Profesor a jablka

Stačí pár slov v čekárně a život se zrcadlí jak v kapce infuze. Devadesátiletý profesor zve syna na jablka a dodá, že zítra může zakopnout o práh.

Profesor a jablka

Nemocnice není zrovna místo, kde čekáte zázrak. Ale včera jsem jeden viděl – i když bez andělů, jen s infuzí.

Po zákroku mě primář osobně odvezl do ordinace k odpočinku. Vedle mě seděl vitální pán, devadesátka na krku, ale energie víc než v kavárně o páté. Primář mu říkal „pane profesore“ s takovou úctou, že jsem čekal, kdy dorazí státní vyznamenání.

Profesor vyřizoval telefonáty, jako by měl před sebou dalších padesát let. Pak volal synovi: „Přijeď na chatu, mám spadaná jablka.“ Syn váhal. Profesor se jen pousmál:

„Je to na tobě. Já nevím, co bude zítra. Třeba zakopnu o svůj stín a jablka sklidí dědicové.“

Usmál jsem se i já. Vzpomněl jsem si na maminku. Byl jsem s ní až do konce, moji bratři tu šanci prošvihli – zřejmě řešili něco důležitějšího než život.

A tak jsem si řekl: když vás někdo zve na jablka, jeďte. Nikdy nevíte, jestli místo toho neskončíte na hřbitově okopávat petrželku.

Kresba: Pepa Kudrna

Autor: Josef Kudrna | pátek 22.8.2025 21:00 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

Josef Kudrna

  • Počet článků 54
  • Celková karma 15,16
  • Průměrná čtenost 337x
Na tomto blogu bych se rád podělil o své myšlenky, zkušenosti a postřehy, které mohou inspirovat ostatní a obohatit naši společnou diskusi.

