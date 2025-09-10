Polední fronta na úsměvy
Kresba: Pepa Kudrna
⸻
Polední fronta na úsměvy
Byla to Praha osmdesátých let. Na Národní třídě nesvítily výlohy obchodů luxusem, ale šedivým obkladem a nápisy typu „Maso – uzeniny“. Jenže hned vedle Národního divadla žil jeden muž, který si z poledne udělal svou vlastní estrádu. A rozhodně ne socialistickou.
Ten muž měl plán. Taktický, přesný, téměř vojenský. Kolem poledne vyrazil od Národního divadla směrem k Mikulandské ulici a zpátky. Zásadně po pravé straně – levá se mu neosvědčila. Tvrdil, že i chodníky mají své třídní určení a že ten pravý je prostě ideologicky výkonnější.
Kolem Klášterní vinárny procházel s výrazem zkušeného stratéga. A tam, mezi kroky, oslovoval ženy. Úsměv, pozdrav, lehké gesto. A především pozvání na kávu. Tehdejší „kafíčko“ nebylo latte s pěnou, ale poctivý turek, občas s kapkou rumu. Ale fungovalo.
Ženy to dobře věděly. I když tušily, že káva je jen začátek, občas kývly. Vždyť polední pauza byla dlouhá, a řízek s knedlíkem mohl počkat. Tak se stávalo, že místo do závodní jídelny zamířily do jeho přízemního ateliéru.
A nebylo to jen takové ledabylé randění. On si všechno pečlivě zapisoval. V sešitku měl vedenou statistiku úspěchů i neúspěchů, skoro jako účetní závěrku:
12:10 – úsměv.
12:12 – odmítnutí.
12:15 – „možná příště“.
12:18 – úspěch.
Kdyby tehdy existoval Excel, stal by se jeho králem. Jenže v osmdesátkách vládly tužky, papír a hodně, hodně trpělivosti.
Jeho filozofie byla prostá: „Ženy nemají jindy čas. Poledne je ideální. Večer už je pozdě, to už musím být jinde.“ A měl pravdu.
Protože večer se jeho přízemní byt proměnil v jiný svět. Scházeli se tam undergroundoví básníci, muzikanti i lidé, kteří oficiálně „neexistovali“. Kouřilo se, hrály se desky, které by soudruhům urvaly bolševické uši, a debatovalo se do noci. Byla to malá oáza svobody, ukrytá před zrakem systému.
A právě proto muselo být poledne vyhrazené něčemu jinému – tichému protestu, osobnímu dobrodružství a soukromé hře. Zatímco jiní stáli fronty na banány, on měl svou frontu na úsměvy.
Byl to jeho způsob, jak se nadechnout, jak přežít šedivou dobu. A i když ne vždycky slavil úspěch, zapisoval dál. Úsměvy, odmítnutí i malé radosti dne.
A má to ještě jednu zvláštní pointu. Ten muž, který si kolem poledne zapisoval své úspěchy i neúspěchy, chodil pořád dokola po trase, která se o pár let později nesmazatelně zapsala do dějin.
Bylo to právě u Mikulandské ulice, kde se 17. listopadu 1989 zastavil studentský průvod a kde se mladí lidé schovávali před policajty, když se na ně režim naposledy vrhl.
On to tehdy samozřejmě netušil. Jen se stal jakýmsi podivuhodným „předjezdcem“ – chodil tam pro úsměvy, zatímco historie tam jednou přišla pro svobodu.
A možná právě proto se jeho příběh dochoval: jako malý lidský protest, který předběhl ten velký.
Josef Kudrna
Gelové nehty jako červený hadr na býka
Šaty opravdu dělají člověka – někdy rozhodují, zda dostanete razítko, lázně nebo závistivý pohled úřednice.
Josef Kudrna
Kočičí incident na policii
Kočičí máma, která se stará o chlupaté návštěvníky, co si její terasu spletli s all-inclusive resortem.
Josef Kudrna
Hodinový manžel na útěku
On jen něco zamumlal a začal couvat ke dveřím. Zřejmě měl v plánu zanechat mě v temnotě i s lustrem jako nevyžádanou památku na svou návštěvu.
Josef Kudrna
Profesor a jablka
Stačí pár slov v čekárně a život se zrcadlí jak v kapce infuze. Devadesátiletý profesor zve syna na jablka a dodá, že zítra může zakopnout o práh.
Josef Kudrna
Bylo čtyři hodiny ráno,21.srpna
Televize běžela nepřetržitě – měli jsme vychytávku: obraz z německé televize, zvuk z rádia.Fungovalo to...
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení
Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před...
Redl neoficiálně finančně podporoval Starosty, stojí v obžalobě Dozimetru
Skupina kolem podnikatele Michala Redla, který je obžalován v kauze přezdívané Dozimetr, skrytě...
RECENZE: Chladně gotická antidepresiva. Suede jsou stále ve znamenité formě
Ctitelé britského kytarového popu mají letos mnoho důvodů k radosti. Vedle mediálně značně...
Tragická nehoda na Trutnovsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé
V úterý podvečer došlo na silnici I/37 u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku k tragické dopravní...
PRODEJ RODINNÉHO DOMU V KLOBOUKÁCH U BRNA
Starohorská, Klobouky u Brna, okres Břeclav
2 300 000 Kč
- Počet článků 58
- Celková karma 15,38
- Průměrná čtenost 335x