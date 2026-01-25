O tichu mezi dvěma filmy
Nedávno jsem si pustil starý film. Ne proto, že bych chtěl vzpomínat, ale prostě proto, že mi tam „něco“ chybělo méně než jinde. Herci mluvili pomalu, dialog měl význam a nikdo se nesnažil diváka ohromit. Film mi nelezl do hlavy, jen tam tiše byl. A to mi najednou přišlo podezřele příjemné.
Když jsem po něm zkusil přepnout na něco novějšího, vydržel jsem sotva pár minut. Všechno bylo hlasité, naléhavé, agresivně zábavné. Hudba říkala, co si mám myslet, kamera mi nenechala klid a dialogy jako by se bály ticha. Nešlo o kvalitu, spíš o tempo. Jako by se dnešní svět bál, že když na chvíli zmlkne, někdo by mohl začít přemýšlet.
Tehdy mi došlo, že nejde o filmy. Ani o televizi. Jde o způsob, jakým se dnes s člověkem zachází. Neustále mu někdo něco vysvětluje, podsouvá emoci, vyžaduje reakci. Není čas se nadechnout, natož pochybovat. Přemýšlení se stalo podezřelou činností, ticho zbytečným prostorem.
Často slýcháme, že společnost je zmanipulovaná. Možná ano. Ale ne tak, že by jí někdo něco zakázal. Spíš tak, že jí všechno neustále nabízí. Nekonečnou zábavu, jednoduché příběhy, jasné role dobra a zla. Člověk pak nemusí nic hledat, stačí konzumovat. A to je velmi pohodlné.
Přitom většina lidí není hloupá. Jen se nechala ukolébat. Přizpůsobila se rytmu, který někdo jiný určil. Zrcadlí názory, postoje i jazyk okolí, aniž by si toho byla vědoma. Ne proto, že by chtěla být ovládána, ale proto, že nechce zůstat stranou.
Osobně se necítím být obětí tohoto světa. Možná proto, že jsem si dovolil luxus nebýt neustále informovaný a zábavný. Nechat některé věci plynout kolem sebe. Nepřijímat každou nabídnutou emoci jako povinnost. Svět se tím nezmění, ale člověk ano – nebo spíš zůstane sám sebou.
Nemyslím si, že dřív bylo lépe. Bylo jen jinak. Ale jsem přesvědčen, že kvalita života nezačíná u obrazovky, nýbrž u schopnosti ji občas vypnout. Dát prostor vlastnímu myšlení, i když je pomalé, nedokonalé a nejisté. Právě v té nejistotě se totiž rodí svoboda.
Možná tedy než mluvit o zmanipulované společnosti bychom měli mluvit o společnosti, která zapomněla mlčet. O světě, jenž se bojí okamžiku, kdy by člověk zůstal sám se svými myšlenkami – protože právě tehdy začíná být svobodný. A pokud si dnes občas pustím starý film, není to útěk do minulosti. Je to jen malá, osobní připomínka, že přemýšlení ještě nevyšlo z módy. Jen je potřeba mu udělat místo.
Kresba:Pepa Kudrna
