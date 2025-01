Naše miss Fantom, úchvatná dáma s modrou krví a vizáží, která klame i kalendář, zažila během Vánoc a Silvestra řadu situací

Miss Fantom z Prahy – svátky plné elegance a humoru

Naše miss Fantom, úchvatná dáma s modrou krví a vizáží, která klame i kalendář, zažila během Vánoc a Silvestra řadu situací, které by se hodily spíš do komediálního filmu než do každodenní reality. A když říkám miss, myslím tím madam s rodokmenem sahajícím až do Francie, co svou noblesou zahanbí i královny. Ale zpět k příběhům, protože ty opravdu stojí za to.

Senior versus slečna

Začalo to v metru. Naše miss seděla v klidu, jak to dnes bývá zvykem – s pohledem do mobilu. V tu chvíli k ní přistoupil starší pán, který měl zjevně pocit, že metro je přeplněné mladíky a ženami, které by mohly vstát. Naklonil se k naší miss a s odzbrojující prosbou pravil: „Slečno, mohla byste mě pustit sednout?“

Co na tom, že miss je už dávno za hranicí důchodového věku – věkově i fyzicky. S úsměvem vstala, jako pravá dáma pustila pána sednout a v duchu si říkala, že tenhle kompliment už jí den jen tak nepokazí.

Bonboniéra z vesmíru

Další scéna se odehrála ve vestibulu. Naše miss čekala na autobus, když k ní přistoupil mladík, od pohledu trochu nervózní. Po krátkém váhání spustil: „Promiňte, já si nemůžu pomoct, ale jste tak krásná, že vám musím projevit úctu.“ A s těmito slovy jí podal bonboniéru a zmizel rychlostí světla.

To by mohlo skončit jako sladká vzpomínka, kdyby ovšem situace neměla pokračování. O pár dní později, v obchodě, kde miss pravidelně nakupuje, za ní vyběhl jiný mladík – tentokrát s čokoládou v ruce. Žádné dlouhé řeči, jen podal čokoládu a popřál veselé Vánoce. Čokoláda byla sice v akci, ale gesto? K nezaplacení.

Silvestrovské drama

Vrchol všeho přišel na Silvestra. Obchod plný lidí, ruch, chaos – a najednou dovnitř vtrhnou policisté. Všichni zpozorněli, protože je jasné, že se něco děje. Policisté se rozhlédli, minuli všechny ostatní a zamířili neomylně k naší miss. Starší dámy kolem začaly házet nevraživé pohledy – protože, co si budeme povídat, naše miss na ně působí jako módní redaktor na farmářský trh.

Policista se naklonil k miss a s vážnou tváří spustil: „Promiňte, mladá paní, neobtěžoval vás tady někdo? Máme hlášení, že v obchodě pobíhá nějaký úchyl.“ Miss, zvyklá na ledacos, s úsměvem odpověděla, že zatím ne. Policisté ještě chvíli stáli poblíž, aby ji chránili, a pak zmizeli.

Ale není to poprvé! Už v létě jí policie v parku nabízela ochranu před úchylem, který údajně slídil někde poblíž. Zkrátka, naše miss nejenže vypadá o třicet let mladší, ale ještě se jí dostává pozornosti, jakou by jí mohla závidět nejedna celebrita.

Krása bez expirační doby

A tak si říkám – jak by to asi dopadlo, kdyby naše miss napsala svůj vlastní manuál na věčné mládí? Jedna bonboniéra a čokoláda by zůstaly jen začátkem. Ne každý den totiž potkáváte dámu, které je 72, ale vypadá na 40, a to bez plastiky a bez filtrů. Jestli to není fantazie, tak co už jiného.

Ať je tedy váš rok stejně veselý a překvapivý jako zážitky naší miss Fantom z Prahy!





Pepa Kudrna