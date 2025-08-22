Profesor a jablka
Nemocnice není zrovna místo, kde čekáte zázrak. Ale včera jsem jeden viděl – i když bez andělů, jen s infuzí.
Po zákroku mě primář osobně odvezl do ordinace k odpočinku. Vedle mě seděl vitální pán, devadesátka na krku, ale energie víc než v kavárně o páté. Primář mu říkal „pane profesore“ s takovou úctou, že jsem čekal, kdy dorazí státní vyznamenání.
Profesor vyřizoval telefonáty, jako by měl před sebou dalších padesát let. Pak volal synovi: „Přijeď na chatu, mám spadaná jablka.“ Syn váhal. Profesor se jen pousmál:
„Je to na tobě. Já nevím, co bude zítra. Třeba zakopnu o svůj stín a jablka sklidí dědicové.“
Usmál jsem se i já. Vzpomněl jsem si na maminku. Byl jsem s ní až do konce, moji bratři tu šanci prošvihli – zřejmě řešili něco důležitějšího než život.
A tak jsem si řekl: když vás někdo zve na jablka, jeďte. Nikdy nevíte, jestli místo toho neskončíte na hřbitově okopávat petrželku.
