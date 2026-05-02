Mravnost nade vše… aneb když algoritmus zakrývá sochy
Kresba: Pepa Kudrna
Chtěl jsem jen upravit obyčejnou fotografii. Nic provokativního, žádná nahota, která by měla někoho pohoršit. Jen já, mobil a socha. A pak jsem narazil na digitální verzi mravnosti nade vše, která by se nemusela stydět ani před profesorem Hugo Haasem.
Občas si člověk udělá fotku, kterou chce jen lehce upravit. Zasadit do jiného formátu, přidat text, nic víc. Dělal jsem to roky ručně, ale tentokrát jsem si řekl, že využiju moderní nástroj. A právě tam to začalo. Algoritmus mi odmítl fotografii upravit. Důvod? V pozadí byla socha nahé ženy. Ne člověk, ne erotika, ale socha. Umělecké dílo, které stojí na veřejném místě a kolem kterého denně projdou stovky lidí, aniž by je napadlo, že by mělo být zahaleno.
Zkusil jsem jiný nástroj. Stejný výsledek. A tak jsem si vzpomněl na starý český film Mravnost nade vše. Profesor Hugo Haas doma i ve škole zakrýval sochy, aby chránil mravnost. Tehdy to byla komedie. Dnes je to realita, jen místo profesora to dělá algoritmus.
Je zvláštní doba. Ve veřejném prostoru stojí sochy, obrazy a fontány, které nikdo nezpochybňuje. Ale v digitálním prostoru se z nich stává problém. Technologie nerozlišuje mezi pornografií a Michelangelovým Davidem. Nechápe, že nahota v umění není výzva, ale symbol, estetika a historie. A tak se může stát, že turista v Kodani, který se vyfotí s Malou mořskou vílou, bude mít smůlu. Ne proto, že by udělal něco nevhodného, ale proto, že algoritmus nerozumí tomu, co vidí.
Je to paradox. Umění, které přežilo války, režimy i cenzory, dnes zastaví automatický filtr. Možná jsme se dostali do bodu, kdy je potřeba připomenout jednoduchou věc: mravnost není o zakrývání, ale o pochopení. Umění není hrozba. Socha není nemravnost. A lidský úsudek je pořád lepší než slepý algoritmus. Technologie je skvělý sluha, ale špatný interpret. Neumí číst kontext, nezná kulturu, nerozumí humoru. A už vůbec neví, proč se někdo vyfotí s mořskou pannou.
Nechci kritizovat technologie, ty za to nemůžou. Jsou jen tak chytré, jak je naprogramujeme. Ale možná je čas připomenout, že svět není černobílý a že umění není něco, co by mělo být filtrováno. Protože když začneme zakrývat sochy, skončíme u toho, že zakryjeme i vlastní schopnost rozlišovat. A to by byla teprve nemravnost.
Josef Kudrna
