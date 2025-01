A teď si představte ty pohledy v čekárně. Lidi doslova čuměj. Říkají si: „Kdo to je? Protekční fracek? Politik? Zase nějaký kamarád doktora?“ Vidíte, jak někteří rudnou vzteky.

Když jde zdraví o život… aneb moje zkušenost s nadstandardní péčí

Vím, že tohle téma může někomu zvednout tlak. Hlavně těm, co mají pocit, že za peníze si zdraví koupit nejde. Já si to taky nemyslel – dokud jsem nezačal čerpat služby soukromé kliniky, kde si platím nadstandardní péči už sedm let. A upřímně? Zachránili mi tam život.

Nejdřív jsem si myslel, že to bude jen pohodlnější varianta klasického zdravotnictví – rychlejší objednání, lepší prostředí, žádné čekárny plné lidí. Jenže realita byla jiná. Díky komplexním vyšetřením mi odhalili závažnou srdeční vadu, která by jinak zůstala skrytá. Během pár dní jsem šel na dva zákroky a od té doby mám klid. Kdybych se spoléhal jen na běžné lékaře, možná bych tu už nebyl.

A to není všechno. Na pravidelných prohlídkách mi objevili další problémy, které jsem díky včasné léčbě zvládl vyřešit. A co víc – mám kdykoliv k dispozici lékaře 24 hodin denně. Když se mi něco stane, stačí zvednout telefon a hned se řeší, co dál. A věřte mi, pro někoho, kdo žije sám a má 77 let, tohle klidné vědomí znamená hodně.

Není zdravotnictví jako zdravotnictví

Vzpomínám si, jak jsem seděl na předoperačním vyšetření, když mi operovali karpální tunel. Vedle mě starší pán, evidentně z venkova. Seděli jsme v klidu, povídali si o životě, když najednou sestřička nadhodila něco o platbě. To jste měli vidět ten šok!

„Cože? Já to mám platit? Ale vždyť zdravotní péče je zdarma!“

Musel jsem se pousmát. Lidi pořád věří v pohádku, že zdravotnictví máme zadarmo. A když na to přijde, radši budou trpět, čekat měsíce na vyšetření a riskovat vlastní zdraví, než aby sáhli do peněženky. A co hůř – považují za nespravedlnost, když si někdo zaplatí lepší služby.

Ten pán mi tehdy vyprávěl, jak mu soused „dostal“ karpální tunel přes pojišťovnu. Ruka v obvazu , velká jizva přes zápěstí a prý ho to bolí dodnes. Já měl sice operaci placenou, ale bez zbytečné jizvy a bez komplikací. Dva dny klidového režimu a bylo po problému.

A teď mi řekněte – co je lepší? Platit za kvalitní péči, nebo si hrát na to, že něco dostanu zadarmo? Protože ve skutečnosti nedostanete nic. Ani tu blbou magnetickou rezonanci mi v Praze za posledních 20 let nikdo neudělal. Doktoři jen mávli rukou: „To je zbytečné, pane, máte svůj věk.“ No a na klinice? Tam to bylo samozřejmé součástí vyšetření.

A ještě něco o přednostní péči…

Jedna z věcí, která mě na té nadstandardní péči baví nejvíc, je přednostní vyšetření. Mám přidělenou asistentku, která mě doprovází na kontroly a zaklepe na dveře. Jakmile je to možné, hned mě vezmou dovnitř. Žádné dlouhé čekání, žádné nervy.

A teď si představte ty pohledy v čekárně. Lidi doslova čuměj. Říkají si: „Kdo to je? Protekční fracek? Politik? Zase nějaký kamarád doktora?“ Vidíte, jak někteří rudnou vzteky.

A já? Já se jen usmívám pod vousy. Protože kdyby věděli, že si to normálně platím, tak by sklapli. Jenže většina lidí tohle vůbec nechápe. Chceš lepší péči? Zaplať si ji.

Já si ji zaplatil. A musím říct, že mě to stálo mnohem míň nervů a času, než neustále čekat a doufat, že si na mě někdo najde čas.

Pár slov závěrem

Nemyslím si, že všechno se dá koupit. Ale investice do vlastního zdraví je jedna z mála věcí, která má skutečný smysl. Já jsem dnes ve svých letech zdravý, fit a plný energie. Nemusím se bát, co bude zítra.

A pokud si někdo myslí, že nadstandardní péče je jen pro bohaté, tak ať se zamyslí nad tím, kolik peněz každý měsíc vyhodí za hlouposti. Za cigarety, za zbytečné dárky, za něco, co jim ve finále nic nepřinese. Já si radši zaplatím za klid, zdraví a důstojnost.

Takže ano – jsem „protekční dědek,“ který si klidně předběhne frontu u lékaře. Ale hlavně proto, že jsem se o to sám postaral.

Pepa Kudrna