Kresba: Pepa Kudrna

Nezadaný, ale nalezený. Muž po šedesátce a jeho svoboda

Už se vám někdy stalo, že jste potkali člověka, který působí, jako by měl všechno vyřešené – a pak vám tiše řekne, že vlastně neví, jak dál?

Mluvil jsem nedávno s pár chlapy, kteří mají za sebou život plný práce, vztahů, odpovědnosti a občas i velkých bitev… a najednou jsou sami. Nebo skoro. A tak se ptají, co teď.

Tento text není rada, ani návod. Je to povzdech. A možná i úsměv. Pro všechny, kteří zjistili, že volnost po šedesátce není tragédie, ale začátek něčeho velmi osobního.

⸻

Pánové, klid. To není krize – to je svoboda.

Nedávno u nás v kasičce (jak říkám svému pracovnímu zázemí) proběhla klasická zdvořilostní výměna:

„Tak jak se máš?“

„Dobře,“ odpovídám skoro automaticky. Ale v tom není prázdnota. Když se totiž na chvíli zastavím, zjistím, že je na této planetě spousta důvodů mít se dobře. I když vám není dvacet. Ani čtyřicet. Dokonce ani padesát.

Potkal jsem známého – pětašedesátníka, sportovce, věčně usměvavého chlapíka, který je aktivní jako leckterý třicátník. A on, zrovna on, mi říká:

„Mám problémy… se ženami.“

A nebyl první. Shodou okolností mi totéž nedávno sdělil další muž v podobném věku. A tak jsem si řekl: je čas o tom něco napsat.

⸻

Když jste prožili všechny lásky…

Možná jste byli ženatí. Možná vícekrát. Možná už teď jste single – dobrovolně, nebo tak trochu zklamaně. A možná ve vztahu stále jste, ale už víc jako host než jako partner. Když člověk zjistí, že se stal pozorovatelem problémů někoho jiného – partnerky, její rodiny, jejích vnitřních dramat – a sám do toho vkládá energii, aniž by mu to cokoli vracelo, začne si klást otázku: co tu vlastně ještě dělám?

A tehdy přichází to nejdůležitější:

Ne, to není krize. To je příležitost.

⸻

Nejsi sám. Jsi sám sebou.

Být sám není selhání. Být sám je umění. A taky dar, pokud se vám po letech vztahů, práce, zodpovědnosti a rodinné logistiky najednou otevře prostor. Najednou můžeš všechno – a nemusíš nic.

Zkus to brát jako návrat k sobě. K tomu, kdo jsi. V tom nejlepším slova smyslu.

• Dej si kávu tak, jak to máš rád.

• Jdi na výlet, kam tě to táhne.

• Buď s přáteli, co tě nesoudí, ale těší.

• Přečti si konečně tu knížku, na kterou jsi neměl čas, protože jsi „řešil“.

• Neboj se ticha. Ticho léčí.

Možná se bojíš, že sám zestárneš, že nebudeš mít s kým mluvit. Ale co když si konečně začneš mluvit sám se sebou – upřímně, bez přetvářky, bez nutnosti se neustále přizpůsobovat?

⸻

Pravá mužská svoboda

Opravdový muž po šedesátce už nemusí nic dokazovat. Nemusí být sponzorem, psychologem ani otcem dospělým dětem. Nemusí stát u plotny, pokud nechce – a když chce, tak si klidně udělá luxusní rizoto ve slipech. Bez svědků.

Tohle je fáze života, kdy se můžeš konečně zamilovat – do života samotného.

Chceš se ještě jednou oženit? Můžeš.

Chceš zůstat sám? Můžeš.

Chceš být trochu blázen? Prosím.

Chceš být zenový mnich ve Vršovicích? Proč ne.

Jsi dospělý muž. A teď jsi konečně volný.

Možná jsme dřív toužili být hrdiny. Pak otci. Pak oporami. A teď? Teď máme konečně čas být sami sebou. Ne silní, ale skuteční. Ne výkonní, ale vědomí. A pokud někdy něco chybí – nezapomeňme, že i samota může být společník. Když se jí přestaneš bát, možná zjistíš, že už nejsi sám. Ale v sobě doma.