A s ní i tradiční národní disciplína: její hodnocení.
Josef Kudrna
Slunce v duši
Ranní rituál, slunce v duši, Pavluša a kalamity: proč je počasí na ČT1 moje jistota dne.každé ráno!!
Josef Kudrna
Čert z depa a Mikuláš z Perlovky…
O jednom večeru, kdy se zaklepalo koštětem na dveře, mírně ztuhla krev v žilách a pak přišla sladká odměna Tak máme zase Mikuláše...
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali
Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v...
VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě
Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto....
Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy
Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí...
Na Liberecku ve čtvrtek večer po střetu s autem zemřel 55letý chodec
Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek večer na Liberecku pětapadesátiletý muž. Tragická...
- Počet článků 69
- Celková karma 16,93
- Průměrná čtenost 355x