Pohádka není problém. Problém jsme my
Štědrý večer máme za sebou. Kapr padl, salát se snědl a republika se opět rozdělila. Ne politicky, ale generačně. Začala debata o nové vánoční pohádce. A vlastně je jedno, jak se jmenuje. Mechanismus je pokaždé stejný.
Na pohádku se totiž nedívá jeden divák, ale hned několik generací zároveň. A každá sleduje trochu jiný film, i když běží na jedné obrazovce.
První generace jsou malé děti. Ty neřeší scénář, logiku děje ani herecké výkony. Vidí prince, princeznu, kouzlo a hlavně to, že sedí vedle rodičů. Pokud se rodiče dívají taky, je pohádka automaticky „hezká“. Kritické myšlení zde nahrazuje kakao, cukroví a pocit bezpečí.
Druhá generace jsou rodiče. Ti jsou spokojeni už jen proto, že děti sedí, nehádají se a na chvíli zapomněly, že existuje tablet. Pohádka zde funguje jako společenské příměří. Otázka kvality se odkládá – ideálně do doby, než děti usnou.
A pak je tu třetí generace – babičky a dědečkové. Ti už se dívají jinak. Mají paměť. Ne nostalgii, paměť. Vědí, že pohádka může být jednoduchá, ale nemusí být hloupá. Že může být laskavá, aniž by byla plytká. A když slyší dialog, který zní spíš jako marketingová prezentace než lidská řeč, něco v nich tiše zaskřípe.
Mezitím existuje ještě čtvrtá, trochu neviditelná generace: lidé zhruba mezi osmnácti lety a okamžikem, kdy sami budou mít děti. Ti po večeři mizí. Pohádka je pro ně jen zvuková kulisa při oblékání. Než princ vyjede z lesa, jsou pryč – na diskotéce, na mejdanu, u kamarádů. Mají jiné rituály, jiné večery a jiné příběhy. K pohádkám se vrátí až později.
Zajímavé je, že kritiku většinou vyslovují právě ti starší. Ne proto, že by chtěli nadávat, ale proto, že si pamatují, že pohádka nikdy nebyla jen pro děti. Stejně jako kdysi rozhlas po drátě – to rádio pro všechny domácnosti na jedné vlně, které běželo v kuchyních i obývácích, zatímco mladší vyráželi do světa. Pohádka byla vždy společným jazykem rodiny.
A právě tady se dostáváme k jemnému, ale důležitému detailu, který mladší generace často vůbec nevnímá: paměť tváří.
Starší divák si nepamatuje jen pohádky, ale i herce. Pamatuje si jejich veřejná vystoupení, názory, angažovanost, kontexty, ve kterých k němu v minulosti promlouvali. Když se pak v pohádce objeví herec, který je dlouhodobě výrazně spojený s jinými než hereckými rolemi – ať už společenskými, mediálními či politickými – nelze to jednoduše oddělit.
Ne proto, že by divák chtěl do pohádky tahat realitu. Ale proto, že veřejná role se nedá vypnout spolu s televizí.
Dítě vidí prince.
Rodič vidí známého herce.
A prarodič vidí člověka s příběhem, který přesahuje pohádkový svět – a ten příběh si nese s sebou i na hradní nádvoří.
To není vina herců ani diváků. To je prostě vlastnost veřejného prostoru. Ten má paměť. A pokud tvůrci obsazují výrazné, názorově nebo společensky exponované tváře, musejí počítat s tím, že část publika bude vnímat pohádku i skrze tuto zkušenost. Ne jako útok, ale jako filtr.
Možná tedy nemáme špatné pohádky. Možná máme jen pohádky, které zapomněly, že se na ně dívají i dospělí. A že dospělý divák nepřichází s prázdnou hlavou – ale s pamětí.
A dokud se budeme uklidňovat větou „je to přece jen pro děti“, budeme se po každém Štědrém večeru hádat znovu. U stejného stolu. Nad stejným salátem. A u jiné pohádky, která za to vlastně vůbec nemůže.
Kresba: PeKu
